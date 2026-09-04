Hammaker Wins Fall Championship Feature at WIlliams Grove

MECHANICSBURG, PA (September 4, 2026) — Doug Hammaker won the feature event during the fall championship night Friday at Williams Grove Speedway. Hammaker took over the lead after Chase Dietz spun after contact with a slower car. Freddie Rahmer, Danny Dietrich, Cameron Smith, and Logan Rumsey rounded out the top five.
1. 22-Doug Hammaker[1]
2. 51-Freddie Rahmer[4]
3. 48-Danny Dietrich[8]
4. 1A-Cameron Smith[3]
5. 71-Logan Rumsey[6]
Williams Grove Speedway
Mechanicsburg, Pennsylvania
Friday, September 4, 2026
Fast Tees 410 Qualifying
1. 71-Logan Rumsey, 16.797[10]
2. 17-Dylan Norris, 16.888[2]
3. 1A-Cameron Smith, 16.904[5]
4. 23-Chase Dietz, 16.921[25]
5. 51-Freddie Rahmer, 16.971[7]
6. 22-Doug Hammaker, 17.062[1]
7. 27-Troy Wagaman Jr, 17.076[18]
8. 12-Brent Shearer, 17.114[12]
9. 11A-Austin Bishop, 17.136[13]
10. 11-TJ Stutts, 17.139[8]
11. 48-Danny Dietrich, 17.168[15]
12. 22E-Nash Ely, 17.191[4]
13. 8-Lance Dewease, 17.303[14]
14. 39-Lucas Wolfe, 17.338[24]
15. 1W-Buddy Schweibinz, 17.363[19]
16. 97-Brie Hershey, 17.365[23]
17. 45S-Samuel Miller, 17.376[9]
18. 88J-Joey Amantea, 17.435[6]
19. 77-Kody Hartlaub, 17.438[26]
20. 18J-JT Ferry, 17.517[22]
21. 47K-Kody Lehman, 17.550[3]
22. 17B-Steve Buckwalter, 17.572[20]
23. 6-Cole Knopp, 17.764[17]
24. 22M-Matt Miller, 18.258[21]
25. 12W-Troy Fraker, 18.891[16]
26. 67-Justin Whittall[11]
Harrys U Pull It 410 Heat Race #1 (8 Laps)
1. 23-Chase Dietz[1]
2. 27-Troy Wagaman Jr[2]
3. 11-TJ Stutts[3]
4. 71-Logan Rumsey[4]
5. 8-Lance Dewease[5]
6. 77-Kody Hartlaub[7]
7. 17B-Steve Buckwalter[8]
8. 97-Brie Hershey[6]
9. 12W-Troy Fraker[9]
Walter Laudermilch Concrete 410 Heat Race #2 (8 Laps)
1. 51-Freddie Rahmer[1]
2. 48-Danny Dietrich[3]
3. 12-Brent Shearer[2]
4. 17-Dylan Norris[4]
5. 39-Lucas Wolfe[5]
6. 6-Cole Knopp[8]
7. 18J-JT Ferry[7]
8. 45S-Samuel Miller[6]
DNS: 67-Justin Whittall
Ollies Bargain Outlet 410 Heat Race #3 (8 Laps)
1. 22-Doug Hammaker[1]
2. 11A-Austin Bishop[2]
3. 1A-Cameron Smith[4]
4. 1W-Buddy Schweibinz[5]
5. 22E-Nash Ely[3]
6. 88J-Joey Amantea[6]
7. 47K-Kody Lehman[7]
8. 22M-Matt Miller[8]
410 A-Main (30 Laps)
1. 22-Doug Hammaker[1]
2. 51-Freddie Rahmer[4]
3. 48-Danny Dietrich[8]
4. 1A-Cameron Smith[3]
5. 71-Logan Rumsey[6]
6. 27-Troy Wagaman Jr[7]
7. 11A-Austin Bishop[9]
8. 11-TJ Stutts[10]
9. 8-Lance Dewease[13]
10. 23-Chase Dietz[2]
11. 39-Lucas Wolfe[14]
12. 12-Brent Shearer[11]
13. 77-Kody Hartlaub[16]
14. 22E-Nash Ely[15]
15. 88J-Joey Amantea[18]
16. 18J-JT Ferry[20]
17. 97-Brie Hershey[22]
18. 6-Cole Knopp[17]
19. 45S-Samuel Miller[23]
20. 47K-Kody Lehman[21]
21. 17-Dylan Norris[5]
22. 12W-Troy Fraker[25]
23. 17B-Steve Buckwalter[19]
24. 1W-Buddy Schweibinz[12]
25. 22M-Matt Miller[24]
DNS: 67-Justin Whittall