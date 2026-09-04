Ryan Newton Uses Final Lap Pass to Win at 34 Raceway

WEST BURLINGTON, IA (September 4, 2026) — Ryan Newton used a final lap pass to win the Honest Abe Roofing POWRi 410 Outlaw Sprint LeaguE-Main event Friday night at 34 Raceway.
Newton, from Sunshine Coast, Queensland, charged from seventh starting position to pass Xavier Doney on the final lap for the victory.
Doney, Ryder McCutcheon, Jace Park, and Joe B Miller rounded out the top five.
Honest Abe Roofing POWRi 410 Outlaw Sprint League
34 Raceway
West Burlington, Iowa
Friday, September 4, 2026
Big R Stores Qualifying
1. 66-Ryan Newton, 13.117[24]
2. 4-Cameron Martin, 13.165[22]
3. 74-Xavier Doney, 13.180[10]
4. 5-Ryder McCutcheon, 13.304[28]
5. 14-Jett Barnes, 13.320[1]
6. 88-Austin McCarl, 13.333[20]
7. 97-Scotty Milan, 13.344[18]
8. 24-Terry McCarl, 13.352[30]
9. 57-Cam Sorrels, 13.398[6]
10. 28-Jace Park, 13.407[5]
11. B8-John Barnard, 13.446[21]
12. 3-Ayrton Gennetten, 13.455[11]
13. 11-Colton Fisher, 13.484[2]
14. 49-Josh Schneiderman, 13.496[19]
15. 15JR-Cole Mincer, 13.507[17]
16. 15K-Creed Kemenah, 13.558[12]
17. 63-JJ Hickle, 13.585[14]
18. 12X-Landon Crawley, 13.586[13]
19. 15-Jack Potter, 13.593[9]
20. 74N-Natalie Doney, 13.609[23]
21. 4W-Jamie Ball, 13.613[25]
22. 51B-Joe B Miller, 13.689[7]
23. 5D-Zach Daum, 13.723[4]
24. 14T-Tim Estenson, 13.756[15]
25. 29-Brayton Lynch, 13.765[16]
26. 79-Gage Montgomery, 13.814[27]
27. 15X-Bobby Mincer, 14.271[8]
28. 45K-Kaden Daniels, 14.956[3]
29. 99-Joey Moughan, [29]
30. 31-McCain Richards, [26]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 57-Cam Sorrels[2]
2. 11-Colton Fisher[1]
3. 14-Jett Barnes[3]
4. 66-Ryan Newton[4]
5. 4W-Jamie Ball[6]
6. 63-JJ Hickle[5]
7. 29-Brayton Lynch[7]
DNS: 99-Joey Moughan
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 28-Jace Park[2]
2. 88-Austin McCarl[3]
3. 4-Cameron Martin[4]
4. 51B-Joe B Miller[6]
5. 49-Josh Schneiderman[1]
6. 12X-Landon Crawley[5]
7. 79-Gage Montgomery[7]
8. 31-McCain Richards[8]
MVT Services Heat Race #3 (8 Laps)
1. 15JR-Cole Mincer[1]
2. 74-Xavier Doney[4]
3. B8-John Barnard[2]
4. 97-Scotty Milan[3]
5. 5D-Zach Daum[6]
6. 15-Jack Potter[5]
7. 15X-Bobby Mincer[7]
Engler Machine&Tool Heat Race #4 (8 Laps)
1. 15K-Creed Kemenah[1]
2. 3-Ayrton Gennetten[2]
3. 5-Ryder McCutcheon[4]
4. 24-Terry McCarl[3]
5. 74N-Natalie Doney[5]
6. 14T-Tim Estenson[6]
7. 45K-Kaden Daniels[7]
RaceTech Titanium B-Main (12 Laps)
1. 4W-Jamie Ball[2]
2. 5D-Zach Daum[4]
3. 12X-Landon Crawley[6]
4. 49-Josh Schneiderman[1]
5. 74N-Natalie Doney[3]
6. 29-Brayton Lynch[9]
7. 79-Gage Montgomery[10]
8. 14T-Tim Estenson[8]
9. 15-Jack Potter[7]
10. 31-McCain Richards[13]
11. 45K-Kaden Daniels[12]
12. 15X-Bobby Mincer[11]
13. 63-JJ Hickle[5]
DNS: 99-Joey Moughan
Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 66-Ryan Newton[7]
2. 74-Xavier Doney[1]
3. 5-Ryder McCutcheon[6]
4. 28-Jace Park[5]
5. 51B-Joe B Miller[16]
6. 14-Jett Barnes[8]
7. 15K-Creed Kemenah[11]
8. 57-Cam Sorrels[3]
9. B8-John Barnard[14]
10. 3-Ayrton Gennetten[10]
11. 24-Terry McCarl[15]
12. 12X-Landon Crawley[19]
13. 88-Austin McCarl[4]
14. 15JR-Cole Mincer[9]
15. 4W-Jamie Ball[17]
16. 74N-Natalie Doney[21]
17. 49-Josh Schneiderman[20]
18. 4-Cameron Martin[2]
19. 97-Scotty Milan[13]
20. 29-Brayton Lynch[22]
21. 5D-Zach Daum[18]
22. 11-Colton Fisher[12]