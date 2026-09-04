Wight Wins from Seventh with ESS at Brewerton

BREWERTON, N.Y. (September 4, 2026) — Larry Wight won the Empire Super Sprints feature event Friday night at Brewerton Speedway.
Wight, from Fulton, New York, moved up from seventh starting position to take the lead from Davie Franek on lap 17 and drove away to a 2.982 second advantage at the finish.
Franek, Dylan Swiernik, Jordan Poirier, and Zach Sobotka rounded out the top five.
Empire Super Sprints
Brewerton Speedway
Brewerton, New York
Friday, September 4, 2026
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 41-Dalton Rombough, 12.875[6]
2. 28F-Davie Franek, 12.895[1]
3. 79-Jordan Thomas, 13.023[3]
4. 25G-Tyler Graves, 13.223[2]
5. 21-Alex Therrien, 13.273[7]
6. 13T-Trevor Years, 13.276[4]
7. 44-Chris Hulsizer, 13.706[8]
8. 739-Nicholas Kruger, 13.831[5]
Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 7C-Dylan Swiernik, 12.823[3]
2. 53-Shawn Donath, 13.208[1]
3. 99L-Larry Wight, 13.325[7]
4. 33-Lacey Hanson, 13.356[4]
5. 3-Denny Peebles, 13.430[2]
6. 96X-Chad Phelps, 13.452[6]
7. 31C-Maverick Coffey, 13.511[8]
8. 56V-Billy VanInwegen Jr, 13.632[5]
Qualifying Flight C (2 Laps)
1. 24-Jeremy Lafleur, 13.161[2]
2. 17-Sammy Reakes IV, 13.281[6]
3. 10C-Paulie Colagiovanni, 13.295[1]
4. 01-Danny Varin, 13.366[5]
5. 98-Joe Trenca, 13.487[3]
6. 87-Jason Barney, 13.536[8]
7. 38-Zach Sobotka, 13.574[4]
8. 28-Jordan Poirier, 13.611[7]
ELab Heat Race #1 (8 Laps)
1. 41-Dalton Rombough[1]
2. 28F-Davie Franek[2]
3. 79-Jordan Thomas[3]
4. 25G-Tyler Graves[4]
5. 21-Alex Therrien[5]
6. 13T-Trevor Years[6]
7. 44-Chris Hulsizer[7]
8. 739-Nicholas Kruger[8]
ELab Heat Race #2 (8 Laps)
1. 7C-Dylan Swiernik[1]
2. 99L-Larry Wight[3]
3. 96X-Chad Phelps[6]
4. 56V-Billy VanInwegen Jr[8]
5. 3-Denny Peebles[5]
6. 33-Lacey Hanson[4]
7. 31C-Maverick Coffey[7]
8. 53-Shawn Donath[2]
ELab Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17-Sammy Reakes IV[2]
2. 10C-Paulie Colagiovanni[3]
3. 24-Jeremy Lafleur[1]
4. 01-Danny Varin[4]
5. 28-Jordan Poirier[8]
6. 87-Jason Barney[6]
7. 38-Zach Sobotka[7]
8. 98-Joe Trenca[5]
Cooks Heating and Plumbing Dash #1 (4 Laps)
1. 99L-Larry Wight[1]
2. 10C-Paulie Colagiovanni[2]
3. 01-Danny Varin[3]
4. 79-Jordan Thomas[5]
5. 24-Jeremy Lafleur[4]
6. 96X-Chad Phelps[6]
A-Main (25 Laps)
1. 99L-Larry Wight[7]
2. 28F-Davie Franek[1]
3. 7C-Dylan Swiernik[6]
4. 28-Jordan Poirier[15]
5. 38-Zach Sobotka[21]
6. 79-Jordan Thomas[10]
7. 10C-Paulie Colagiovanni[8]
8. 87-Jason Barney[18]
9. 56V-Billy VanInwegen Jr[2]
10. 24-Jeremy Lafleur[11]
11. 53-Shawn Donath[23]
12. 96X-Chad Phelps[12]
13. 25G-Tyler Graves[4]
14. 21-Alex Therrien[13]
15. 98-Joe Trenca[24]
16. 13T-Trevor Years[16]
17. 739-Nicholas Kruger[22]
18. 33-Lacey Hanson[17]
19. 31C-Maverick Coffey[20]
20. 44-Chris Hulsizer[19]
21. 17-Sammy Reakes IV[3]
22. 41-Dalton Rombough[5]
23. 01-Danny Varin[9]
24. 3-Denny Peebles[14]