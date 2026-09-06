Hafertepe Wins Opening Night of the Montana Round Up

BLACK EAGLE, MT (September 5, 2026) — Sam Hafertepe Jr. picked up his second main event victory of the weekend with the ASCS National Tour Saturday night during the Montana Round Up at Electric City Speedway.
Hafertepe led all 30 laps in route to the victory over Matt Covington, Garrett Benson, Kyle Kyler Johnson, and Seth Bergman.
ASCS National Tour
Electric City Speedway
Black Eagle, Montana
Saturday, September 5, 2026
Qualifying (2 Laps)
1. 88C-Brogan Carder, 12.323[1]
2. 15H-Sam Hafertepe Jr, 12.431[3]
3. 45X-Kyler Johnson, 12.460[2]
4. 81-Kelly Miller, 12.488[4]
5. 23-Seth Bergman, 12.503[7]
6. 23N-Rich Bailey, 12.816[6]
7. 3-Cole Schroeder, 12.849[5]
Qualifying 2 (2 Laps)
1. 17F-Paxton Fleming, 12.841[3]
2. 37-Trever Kirkland, 12.873[6]
3. 95-Matt Covington, 12.876[7]
4. 97-Sheldon Bender, 13.320[5]
5. 7F-Decklyn Fleming, 13.340[4]
6. 6C-Cruz Riggin, 13.375[2]
DNS: 24M-Ian Myers,
Qualifying 3 (2 Laps)
1. 88-Terry Easum, 12.843[5]
2. 88R-Ryder Laplante, 12.954[4]
3. 2B-Garrett Benson, 13.023[1]
4. 16G-Austyn Gossel, 13.027[2]
5. 8M-Kade Morton, 13.142[6]
6. 23H-Jake Helsel, 13.144[3]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
2. 45X-Kyler Johnson[2]
3. 81-Kelly Miller[3]
4. 88C-Brogan Carder[4]
5. 3-Cole Schroeder[7]
6. 23-Seth Bergman[5]
DNS: 23N-Rich Bailey
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 95-Matt Covington[2]
2. 37-Trever Kirkland[1]
3. 17F-Paxton Fleming[4]
4. 97-Sheldon Bender[3]
5. 7F-Decklyn Fleming[5]
6. 6C-Cruz Riggin[6]
DNS: 24M-Ian Myers
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 88R-Ryder Laplante[1]
2. 2B-Garrett Benson[2]
3. 16G-Austyn Gossel[3]
4. 88-Terry Easum[4]
5. 8M-Kade Morton[5]
6. 23H-Jake Helsel[6]
Dash (5 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
2. 88-Terry Easum[3]
3. 95-Matt Covington[4]
4. 88R-Ryder Laplante[2]
5. 17F-Paxton Fleming[5]
6. 88C-Brogan Carder[6]
Feature (30 Laps)
1. 15H-Sam Hafertepe Jr[1]
2. 95-Matt Covington[3]
3. 2B-Garrett Benson[9]
4. 45X-Kyler Johnson[7]
5. 23-Seth Bergman[16]
6. 88R-Ryder Laplante[4]
7. 16G-Austyn Gossel[11]
8. 88-Terry Easum[2]
9. 37-Trever Kirkland[8]
10. 3-Cole Schroeder[13]
11. 23H-Jake Helsel[17]
12. 17F-Paxton Fleming[5]
13. 97-Sheldon Bender[12]
14. 7F-Decklyn Fleming[15]
15. 88C-Brogan Carder[6]
16. 6C-Cruz Riggin[18]
17. 81-Kelly Miller[10]
18. 8M-Kade Morton[14]
DNS: 23N-Rich Bailey
DNS: 24M-Ian Myers