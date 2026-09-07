Jace Park Wins POWRi Sprint Car Feature at Lake Ozark

ELDON, MO (September 5, 2026) — Jace Park won the Honest Abe Roofing POWRi 410 Outlaw Sprint League feature event at Sunday night at Lake Ozark Speedway.
Park moved up from eighth starting position to take the lead from Ryan Newton, who won Friday’s POWRi feature at Lake Ozark, for the victory.
Newton, Austin McCarl, Creed Kemenah, and Ayrton Gennetten rounded out the top five.
Honest Abe Roofing POWRi 410 Outlaw Sprint League
Lake Ozark Speedway
Eldon, Missouri
Sunday, September 5, 2026
Big R Stores Qualifying
1. 5-Ryder McCutcheon, 11.881[5]
2. 40-Howard Moore, 12.000[23]
3. 66-Ryan Newton, 12.049[6]
4. 15K-Creed Kemenah, 12.076[25]
5. 88-Austin McCarl, 12.148[19]
6. 74-Xavier Doney, 12.154[8]
7. 2-Gage Montgomery, 12.163[24]
8. 14-Jett Barnes, 12.169[3]
9. 37-Bryce Norris, 12.183[28]
10. 77-Jack Wagner, 12.198[27]
11. 3-Ayrton Gennetten, 12.239[16]
12. 57-Cam Sorrels, 12.245[20]
13. 28-Jace Park, 12.256[1]
14. 74N-Natalie Doney, 12.277[2]
15. 21D-Kyle Bellm, 12.347[26]
16. 73-Samuel Wagner, 12.417[4]
17. 12X-Landon Crawley, 12.440[9]
18. 9S-Kyle Clark, 12.483[11]
19. 52-Blake Hahn, 12.579[21]
20. 87-Reed Whitney, 12.616[10]
21. 94-Hayden Wise, 12.628[15]
22. 97-Scotty Milan, 12.655[22]
23. 71W-Weston Gorham, 12.685[13]
24. 51B-Joe B Miller, 12.698[18]
25. B8-John Barnard, 12.713[12]
26. 1JR-Steven Russell, 12.982[17]
27. 45K-Kaden Daniels, 13.176[14]
28. 63-JJ Hickle, 13.291[7]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 28-Jace Park[1]
2. 88-Austin McCarl[3]
3. 5-Ryder McCutcheon[4]
4. 37-Bryce Norris[2]
5. 94-Hayden Wise[6]
6. B8-John Barnard[7]
7. 12X-Landon Crawley[5]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 77-Jack Wagner[2]
2. 74-Xavier Doney[3]
3. 74N-Natalie Doney[1]
4. 9S-Kyle Clark[5]
5. 40-Howard Moore[4]
6. 97-Scotty Milan[6]
7. 1JR-Steven Russell[7]
MVT Services Heat Race #3 (8 Laps)
1. 3-Ayrton Gennetten[2]
2. 66-Ryan Newton[4]
3. 2-Gage Montgomery[3]
4. 52-Blake Hahn[5]
5. 21D-Kyle Bellm[1]
6. 71W-Weston Gorham[6]
7. 45K-Kaden Daniels[7]
Engler Machine&Tool Heat Race #4 (8 Laps)
1. 57-Cam Sorrels[2]
2. 73-Samuel Wagner[1]
3. 14-Jett Barnes[3]
4. 51B-Joe B Miller[6]
5. 15K-Creed Kemenah[4]
6. 63-JJ Hickle[7]
7. 87-Reed Whitney[5]
RaceTech Titanium B-Main (12 Laps)
1. 51B-Joe B Miller[2]
2. 52-Blake Hahn[1]
3. 21D-Kyle Bellm[3]
4. 94-Hayden Wise[4]
5. B8-John Barnard[7]
6. 97-Scotty Milan[6]
7. 63-JJ Hickle[10]
8. 1JR-Steven Russell[11]
9. 87-Reed Whitney[9]
10. 71W-Weston Gorham[8]
11. 45K-Kaden Daniels[12]
12. 12X-Landon Crawley[5]
Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 28-Jace Park[8]
2. 66-Ryan Newton[1]
3. 88-Austin McCarl[3]
4. 15K-Creed Kemenah[12]
5. 3-Ayrton Gennetten[6]
6. 51B-Joe B Miller[17]
7. 52-Blake Hahn[18]
8. 2-Gage Montgomery[9]
9. 40-Howard Moore[11]
10. 77-Jack Wagner[5]
11. 74-Xavier Doney[4]
12. 74N-Natalie Doney[15]
13. 94-Hayden Wise[20]
14. 37-Bryce Norris[14]
15. 73-Samuel Wagner[13]
16. 21D-Kyle Bellm[19]
17. 9S-Kyle Clark[16]
18. 97-Scotty Milan[22]
19. B8-John Barnard[21]
20. 5-Ryder McCutcheon[2]
21. 14-Jett Barnes[10]
22. 57-Cam Sorrels[7]
23. 12X-Landon Crawley[23]