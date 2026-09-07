Trey Jacobs Wins the Pete Jacobs Memorial at Wayne County

ORRVILLE, OH (September 6, 2026) — Trey Jacobs earned one of the biggest victories of his sprint car career Sunday night at Wayne County Speedway by winning the Pete Jacobs Memorial with the NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline.
Jacobs, who’s great grandfather the event is named after and built Wayne County Speeedway, took over the lead on lap 23 after Henry Malcuit suffered a flat right rear tire and held off Cale Thomas for the $10,000 to prize.
Cap Henry, Zeth Sabo, and Greg Wilson from 15th starting position rounded out the top five.
Pete Jacobs Memorial
NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline
Wayne County Speedway
Orrville, Ohio
Sunday, September 6, 2026
Capitol Custom Trailers Qualifying – Flight A (2 Laps)
1. 28N-Trey Jacobs, 14.026[7]
2. 33W-Cap Henry, 14.168[8]
3. 22-Brandon Spithaler, 14.180[1]
4. 14-Zane DeVault, 14.194[18]
5. 49X-Zeth Sabo, 14.413[16]
6. 2X-Keith Sheffer Jr, 14.452[22]
7. 70-Henry Malcuit, 14.453[12]
8. 11N-Darin Naida, 14.484[14]
9. 45-Cale Thomas, 14.545[10]
10. 101-Kalib Henry, 14.547[26]
11. 38-Leyton Wagner, 14.623[15]
12. 8T-Tanner Tecco, 14.628[25]
13. W20-Greg Wilson, 14.797[13]
14. 20B-Cody Bova, 14.866[11]
15. 98-Ricky Peterson, 14.903[21]
16. 7*-Tyler Street, 14.962[5]
17. 16-Gauge Garcia, 14.978[20]
18. 16M-Danny Mumaw, 15.000[24]
19. 29-Logan McCandless, 15.094[6]
20. 5E-Bobby Elliott, 15.210[19]
21. 7DK-Dylan Kingan, 15.364[17]
22. 47-Todd King, 15.435[4]
23. 19-Tyler Esh, 15.574[3]
24. 9-Lance Heinberger, 15.830[23]
25. 25S-Cody Stillion, 16.621[9]
26. 81-Rayce Jacobs, [2]
Premier Planning Services Heat Race #1 Premier Planning Serv (8 Laps)
1. 70-Henry Malcuit[2]
2. 101-Kalib Henry[1]
3. 28N-Trey Jacobs[4]
4. 14-Zane DeVault[3]
5. 7*-Tyler Street[6]
6. W20-Greg Wilson[5]
7. 29-Logan McCandless[7]
8. 47-Todd King[8]
9. 25S-Cody Stillion[9]
All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat Race #2 All Pro Alum Cyl Heads (8 Laps)
1. 38-Leyton Wagner[1]
2. 49X-Zeth Sabo[3]
3. 11N-Darin Naida[2]
4. 33W-Cap Henry[4]
5. 16-Gauge Garcia[6]
6. 20B-Cody Bova[5]
7. 5E-Bobby Elliott[7]
8. 81-Rayce Jacobs[9]
9. 19-Tyler Esh[8]
Adaptive One Calipers Heat Race #3 Adaptive One Calipers (8 Laps)
1. 45-Cale Thomas[2]
2. 22-Brandon Spithaler[4]
3. 8T-Tanner Tecco[1]
4. 98-Ricky Peterson[5]
5. 16M-Danny Mumaw[6]
6. 2X-Keith Sheffer Jr[3]
7. 7DK-Dylan Kingan[7]
8. 9-Lance Heinberger[8]
Level Utilities Dash (6 Laps)
1. 22-Brandon Spithaler[1]
2. 49X-Zeth Sabo[4]
3. 28N-Trey Jacobs[2]
4. 33W-Cap Henry[6]
5. 70-Henry Malcuit[3]
6. 45-Cale Thomas[5]
7. 14-Zane DeVault[8]
8. 38-Leyton Wagner[7]
NAPA Auto Parts A-Main (40 Laps)
1. 28N-Trey Jacobs[3]
2. 45-Cale Thomas[6]
3. 33W-Cap Henry[4]
4. 49X-Zeth Sabo[2]
5. W20-Greg Wilson[15]
6. 11N-Darin Naida[10]
7. 101-Kalib Henry[9]
8. 29-Logan McCandless[19]
9. 16-Gauge Garcia[16]
10. 70-Henry Malcuit[5]
11. 98-Ricky Peterson[13]
12. 47-Todd King[22]
13. 20B-Cody Bova[17]
14. 8T-Tanner Tecco[11]
15. 5E-Bobby Elliott[20]
16. 7*-Tyler Street[14]
17. 9-Lance Heinberger[23]
18. 25S-Cody Stillion[26]
19. 38-Leyton Wagner[8]
20. 7DK-Dylan Kingan[21]
21. 81-Rayce Jacobs[24]
22. 2X-Keith Sheffer Jr[12]
23. 16M-Danny Mumaw[18]
24. 22-Brandon Spithaler[1]
25. 14-Zane DeVault[7]
DNS: 19-Tyler Esh