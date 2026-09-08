Feature Winners: Monday, September 7, 2026

_Front Page News, Capital Region Sprint Car Association, Meridian Speedway, PA Posse 410 Sprint Car Series, Petaluma Speedway, Port Royal Speedway, Ultimate Sprint Car Series, USAC National Midget Car Series
Scott Landers won the CRSA Sprint Car Series feature Monday night at Thunder Mountain Speedway. (Erika Bye Photo)
Scott Landers won the CRSA Sprint Car Series feature Monday night at Thunder Mountain Speedway. (Erika Bye Photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Coles County Speedway Mattoon, IL USA USAC National Midget Car Series King of Coles Jacob Denney
Meridian Speedway Meridian, ID USA NSX 360 Sprints Makeup from 8/8 Andrew Palmer
Meridian Speedway Meridian, ID USA NSX 360 Sprints Kate Jacksonr
Petaluma Speedway Petaluma, CA USA Ultimate Sprint Car Series Non-Point Race Jadon Rogers
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Posse 410 Sprint Car Series Labor Day Classic Ryan Smith
Thunder Mountain Speedway Center Lisle, NY USA CRSA Sprints Scott Landers