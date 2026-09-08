Feature Winners: Monday, September 7, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Coles County Speedway
|Mattoon, IL
|USA
|USAC National Midget Car Series
|King of Coles
|Jacob Denney
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|NSX 360 Sprints
|Makeup from 8/8
|Andrew Palmer
|Meridian Speedway
|Meridian, ID
|USA
|NSX 360 Sprints
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|Kate Jacksonr
|Petaluma Speedway
|Petaluma, CA
|USA
|Ultimate Sprint Car Series
|Non-Point Race
|Jadon Rogers
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|PA Posse 410 Sprint Car Series
|Labor Day Classic
|Ryan Smith
|Thunder Mountain Speedway
|Center Lisle, NY
|USA
|CRSA Sprints
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|Scott Landers