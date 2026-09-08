Jadon Rogers Wins at Petaluma

PETALUMA, CA (September 7, 2026) — Jadon Rogers won the Ultimate Sprint Car Series feature Monday at Petaluma Speedway. Rogers took advantage of his outside front row starting position driving to victory over Nate Schank, Elijah Gile, Ryan Timmons, and Tyler Cato.
Ultimate Sprint Car Series
Petaluma Speedway
Petaluma, California
Monday, September 7, 2026
Qualifying Flight A:
1. 1-Nate Schank, 14.777[3]
2. 29T-Ryan Timmons, 14.790[4]
3. 52-David Lindt Jr, 14.975[6]
4. 38C-Austin Cato, 15.526[2]
5. 15K-Matthew Kaiser, 15.531[5]
6. 98-Ryan Holden, 15.970[1]
Qualifying Flight B:
1. 38-Tyler Cato, 14.684[6]
2. 3P-Elijah Gile, 14.721[3]
3. 3M-Marty Hawkins, 14.868[5]
4. 91-Cooper Marchant, 15.439[1]
5. 2T-Trevor Rodriguez, 16.286[2]
6. (DNS) 3-Carson Hawkins
Qualifying Flight C:
1. 97-Connor Lundy, 14.268[2]
2. 24-Jadon Rogers, 14.453[6]
3. 29G-Frankie Guerrini, 14.911[4]
4. 17X-Nick Robfogel, 15.026[5]
5. 2STX-Brent Steck, 15.131[1]
6. 51-Gary Paulson, 15.654[3]
7. 84-Colson Plourde, 15.733[7]
Heat Race #1:
1. 29T-Ryan Timmons[2]
2. 52-David Lindt Jr[3]
3. 15K-Matthew Kaiser[1]
4. 1-Nate Schank[5]
5. 98-Ryan Holden[6]
6. (DNS) 38C-Austin Cato
Heat Race #2:
1. 3P-Elijah Gile[2]
2. 38-Tyler Cato[5]
3. 2T-Trevor Rodriguez[1]
4. 91-Cooper Marchant[4]
5. (DNF) 3-Carson Hawkins[6]
6. (DNF) 3M-Marty Hawkins[3]
Heat Race #3:
1. 24-Jadon Rogers[2]
2. 2STX-Brent Steck[1]
3. 97-Connor Lundy[5]
4. 17X-Nick Robfogel[4]
5. 84-Colson Plourde[7]
6. 51-Gary Paulson[6]
7. 29G-Frankie Guerrini[3]
A Feature:
1. 24-Jadon Rogers[2]
2. 1-Nate Schank[1]
3. 3P-Elijah Gile[6]
4. 29T-Ryan Timmons[3]
5. 38-Tyler Cato[5]
6. 2STX-Brent Steck[8]
7. 52-David Lindt Jr[7]
8. 17X-Nick Robfogel[12]
9. 15K-Matthew Kaiser[9]
10. 2T-Trevor Rodriguez[10]
11. 91-Cooper Marchant[11]
12. 84-Colson Plourde[15]
13. 38C-Austin Cato[16]
14. 3-Carson Hawkins[14]
15. 98-Ryan Holden[13]
16. 51-Gary Paulson[18]
17. 97-Connor Lundy[4]
18. 3M-Marty Hawkins[17]
19. (DNF) 29G-Frankie Guerrini[19]