Brock Hallett Wins Round Two of Chariots of Thunder

DARWIN, NT (September 11, 2026) — Brock Hallett won the second round of the Chariots of Thunder event Friday night at Northline Speedway.
Hallett, from Adelaide, South Australia, charged from seventh starting position for the feature victory. Thursday night’s Chariots of Thunder winners Jock Goodyear followed Hallett over the finish line while Dylan Menz, Matt Egel, and Max Guilford rounded out the top five.
Blake Walsh won the Wingless V6 Sprint Car main event.
Chariots of Thunder Sprint Car Series
Northline Speedway
Darwin, Northern Territory
Friday, September 11, 2026
Winged 410 Sprint Cars
All Star Welding Time Trials:
1. NQ7-Lachlan McHugh, 11.960[7]
2. A1-Jock Goodyer, 12.062[3]
3. Q46-Dylan Menz, 12.208[5]
4. Q5-Brock Hallett, 12.239[32]
5. N56-Mick Saller, 12.265[12]
6. NT77-Hayden Brown, 12.303[8]
7. V10-Steven Loader, 12.377[16]
8. S29-Matt Egel, 12.383[21]
9. NT66-Aston Rodriguez, 12.466[22]
10. W14-Jason Pryde, 12.511[25]
11. NT84-Christopher Harrison, 12.530[11]
12. NZ79-Max Guilford, 12.651[9]
13. W46-Jye McKenzie, 12.734[4]
14. NS96-Brett Hobson, 12.829[15]
15. VA91-Daniel Scott, 12.835[14]
16. S98-Luke Storer, 12.848[27]
17. NT27-Jet Thompson, 12.869[24]
18. S63-Ryan Jones, 12.891[31]
19. Q15-James Matthews, 13.028[17]
20. NT17-Lachlan Cole, 13.050[1]
21. Q51-Tim Farrell, 13.089[19]
22. Q12-Kye Jensen, 13.186[26]
23. Q3-Karl Hoffmans, 13.197[30]
24. D22-Cori Jackson, 13.292[18]
25. NT11-Zack Grimshaw, 13.521[20]
26. WX46-Jake Pobjoy, 13.602[23]
27. D88-Angus Campbell, 13.690[28]
28. T20-Tony Clasener, 13.830[29]
29. NT10-Ray Walliss, 14.017[13]
30. NT72-William Prest, 14.176[2]
31. NT30-Zeth King, 14.315[6]
32. NT51-Scott Kernahan, 15.096[10]
All Star Welding Event 4 – Heat 1 (8 Laps):
1. NQ7-Lachlan McHugh[1]
2. W14-Jason Pryde[4]
3. S98-Luke Storer[6]
4. Q5-Brock Hallett[2]
5. V10-Steven Loader[3]
6. W46-Jye McKenzie[5]
7. Q15-James Matthews[7]
8. Q12-Kye Jensen[8]
9. T20-Tony Clasener[10]
10. NT11-Zack Grimshaw[9]
11. NT30-Zeth King[11]
All Star Welding Event 5 – Heat 2 (8 Laps):
1. A1-Jock Goodyer[1]
2. S29-Matt Egel[3]
3. N56-Mick Saller[2]
4. NT84-Christopher Harrison[4]
5. NT27-Jet Thompson[6]
6. WX46-Jake Pobjoy[9]
7. NS96-Brett Hobson[5]
8. NT17-Lachlan Cole[7]
9. NT10-Ray Walliss[10]
10. Q3-Karl Hoffmans[8]
11. NT51-Scott Kernahan[11]
All Star Welding Event 6 – Heat 3 (8 Laps):
1. NT77-Hayden Brown[2]
2. Q46-Dylan Menz[1]
3. NZ79-Max Guilford[4]
4. NT66-Aston Rodriguez[3]
5. S63-Ryan Jones[6]
6. VA91-Daniel Scott[5]
7. Q51-Tim Farrell[7]
8. D22-Cori Jackson[8]
9. D88-Angus Campbell[9]
10. NT72-William Prest[10]
All Star Welding Pole Shuffle 8-7 (2 Laps):
1. W14-Jason Pryde[2]
2. Q5-Brock Hallett[1]
All Star Welding Pole Shuffle 7-6 (2 Laps):
1. S29-Matt Egel[1]
2. W14-Jason Pryde
All Star Welding Pole Shuffle 6-5 (2 Laps):
1. N56-Mick Saller[1]
2. S29-Matt Egel
All Star Welding Pole Shuffle 5-4 (2 Laps):
1. Q46-Dylan Menz[1]
2. N56-Mick Saller
All Star Welding Pole Shuffle 4-3 (2 Laps):
1. Q46-Dylan Menz
2. NT77-Hayden Brown[1]
All Star Welding Pole Shuffle 3-2 (2 Laps):
1. A1-Jock Goodyer[1]
2. Q46-Dylan Menz
All Star Welding Pole Shuffle 2-1 (2 Laps):
1. NQ7-Lachlan McHugh[1]
2. A1-Jock Goodyer
All Star Welding Event 10 – B Battle 1 (8 Laps):
1. S63-Ryan Jones[2]
2. WX46-Jake Pobjoy[7]
3. Q15-James Matthews[3]
4. Q12-Kye Jensen[6]
5. Q51-Tim Farrell[4]
6. D22-Cori Jackson[8]
7. NT17-Lachlan Cole[5]
8. (DNF) NS96-Brett Hobson[1]
All Star Welding Event 11 – B Battle 2 (8 Laps):
1. Q3-Karl Hoffmans[1]
2. NT11-Zack Grimshaw[2]
3. D88-Angus Campbell[3]
4. NT72-William Prest[6]
5. T20-Tony Clasener[4]
6. NT10-Ray Walliss[5]
7. NT30-Zeth King[7]
8. NT51-Scott Kernahan[8]
All Star Welding Event 12 – Mid Pack Dash (8 Laps):
1. NT66-Aston Rodriguez[2]
2. NZ79-Max Guilford[3]
3. S98-Luke Storer[5]
4. W46-Jye McKenzie[6]
5. NT27-Jet Thompson[8]
6. VA91-Daniel Scott[7]
7. V10-Steven Loader[1]
8. (DNS) NT84-Christopher Harrison
All Star Welding Event 16 – B Main (15 Laps):
1. S63-Ryan Jones[1]
2. Q15-James Matthews[3]
3. WX46-Jake Pobjoy[2]
4. Q12-Kye Jensen[4]
5. Q3-Karl Hoffmans[9]
6. NT11-Zack Grimshaw[10]
7. Q51-Tim Farrell[5]
8. T20-Tony Clasener[13]
9. NT10-Ray Walliss[14]
10. D88-Angus Campbell[11]
11. NS96-Brett Hobson[8]
12. D22-Cori Jackson[6]
13. NT72-William Prest[12]
14. NT17-Lachlan Cole[7]
15. NT30-Zeth King[15]
16. NT51-Scott Kernahan[16]
All Star Welding Event 18 – Feature (30 Laps):
1. Q5-Brock Hallett[7]
2. A1-Jock Goodyer[1]
3. Q46-Dylan Menz[2]
4. S29-Matt Egel[5]
5. NZ79-Max Guilford[9]
6. NQ7-Lachlan McHugh[20]
7. W46-Jye McKenzie[11]
8. NT77-Hayden Brown[3]
9. S63-Ryan Jones[16]
10. W14-Jason Pryde[6]
11. S98-Luke Storer[10]
12. NT84-Christopher Harrison[15]
13. NT27-Jet Thompson[12]
14. V10-Steven Loader[14]
15. Q15-James Matthews[17]
16. Q12-Kye Jensen[19]
17. VA91-Daniel Scott[13]
18. WX46-Jake Pobjoy[18]
19. (DNF) N56-Mick Saller[4]
20. (DNF) NT66-Aston Rodriguez[8]
Wingless V6 Sprint Cars
Wise Group Event 1 – Heat 1A (8 Laps):
1. NT13-Mathew McLennan[1]
2. NT52-Keelan Edwards[2]
3. NT1-Blake Walsh[7]
4. N97-Kyle Mock[5]
5. NT77-Kyle Wiseman[8]
6. NT99-Harrison Turnbull[3]
7. NT64-Scott Murdie[6]
8. (DNF) NT4-Sean Tiedeman[4]
Wise Group Event 2 – Heat 1B (8 Laps):
1. NT84-Alex Ison[1]
2. NT10-William David[5]
3. NT5-Jack McCarthy[6]
4. V15-Leigh VanGinneken[4]
5. VX6-Callum Beveridge[2]
6. NT87-Brontee Cavanagh[7]
7. NT24-Josh Parker[3]
Wise Group Event 3 – Heat 1C (8 Laps):
1. NT59-Brad Warren[3]
2. W76-Blake Scarey[1]
3. V44-Tim Van Ginneken[4]
4. NT56-Cameron Jaenke[5]
5. Q4-Zane O’Toole[7]
6. NT44-Jamie McInnes[6]
7. NT16-James Wren[2]
Wise Group Event 7 – Heat 2A (8 Laps):
1. NT77-Kyle Wiseman[1]
2. N97-Kyle Mock[4]
3. NT56-Cameron Jaenke[3]
4. NT52-Keelan Edwards[7]
5. NT24-Josh Parker[5]
6. (DNF) NT16-James Wren[6]
7. (DNS) NT5-Jack McCarthy
Wise Group Event 8 – Heat 2B (8 Laps):
1. Q4-Zane O’Toole[1]
2. NT1-Blake Walsh[2]
3. NT10-William David[3]
4. V44-Tim Van Ginneken[4]
5. W76-Blake Scarey[7]
6. VX6-Callum Beveridge[6]
7. NT13-Mathew McLennan[8]
8. (DNS) NT4-Sean Tiedeman
Wise Group Event 9 – Heat 2C (8 Laps):
1. V15-Leigh VanGinneken[4]
2. NT44-Jamie McInnes[2]
3. NT99-Harrison Turnbull[6]
4. NT59-Brad Warren[5]
5. NT64-Scott Murdie[3]
6. NT84-Alex Ison[7]
7. (DNF) NT87-Brontee Cavanagh[1]
Wise Group Event 14 – Top 8 Dash (8 Laps):
1. Q4-Zane O’Toole[2]
2. NT1-Blake Walsh[6]
3. NT77-Kyle Wiseman[3]
4. NT59-Brad Warren[1]
5. NT13-Mathew McLennan[8]
6. NT44-Jamie McInnes[4]
7. NT84-Alex Ison[5]
8. (DNF) NT10-William David[7]
Wise Group Event 15 – B Main (8 Laps):
1. NT5-Jack McCarthy[3]
2. NT64-Scott Murdie[2]
3. NT24-Josh Parker[1]
4. NT87-Brontee Cavanagh[4]
5. NT4-Sean Tiedeman[6]
6. (DNS) NT16-James Wren
Wise Group Event 17 – Feature (25 Laps):
1. NT1-Blake Walsh[2]
2. Q4-Zane O’Toole[1]
3. NT13-Mathew McLennan[5]
4. W76-Blake Scarey[11]
5. N97-Kyle Mock[9]
6. NT44-Jamie McInnes[6]
7. NT52-Keelan Edwards[10]
8. NT77-Kyle Wiseman[3]
9. NT5-Jack McCarthy[17]
10. V15-Leigh VanGinneken[13]
11. VX6-Callum Beveridge[16]
12. NT56-Cameron Jaenke[12]
13. NT84-Alex Ison[7]
14. NT99-Harrison Turnbull[15]
15. NT24-Josh Parker[19]
16. NT10-William David[8]
17. NT87-Brontee Cavanagh[20]
18. (DNF) NT59-Brad Warren[4]
19. (DNF) V44-Tim Van Ginneken[14]
20. (DNF) NT64-Scott Murdie[18]