Feature Winners: Thursday, September 10, 2026

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Ryan Timms (Serena Dalhamer photo)
Track City/ST Co. Division/Series Event Winner
Can-Am Speedway LaFargeville, NY USA Winged Crate Sprint Cars Dillon Paddock
Gondik Law Speedway Superior, WI USA UMSS Winged Sprint Car Series Casey Lang
Northline Speedway Darwin, NT AU Winged 410 Sprint Cars Chariots of Thunder Jock Goodyer
Northline Speedway Darwin, NT AU Wingless V6 Sprint Cars Chariots of Thunder Kyle Mock
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA High Limit Racing Ryan Timms
Port Royal Speedway Port Royal, PA USA PA Sprint Series Chris Dolan