Feature Winners: Thursday, September 10, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Division/Series
|Event
|Winner
|Can-Am Speedway
|LaFargeville, NY
|USA
|Winged Crate Sprint Cars
|Dillon Paddock
|Gondik Law Speedway
|Superior, WI
|USA
|UMSS Winged Sprint Car Series
|Casey Lang
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Winged 410 Sprint Cars
|Chariots of Thunder
|Jock Goodyer
|Northline Speedway
|Darwin, NT
|AU
|Wingless V6 Sprint Cars
|Chariots of Thunder
|Kyle Mock
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|High Limit Racing
|Ryan Timms
|Port Royal Speedway
|Port Royal, PA
|USA
|PA Sprint Series
|Chris Dolan