Jadon Rogers Wins at Bloomington

BLOOMINGTON, IN (September 11, 2026) — Jadon Rogers won the non-wing sprint car feature event Friday night at Bloomington Speedway. Rogers moved up from eighth starting position for the victory over Eli Wilhelmus, Jordan Kinser, Chance Crum, and Kole Kirkman

Brenden McGlothlin won the winged 305 sprint car main event.

Bloomington Speedway

Bloomington, Indiana

Friday, September 11, 2026

Non-Wing 410 Sprint Cars

Qualifying Flight A (3 Laps)

1. 10G-Gabriel Gilbert, 11.740[3]

2. 24P-Max Adams, 11.954[6]

3. 24L-Lee Underwood, 12.217[2]

4. 2B-Caleb Shietze, 12.293[5]

5. 18C-Cindy Chambers, 12.686[1]

6. 4-Justin Davis, 14.414[4]

Qualifying Flight B (3 Laps)

1. 6T-Trey Osborne, 11.729[3]

2. 83C-Chance Crum, 11.797[5]

3. 75-Jordan Kinser, 11.902[7]

4. 24M-Hunter Maddox, 12.027[6]

5. 22-Brandon Spencer, 12.248[1]

6. 16K-Colin Parker, 12.603[2]

7. 27K-Reed Miller, 12.653[4]

Qualifying Flight C (3 Laps)

1. 55-Eli Wilhelmus, 11.598[6]

2. 14-Jadon Rogers, 11.731[5]

3. 9Z-Zack Pretorius, 11.854[2]

4. 14B-Bryan Brewer, 11.912[3]

5. 34T-Cody Trammell, 12.140[1]

6. 8-Reed Whitney, 12.352[4]

7. 57B-Billy Briscoe, 12.686[7]

Qualifying Flight D (3 Laps)

1. 18K-Kole Kirkman, 11.695[1]

2. 26-Matt Thompson, 11.808[5]

3. 04-AJ Hopkins, 12.070[3]

4. 87-Tony Helton, 12.096[2]

5. 76S-Parker Frederickson, 12.171[4]

6. 16B-Harley Burns, 12.310[7]

7. 79-Ben Voigtschild, 12.915[6]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 24P-Max Adams[2]

2. 10G-Gabriel Gilbert[1]

3. 2B-Caleb Shietze[4]

4. 24L-Lee Underwood[3]

5. 18C-Cindy Chambers[5]

6. 4-Justin Davis[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 83C-Chance Crum[2]

2. 6T-Trey Osborne[1]

3. 75-Jordan Kinser[3]

4. 24M-Hunter Maddox[4]

5. 16K-Colin Parker[6]

6. 27K-Reed Miller[7]

7. 22-Brandon Spencer[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 55-Eli Wilhelmus[1]

2. 14-Jadon Rogers[2]

3. 9Z-Zack Pretorius[3]

4. 14B-Bryan Brewer[4]

5. 34T-Cody Trammell[5]

6. 8-Reed Whitney[6]

7. 57B-Billy Briscoe[7]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 18K-Kole Kirkman[1]

2. 26-Matt Thompson[2]

3. 16B-Harley Burns[6]

4. 76S-Parker Frederickson[5]

5. 87-Tony Helton[4]

6. 04-AJ Hopkins[3]

7. 79-Ben Voigtschild[7]

B-Main (12 Laps)

1. 16K-Colin Parker[2]

2. 87-Tony Helton[4]

3. 34T-Cody Trammell[3]

4. 04-AJ Hopkins[8]

5. 18C-Cindy Chambers[1]

6. 8-Reed Whitney[7]

7. 57B-Billy Briscoe[10]

8. 4-Justin Davis[5]

9. 79-Ben Voigtschild[11]

10. 27K-Reed Miller[6]

DNS: 22-Brandon Spencer

A-Main (25 Laps)

1. 14-Jadon Rogers[7]

2. 55-Eli Wilhelmus[3]

3. 75-Jordan Kinser[10]

4. 83C-Chance Crum[4]

5. 18K-Kole Kirkman[2]

6. 24P-Max Adams[5]

7. 9Z-Zack Pretorius[11]

8. 16B-Harley Burns[12]

9. 2B-Caleb Shietze[9]

10. 26-Matt Thompson[8]

11. 24M-Hunter Maddox[14]

12. 04-AJ Hopkins[20]

13. 34T-Cody Trammell[19]

14. 10G-Gabriel Gilbert[1]

15. 76S-Parker Frederickson[16]

16. 87-Tony Helton[18]

17. 24L-Lee Underwood[13]

18. 16K-Colin Parker[17]

19. 14B-Bryan Brewer[15]

20. 6T-Trey Osborne[6]

Winged 305 Sprint Cars

Qualifying Flight A(3 Laps)

1. 14-Ethan Barrow[7]

2. 11R-Blayne Ridgley[6]

3. 77-Kevin Cook[5]

4. 13C-Joshua Cevela[2]

5. 93-Dean Barnes[9]

6. 39-Justin Mathews[1]

7. 36M-Barry Miller[8]

8. 19M-Gabe Mitchell[4]

9. 15J-Taylor Jackson[3]

Qualifying Flight B (3 Laps)

1. 23T-Ashton Thompson, 11.057[3]

2. 22H-Rod Henning, 11.364[6]

3. 18-Cody Workman, 11.448[8]

4. 60-John Wolfarth, 11.482[2]

5. 23F-Cole Parker, 11.528[4]

6. 14BC-Kanon Posey, 11.582[9]

7. 5M-Matthew McDonald, 11.671[1]

8. 39H-Evan Hammond, 11.687[7]

9. 83-Carson Dillion, 11.702[5]

Qualifying Flight C (3 Laps)

1. 67B-Dillan Baldwin, 11.224[6]

2. 14M-Brenden McGlothlin, 11.355[5]

3. 11V-Jonathan Vennard, 11.478[1]

4. 15JW-Jeff Wimmenauer, 11.503[7]

5. 7S-Sam Hinds, 11.659[2]

6. 3C-Hunter Maddox, 11.687[8]

7. 45-Eric Perrott, 11.958[3]

8. 56X-Jeremy Schnepper, 12.375[4]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 14-Ethan Barrow[1]

2. 93-Dean Barnes[5]

3. 11R-Blayne Ridgley[2]

4. 36M-Barry Miller[7]

5. 13C-Joshua Cevela[4]

6. 39-Justin Mathews[6]

7. 19M-Gabe Mitchell[8]

8. 77-Kevin Cook[3]

DNS: 15J-Taylor Jackson

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 22H-Rod Henning[2]

2. 23T-Ashton Thompson[1]

3. 18-Cody Workman[3]

4. 23F-Cole Parker[5]

5. 14BC-Kanon Posey[6]

6. 60-John Wolfarth[4]

7. 5M-Matthew McDonald[7]

8. 39H-Evan Hammond[8]

9. 83-Carson Dillion[9]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14M-Brenden McGlothlin[2]

2. 67B-Dillan Baldwin[1]

3. 15JW-Jeff Wimmenauer[4]

4. 7S-Sam Hinds[5]

5. 3C-Hunter Maddox[6]

6. 56X-Jeremy Schnepper[8]

7. 11V-Jonathan Vennard[3]

8. 45-Eric Perrott[7]

B-Main (10 Laps)

1. 39-Justin Mathews[1]

2. 60-John Wolfarth[2]

3. 19M-Gabe Mitchell[4]

4. 56X-Jeremy Schnepper[3]

5. 5M-Matthew McDonald[5]

6. 77-Kevin Cook[7]

7. 39H-Evan Hammond[8]

8. 45-Eric Perrott[9]

9. 11V-Jonathan Vennard[6]

DNS: 83-Carson Dillion

DNS: 15J-Taylor Jackson

A-Main (25 Laps)

1. 14M-Brenden McGlothlin[6]

2. 67B-Dillan Baldwin[3]

3. 15JW-Jeff Wimmenauer[9]

4. 7S-Sam Hinds[12]

5. 14BC-Kanon Posey[14]

6. 23T-Ashton Thompson[5]

7. 22H-Rod Henning[1]

8. 5M-Matthew McDonald[20]

9. 23F-Cole Parker[11]

10. 11R-Blayne Ridgley[7]

11. 3C-Hunter Maddox[15]

12. 18-Cody Workman[8]

13. 93-Dean Barnes[2]

14. 39-Justin Mathews[16]

15. 13C-Joshua Cevela[13]

16. 36M-Barry Miller[10]

17. 14-Ethan Barrow[4]

18. 56X-Jeremy Schnepper[19]

19. 19M-Gabe Mitchell[18]

20. 60-John Wolfarth[17]