DeVault Wins Reeve Memorial at Butler

QUINCY, MI (September 12, 2026) — Zane DeVault won the John C Reeve Memorial Saturday night at Butler Motor Speedway for the winged 410 sprint cars.
DeVault, from Plymouth, Indiana, led all 25 laps in route to the $4,567 victory, holding off Pennsylvania driver Dylan Norris who drove to Butler after being rained out at Lernerville Speedway.
Jason Blonde, Darren Dryden, and Thomas Meseraull rounded out the top five.
The 2026 season at the Butler Motor Speedway comes to an end next Saturday, September 19th with season championships on the line.
John C Reeve Memorial
Butler Motor Speedway
Quincy, Michigan
Saturday, September 12, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying
1. 10B-Jason Blonde, 13.368[6]
2. 17-Dylan Norris, 13.376[21]
3. 14-Zane DeVault, 13.477[24]
4. 12-Darren Dryden, 13.571[4]
5. 10RR-Brad Lamberson, 13.624[1]
6. 22M-Dan McCarron, 13.626[3]
7. 23J-Jordan Welch, 13.736[23]
8. 2-Gary Fast, 13.765[12]
9. 2X-Keith Sheffer Jr, 13.787[20]
10. 23-Charlie Baur, 13.833[11]
11. 33F-Jason Ferguson, 13.833[22]
12. 4-Josh Turner, 13.857[2]
13. W20-Greg Wilson, 13.903[13]
14. 00-Thomas Meseraull, 13.912[10]
15. 5E-Bobby Elliott, 14.000[17]
16. 1A-Mark Aldrich, 14.018[5]
17. 51-Mark Yearling, 14.022[19]
18. 6-Jimmie Ward Jr, 14.243[15]
19. 19-Avery Neal, 14.422[18]
20. 27-Boston Mead, 14.462[9]
21. 3A-Mike Astrauskas, 14.471[7]
22. 20A-Andy Chehowski, 14.484[16]
23. 31-Jim Girard, 15.884[14]
24. 87-Logan Easterday, 15.884[8]
Heat Race #1 (99 Laps)
1. 12-Darren Dryden[1]
2. 10B-Jason Blonde[2]
3. 23J-Jordan Welch[3]
4. W20-Greg Wilson[5]
5. 23-Charlie Baur[4]
6. 1A-Mark Aldrich[6]
7. 19-Avery Neal[7]
8. 20A-Andy Chehowski[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 10RR-Brad Lamberson[1]
2. 17-Dylan Norris[2]
3. 00-Thomas Meseraull[5]
4. 33F-Jason Ferguson[4]
5. 27-Boston Mead[7]
6. 51-Mark Yearling[6]
7. 31-Jim Girard[8]
8. 2-Gary Fast[3]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 22M-Dan McCarron[1]
2. 14-Zane DeVault[2]
3. 4-Josh Turner[4]
4. 5E-Bobby Elliott[5]
5. 2X-Keith Sheffer Jr[3]
6. 6-Jimmie Ward Jr[6]
7. 3A-Mike Astrauskas[7]
8. 87-Logan Easterday[8]
B-Main (10 Laps)
1. 51-Mark Yearling[2]
2. 1A-Mark Aldrich[1]
3. 6-Jimmie Ward Jr[3]
4. 3A-Mike Astrauskas[6]
5. 20A-Andy Chehowski[7]
6. 2-Gary Fast[8]
7. 19-Avery Neal[4]
8. 31-Jim Girard[5]
DNS: 87-Logan Easterday
A-Main (25 Laps)
1. 14-Zane DeVault[1]
2. 17-Dylan Norris[2]
3. 10B-Jason Blonde[3]
4. 12-Darren Dryden[6]
5. 00-Thomas Meseraull[8]
6. 10RR-Brad Lamberson[5]
7. 2X-Keith Sheffer Jr[15]
8. 4-Josh Turner[9]
9. 23-Charlie Baur[13]
10. 51-Mark Yearling[16]
11. 27-Boston Mead[14]
12. 20A-Andy Chehowski[20]
13. 6-Jimmie Ward Jr[18]
14. 5E-Bobby Elliott[12]
15. W20-Greg Wilson[10]
16. 23J-Jordan Welch[7]
17. 33F-Jason Ferguson[11]
18. 22M-Dan McCarron[4]
19. 3A-Mike Astrauskas[19]
20. 1A-Mark Aldrich[17]