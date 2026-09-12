Photo Gallery: Midwest Open Wheel Association and 305’s at Jacksonville Speedway _Top Features, Jacksonville Speedway, Media Gallery, Midwest Open Wheel Association, Photo Gallery Riley Goodno (#220 racing with Joe B Miller (#51) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jake Neuman. (Mark Funderburk Photo) The parade lap from Friday’s Midwest Open Wheel Association feature at Jacksonville Speedway with Jake Blackhurst (#96), Riley Goono (#22), Jaxton Wiggs (#71), and Jake Neuman (#3N). (Mark Funderburk Photo) Riley Goodno (#220 racing with Joe B Miller (#51) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Gage Montgomery (#79) racing with Tyler Duff (#9) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jordan Golesberry (#65) racing with Zach Daum (#92) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Will Armitage (#7A) raicing with Riley Goodno (#22) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) John Barnard (#B8) racing with Paul Nienhiser (#9X) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Will Armitage (#7A), Mario Clouser (#5H), and Jake Neuman (#9N) racing for position Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Riley Goodno (#22) racing with Paul Nienhiser (#9X) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jake Blackhurst (#96) racing with Jack Neuman (#3N) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jake Neuman. (Mark Funderburk Photo) Jake Neuman with his family and crew after winning the feature victory Friday night at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jake Neuman climbs to the top of the car celebrating his feature victory Friday night at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jaxton Wiggs. (Mark Funderburk Photo) Jaxton Wiggs (#71) racing with Riley Scott (#88) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Wyatt Miller (#11) racing with Jaxton Wiggs (#71) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jaxton Wiggs after winning the 305 sprint car feature Friday night at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo) Jacksonville Speedwaymidwest open wheel associationMOWAPhoto Gallery