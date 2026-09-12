Photo Gallery: Midwest Open Wheel Association and 305’s at Jacksonville Speedway

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Riley Goodno (#220 racing with Joe B Miller (#51) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)
Riley Goodno (#220 racing with Joe B Miller (#51) Friday at Jacksonville Speedway. (Mark Funderburk Photo)