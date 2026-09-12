Zeth Sabo Wins at Fremont

FREMONT, OH (September 12, 2026) — Zeth Sabo won the season finale for the Attica Fremont Challenge Series Saturday night at Fremont Speedway for the winged 410 sprint cars.
Sabo, from Tiffin, Ohio, took the lead from Chris Andrews on lap 19 and held off Cap Henry for the victory. Henry held on for second with Creed Kemenah, T.J. Michael, and Friday night’s winner at Attica Raceway Park Craig Mintz rounding out the top five.
Henry’s second place finish secured the 2026 Fremont Speedway track championship, sweeping both the Fremont and Attica championships in the same season.
Bryan Sebetto put an exclamation point on his championship season in the 305 sprint car division by winning the feature event on Saturday night. Sebetto rebounded from a 20th place finish on Friday at Attica to come out victorious in a spirited battle for the lead with Jamie Miller.
Fremont Speedway returns to action next Friday and Saturday nights featuring the NAPA All Star Circuit of Champions presented by Valvoline for the Jim Ford Classic. The 305 sprint cars will join the All Stars on the Saturday night portion of the program.
Attica Fremont Championship Series
Fremont Speedway
Fremont, Ohio
Saturday, September 12, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying (2 Laps)
1. 15K-Creed Kemenah, 12.368[19]
2. 3-DJ Foos, 12.490[4]
3. 33W-Cap Henry, 12.503[7]
4. 15C-Chris Andrews, 12.575[22]
5. 49X-Zeth Sabo, 12.616[21]
6. 09-Craig Mintz, 12.658[16]
7. 19-TJ Michael, 12.756[8]
8. 16-Gauge Garcia, 12.769[3]
9. 5-Kody Brewer, 12.794[1]
10. 09X-Graham Huffman, 12.831[11]
11. 25R-Jordan Ryan, 12.868[17]
12. 35-Stuart Brubaker, 12.885[20]
13. 3J-Trey Jacobs, 12.891[18]
14. 12-Jimmy McGrath Jr, 12.956[2]
15. 7M-Brandon Moore, 12.968[10]
16. X-Mike Keegan, 13.074[9]
17. 101-Kalib Henry, 13.090[12]
18. 2+-Brian Smith, 13.123[6]
19. 47-Dusty Larson, 13.595[5]
20. 75-Jerry Dahms, 13.668[13]
21. 19M-Bodey McClintock, 14.589[14]
DNS: 11N-Darin Naida
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 09X-Graham Huffman[1]
2. 19-TJ Michael[2]
3. 15K-Creed Kemenah[4]
4. 15C-Chris Andrews[3]
5. 11N-Darin Naida[8]
6. X-Mike Keegan[6]
7. 3J-Trey Jacobs[5]
8. 47-Dusty Larson[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 25R-Jordan Ryan[1]
2. 49X-Zeth Sabo[3]
3. 3-DJ Foos[4]
4. 101-Kalib Henry[6]
5. 16-Gauge Garcia[2]
6. 12-Jimmy McGrath Jr[5]
7. 75-Jerry Dahms[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 33W-Cap Henry[4]
2. 35-Stuart Brubaker[1]
3. 09-Craig Mintz[3]
4. 5-Kody Brewer[2]
5. 7M-Brandon Moore[5]
6. 2+-Brian Smith[6]
7. 19M-Bodey McClintock[7]
A-Main (30 Laps)
1. 49X-Zeth Sabo[3]
2. 33W-Cap Henry[6]
3. 15K-Creed Kemenah[5]
4. 19-TJ Michael[1]
5. 09-Craig Mintz[7]
6. 25R-Jordan Ryan[9]
7. 101-Kalib Henry[13]
8. 15C-Chris Andrews[2]
9. 11N-Darin Naida[22]
10. 09X-Graham Huffman[8]
11. 47-Dusty Larson[21]
12. X-Mike Keegan[17]
13. 16-Gauge Garcia[12]
14. 7M-Brandon Moore[14]
15. 35-Stuart Brubaker[11]
16. 5-Kody Brewer[10]
17. 3-DJ Foos[4]
18. 12-Jimmy McGrath Jr[15]
19. 75-Jerry Dahms[19]
20. 3J-Trey Jacobs[16]
21. 2+-Brian Smith[18]
22. 19M-Bodey McClintock[20]
Wigned 305 Sprint Cars
Qualifying (2 Laps)
1. 8-Bryan Sebetto, 13.550[22]
2. 5JR-Jimmy Mcgrath, 13.631[7]
3. 09-Daniel Hoffman, 13.683[15]
4. 26-Jamie Miller, 13.802[10]
5. 2-Brenden Torok, 13.827[13]
6. 36JR-JJ Henes, 13.831[8]
7. 19R-Steve Rando, 13.865[4]
8. 3M-Logan Mongeau, 13.914[9]
9. 6-Dustin Dinan, 13.937[5]
10. 36-Seth Schneider, 13.975[6]
11. 28-Shawn Valenti, 14.010[16]
12. X15-Kasey Ziebold, 14.013[27]
13. 8K-Zach Kramer, 14.105[1]
14. 1W-Paul Weaver, 14.107[23]
15. 26S-Lee Sommers, 14.108[20]
16. 49I-John Ivy, 14.152[17]
17. 55-Brice Sleek, 14.197[11]
18. 0-Bradley Bateson, 14.197[25]
19. 39T-Trevor St Clair, 14.279[19]
20. 13M-Kael Mowrer, 14.284[2]
21. 39M-Madden Merrill, 14.327[12]
22. 63-Randy Ruble, 14.414[21]
23. 14R-Trinity Ramseyer, 14.632[3]
24. 98-Butch Latte, 14.816[18]
25. 24-Andrea Weaver, 14.952[24]
26. 37-Keith Whaley, 15.217[14]
27. 8M-Brandon Weiker, 15.450[26]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 36-Seth Schneider[1]
2. 8-Bryan Sebetto[4]
3. 19R-Steve Rando[2]
4. 26-Jamie Miller[3]
5. 49I-John Ivy[6]
6. 63-Randy Ruble[8]
7. 8K-Zach Kramer[5]
8. 39T-Trevor St Clair[7]
9. 24-Andrea Weaver[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 28-Shawn Valenti[1]
2. 1W-Paul Weaver[5]
3. 5JR-Jimmy Mcgrath[4]
4. 2-Brenden Torok[3]
5. 3M-Logan Mongeau[2]
6. 13M-Kael Mowrer[7]
7. 37-Keith Whaley[9]
8. 14R-Trinity Ramseyer[8]
9. 55-Brice Sleek[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 6-Dustin Dinan[2]
2. X15-Kasey Ziebold[1]
3. 09-Daniel Hoffman[4]
4. 0-Bradley Bateson[6]
5. 26S-Lee Sommers[5]
6. 36JR-JJ Henes[3]
7. 39M-Madden Merrill[7]
8. 98-Butch Latte[8]
9. 8M-Brandon Weiker[9]
B-Main (10 Laps)
1. 36JR-JJ Henes[1]
2. 8K-Zach Kramer[2]
3. 63-Randy Ruble[4]
4. 39M-Madden Merrill[5]
5. 13M-Kael Mowrer[3]
6. 39T-Trevor St Clair[6]
7. 8M-Brandon Weiker[12]
8. 24-Andrea Weaver[11]
9. 55-Brice Sleek[7]
10. 98-Butch Latte[10]
11. 37-Keith Whaley[9]
12. 14R-Trinity Ramseyer[8]
A-Main (25 Laps)
1. 8-Bryan Sebetto[4]
2. 26-Jamie Miller[1]
3. 1W-Paul Weaver[12]
4. 6-Dustin Dinan[5]
5. 36-Seth Schneider[8]
6. 5JR-Jimmy Mcgrath[3]
7. 19R-Steve Rando[7]
8. 2-Brenden Torok[6]
9. 49I-John Ivy[15]
10. 36JR-JJ Henes[16]
11. 26S-Lee Sommers[13]
12. X15-Kasey Ziebold[10]
13. 39M-Madden Merrill[19]
14. 8K-Zach Kramer[17]
15. 28-Shawn Valenti[9]
16. 3M-Logan Mongeau[11]
17. 13M-Kael Mowrer[20]
18. 63-Randy Ruble[18]
19. 0-Bradley Bateson[14]
20. 09-Daniel Hoffman[2]