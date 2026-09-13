Doney Wins POWRi Sprint Car Feature at Benton Speedway

BENTON, MO (September 12, 2026) — Xavier Doney won the Honest Abe’s Roofing POWRi Outlaw 410 Sprint Car League feature event Saturday night at Benton Speedway. Joe B Miller, Ryder McCutcheon, Ayrton Gennetten, and Howard Moore rounded out the top five.
Honest Abe’s Roofing POWRi Outlaw 410 Sprint Car League
Benton Speedway
Benton, Missouri
Saturday, September 12, 2026
Big R Stores Qualifying
1. 79-Gage Montgomery, 12.767[5]
2. 97-Scotty Milan, 12.812[8]
3. 74-Xavier Doney, 12.949[15]
4. 40-Howard Moore, 12.976[23]
5. 21-Carson Short, 12.981[3]
6. 37-Bryce Norris, 13.033[18]
7. 51B-Joe B Miller, 13.036[13]
8. 71-Jaxton Wiggs, 13.088[6]
9. 5-Ryder McCutcheon, 13.089[21]
10. 3-Ayrton Gennetten, 13.217[22]
11. 65-Jordan Goldesberry, 13.266[20]
12. 7C-Brad Bowden, 13.359[19]
13. 28-Korbin Keith, 13.379[17]
14. 1JR-Steven Russell, 13.401[14]
15. 5D-Zach Daum, 13.477[10]
16. 19K-Kenton Pope, 13.492[11]
17. 12X-Landon Crawley, 13.515[2]
18. B8-John Barnard, 13.750[1]
19. 74N-Natalie Doney, 13.794[12]
20. 29R-Corey Ray, 13.838[24]
21. 2-Seth Polus, 13.880[9]
22. 58-Bryan Brewster, 13.940[16]
23. 7D-Dylan DeJournett, 14.441[4]
24. 57C-Collin Parmer, [7]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 51B-Joe B Miller[2]
2. 79-Gage Montgomery[4]
3. 40-Howard Moore[3]
4. 3-Ayrton Gennetten[1]
5. 28-Korbin Keith[5]
6. 58-Bryan Brewster[8]
7. 19K-Kenton Pope[6]
8. 74N-Natalie Doney[7]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 65-Jordan Goldesberry[1]
2. 97-Scotty Milan[4]
3. 12X-Landon Crawley[6]
4. 29R-Corey Ray[7]
5. 7D-Dylan DeJournett[8]
6. 1JR-Steven Russell[5]
7. 71-Jaxton Wiggs[2]
8. 21-Carson Short[3]
MVT Services Heat Race #3 (8 Laps)
1. 5-Ryder McCutcheon[2]
2. 74-Xavier Doney[4]
3. 5D-Zach Daum[5]
4. 37-Bryce Norris[3]
5. B8-John Barnard[6]
6. 7C-Brad Bowden[1]
7. 2-Seth Polus[7]
DNS: 57C-Collin Parmer
Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 74-Xavier Doney[3]
2. 51B-Joe B Miller[4]
3. 5-Ryder McCutcheon[5]
4. 3-Ayrton Gennetten[11]
5. 40-Howard Moore[6]
6. 5D-Zach Daum[9]
7. 7C-Brad Bowden[19]
8. 79-Gage Montgomery[1]
9. 12X-Landon Crawley[8]
10. B8-John Barnard[14]
11. 37-Bryce Norris[10]
12. 65-Jordan Goldesberry[7]
13. 74N-Natalie Doney[23]
14. 1JR-Steven Russell[16]
15. 58-Bryan Brewster[20]
16. 7D-Dylan DeJournett[15]
17. 97-Scotty Milan[2]
18. 2-Seth Polus[22]
19. 29R-Corey Ray[12]
20. 19K-Kenton Pope[21]
21. 21-Carson Short[18]
22. 28-Korbin Keith[13]
DNS: 71-Jaxton Wiggs
DNS: 57C-Collin Parmer