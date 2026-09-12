Ben Schmidt Wins MSA Feature at Wilmot

WILMOT, WI (September 12, 2026) — Ben Schmidt won the Midwest Sprint Car Association feature event Saturday night at Wilmot Raceway. Schmidt started on the pole and led all 25-laps of the A-Main in route to the victory. Chad Stouthamer, Brandon Berth, Ion Stear, and Carter Chevalier rounded out the to pfive.
Jordan Funderburk won the winged crate sprint car main event.
Wilmot Raceway
Wilmot, Wisconsin
Saturday, September 12, 2026
Midwest Sprint Car Associaton
Adonnis Waterproofing and Repair Qualifying Flight A
1. 35-Ben Schmidt, 13.962[1]
2. 63K-Kevin Karnitz, 14.059[9]
3. 22B-Brandon Berth, 14.141[5]
4. 5-Chad Stouthamer, 14.185[7]
5. 11-Tony Wondra, 14.220[3]
6. 69S-TJ Smith, 14.284[4]
7. 69-Bill Taylor, 14.435[2]
8. 55S-Ryan Sawusch, 14.958[6]
9. 11W-Preston Bokath, 15.983[10]
10. 34T-Tom Becker, 15.993[8]
Adonnis Waterproofing and Repair Qualifying Flight B
1. 59-Ethon Stear, 13.982[3]
2. 57-Tristan Furseth, 13.987[1]
3. 19-Ion Stear, 14.054[9]
4. 15-Carter Chevalier, 14.196[7]
5. 25-Cody Schlafer, 14.288[4]
6. 08-Katelyn Krebsbach, 14.433[5]
7. 51-Chris Larson, 14.451[2]
8. 20W-Weston Finke, 14.661[6]
9. 68P-Frank Perko, 14.806[8]
Behling Racing Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5-Chad Stouthamer[1]
2. 22B-Brandon Berth[2]
3. 35-Ben Schmidt[4]
4. 63K-Kevin Karnitz[3]
5. 69S-TJ Smith[6]
6. 11-Tony Wondra[5]
7. 69-Bill Taylor[7]
8. 55S-Ryan Sawusch[8]
9. 34T-Tom Becker[9]
10. 11W-Preston Bokath[10]
R H Racing Equipment Heat Race #2 (8 Laps)
1. 19-Ion Stear[2]
2. 15-Carter Chevalier[1]
3. 59-Ethon Stear[4]
4. 57-Tristan Furseth[3]
5. 08-Katelyn Krebsbach[6]
6. 25-Cody Schlafer[5]
7. 51-Chris Larson[7]
8. 20W-Weston Finke[8]
9. 68P-Frank Perko[9]
MMW Industrial Supply A-Main (25 Laps)
1. 35-Ben Schmidt[1]
2. 5-Chad Stouthamer[3]
3. 22B-Brandon Berth[2]
4. 19-Ion Stear[4]
5. 15-Carter Chevalier[6]
6. 63K-Kevin Karnitz[10]
7. 57-Tristan Furseth[9]
8. 69S-TJ Smith[7]
9. 08-Katelyn Krebsbach[8]
10. 51-Chris Larson[14]
11. 11-Tony Wondra[11]
12. 20W-Weston Finke[15]
13. 34T-Tom Becker[18]
14. 69-Bill Taylor[13]
15. 25-Cody Schlafer[12]
16. 59-Ethon Stear[5]
17. 55S-Ryan Sawusch[16]
18. 68P-Frank Perko[17]
DNS: 11W-Preston Bokath
Winged Crate Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 17-Jordan Funderburk[2]
2. 70-Chris Klemko[1]
3. 38-Allen Hafford[3]
4. 18-Nick Petska[4]
5. 8-Blake Kreuser[6]
6. 26-Preston Ruh[5]
7. 63-Jacob Irwin[7]
8. 7D-Josh Davidson[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 10V-Nathan Crane[4]
2. 83-Tommy Sexton[6]
3. 7RM-Ryan Marshall[5]
4. 34-Kevin Hinich[3]
5. 21T-Mitchell Reich[1]
6. 7H-Terry Hilgendorf[7]
7. 41-Caleb Davidson[8]
8. 4-Jordan Paulsen[2]
A-Main (20 Laps)
1. 17-Jordan Funderburk[6]
2. 38-Allen Hafford[3]
3. 7RM-Ryan Marshall[5]
4. 83-Tommy Sexton[7]
5. 70-Chris Klemko[4]
6. 8-Blake Kreuser[9]
7. 10V-Nathan Crane[8]
8. 18-Nick Petska[2]
9. 4-Jordan Paulsen[15]
10. 63-Jacob Irwin[13]
11. 26-Preston Ruh[11]
12. 7D-Josh Davidson[14]
13. 21T-Mitchell Reich[10]
14. 7H-Terry Hilgendorf[16]
15. 41-Caleb Davidson[12]
16. 34-Kevin Hinich[1]