LOVE WIRE-TO-WIRE IN “HARVEST CLASSIC” FINALE

From USAC

Madera, CA…….. Annie Breidinger took second ahead of Joey Iest, Tom Paterson and Adam Lemke. Love led all 30 laps for the win.

USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET PAVEMENT RACE RESULTS: September 16, 2017 – Madera, California – Madera Speedway – 45th Annual “Harvest Classic Night”

QUALIFICATIONS: 1. Adam Lemke, 98, Lemke-15.032; 2. Tom Paterson, 9, Paterson-15.035; 3. Joey Iest 17, Iest-15,056; 4. Annie Breidinger, 75, Breidinger-15.075; 5. Jesse Love IV, 38, Love-15.091; 6. Jackson Dukes, 44, Love-15.339; 7. Blake Brannon, 40, Brannon-15.529; 8. Johnny Nichols, 14, Nichols-15.718.

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Lemke, 2. Love, 3. Iest, 4. Brannon. NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Paterson, 2. A.Breidinger, 3. Dukes, 4. Nichols. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Jesse Love IV, 2. Annie Breidinger, 3. Joey Iest, 4. Tom Paterson, 5. Adam Lemke, 6. Jackson Dukes, 7. Johnny Nichols, 8. Blake Brannon. NT

—————————–

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 Love.

NEW USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET PAVEMENT POINTS: 1-Love-610, 2-A.Breidinger-577, 3-Paterson-548, 4-Lemke-519, 5-Brannon-446, 6-Iest-412, 7-Nichols-401, 8-Toni Breidinger-398, 9-Antonia Boscacci-206, 10-Cody Jessop-174.

NEW USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET OVERALL POINTS: 1-Love-1,204, 2-Paterson-1,138, 3-Lemke-1,109, 4-A.Breidinger-1,049, 5-Brannon-639, 6-Iest-412, 7-Nichols-401, 8-Toni Breidinger-398, 9-Cody Jessop-293, 10-Antonia Boscacci-288.

NEXT USAC SPEED2 WESTERN US MIDGET RACE: September 30 – Madera (CA) Speedway