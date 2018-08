Macedo Tops the Posse at Lincoln Speedway

Arctic Cat All Star Circuit of Champions presented by Mobil 1

Lincoln Speedway

Abbottstown, PA

Saturday August 26, 2018

Group (A)

1. 57-Kyle Larson, 13.205; 2. 21-Brian Montieth, 13.580; 3. 48-Danny

Dietrich, 13.598; 4. 15-Adam Wilt, 13.604; 5. 55K-Robbie Kendall,

13.700; 6. 4R-Chase Dietz, 13.709; 7. 16-Matt Campbell, 13.725; 8.

39M-Anthony Macri, 13.749; 9. 59-Jim Siegel, 13.905; 10. 5-Tyler Ross,

14.194

Group (B)

1. 87-Aaron Reutzel, 13.257; 2. 39-Cory Haas, 13.515; 3. 1X-Chad

Trout, 13.581; 4. 11-Ryan Smith, 13.678; 5. 4-Brock Zearfoss, 13.709;

6. 99M-Kyle Moody, 13.783; 7. 10H-Chad Kemenah, 13.785; 8. 74-Dwayne

Gutshall, 14.057; 9. 44-Trey Starks, 99.190

Group (C)

1. O7-Gerard McIntyre, 13.362; 2. 87k-Alan Krimes, 13.378; 3.

51-Freddie Rahmer, 13.412; 4. 69-Tim Glatfelter, 13.583; 5. 14-Tony

Stewart, 13.652; 6. 7K-Cale Conley, 13.678; 7. 7ks-Dan Shetler,

13.817; 8. 3B-Randy Baughman, 13.834; 9. 73B-Brett Michalski, 14.557

Group (D)

1. 70-Dave Blaney, 13.485; 2. 49x-Tim Shaffer, 13.539; 3. 88-Brandon

Rahmer, 13.649; 4. 3G-Carson Macedo, 13.654; 5. 13-Paul McMahan,

13.699; 6. 2W-Glenndon Forsythe, 13.789; 7. 1s-Tim Wagaman, 13.877; 8.

22-Brandon Spithaler, 13.910; 9. 35-Tyler Esh, 14.278

Heat #1 – Group (A) (10 Laps) – Top 5 Transfer

1. 15-Adam Wilt [1]; 2. 57-Kyle Larson [4]; 3. 48-Danny Dietrich [2];

4. 21-Brian Montieth [3]; 5. 55K-Robbie Kendall [5]; 6. 4R-Chase Dietz

[6]; 7. 16-Matt Campbell [7]; 8. 59-Jim Siegel [9]; 9. 39M-Anthony

Macri [8]

Heat #2 – Group (B) (10 Laps) – Top 5 Transfer

1. 11-Ryan Smith [1]; 2. 1X-Chad Trout [2]; 3. 87-Aaron Reutzel [4];

4. 39-Cory Haas [3]; 5. 4-Brock Zearfoss [5]; 6. 10H-Chad Kemenah [7];

7. 99M-Kyle Moody [6]; 8. 74-Dwayne Gutshall [8]

Heat #3 – Group (C) (10 Laps) – Top 5 Transfer

1. 51-Freddie Rahmer [2]; 2. 69-Tim Glatfelter [1]; 3. O7-Gerard

McIntyre [4]; 4. 7K-Cale Conley [6]; 5. 87K-Alan Krimes [3]; 6.

7KS-Dan Shetler [7]; 7. 14-Tony Stewart [5]; 8. 73B-Brett Michalski

[9]; 9. 3B-Randy Baughman [8]

Heat #4 – Group (D) (10 Laps) – Top 5 Transfer

1. 3G-Carson Macedo [1]; 2. 49X-Tim Shaffer [3]; 3. 13-Paul McMahan

[5]; 4. 88-Brandon Rahmer [2]; 5. 70-Dave Blaney [4]; 6. 1S-Tim

Wagaman [7]; 7. 22-Brandon Spithaler [8]; 8. 2W-Glenndon Forsythe [6];

9. 35-Tyler Esh [9]

Dash #1 (4 Laps)

1. 69-Tim Glatfelter [2]; 2. 51-Freddie Rahmer [3]; 3. 49X-Tim Shaffer

[1]; 4. 11-Ryan Smith [4]; 5. 1X-Chad Trout [5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 3G-Carson Macedo [1]; 2. 57-Kyle Larson [2]; 3. 87-Aaron Reutzel

[4]; 4. O7-Gerard McIntyre [5]; 5. 15-Adam Wilt [3]

B-Main (12 Laps) – Top 4 Transfer

1. 14-Tony Stewart [1]; 2. 10H-Chad Kemenah [3]; 3. 4R-Chase Dietz

[2]; 4. 1S-Tim Wagaman [5]; 5. 16-Matt Campbell [6]; 6. 99M-Kyle Moody

[7]; 7. 59-Jim Siegel [10]; 8. 22-Brandon Spithaler [8]; 9.

2W-Glenndon Forsythe [9]; 10. 39M-Anthony Macri [13]; 11. 7KS-Dan

Shetler [4]; 12. 35-Tyler Esh [15]; 13. 73B-Brett Michalski [12]; 14.

74-Dwayne Gutshall [11]; 15. 3B-Randy Baughman [14]; 16. 5-Tyler Ross

[16]

A-Main (30 Laps)

1. 3G-Carson Macedo [2]; 2. 57-Kyle Larson [4]; 3. 49X-Tim Shaffer

[5]; 4. 21-Brian Montieth [14]; 5. 87-Aaron Reutzel [6]; 6. O7-Gerard

McIntyre [8]; 7. 39-Cory Haas [13]; 8. 11-Ryan Smith [7]; 9. 87K-Alan

Krimes [17]; 10. 1X-Chad Trout [9]; 11. 4-Brock Zearfoss [20]; 12.

13-Paul McMahan [12]; 13. 7K-Cale Conley [16]; 14. 88-Brandon Rahmer

[15]; 15. 14-Tony Stewart [21]; 16. 59-Jim Siegel [25]; 17. 55K-Robbie

Kendall [19]; 18. 4R-Chase Dietz [23]; 19. 10H-Chad Kemenah [22]; 20.

70-Dave Blaney [18]; 21. 51-Freddie Rahmer [3]; 22. 48-Danny Dietrich

[11]; 23. 2W-Glenndon Forsythe [26]; 24. 15-Adam Wilt [10]; 25. 1S-Tim

Wagaman [24]; 26. 69-Tim Glatfelter [1]

Contingency Awards/Results: Lincoln Speedway – August 25, 2018:

EMi Driver’s Meeting: 37 entrants

State Water Heaters Warm-Ups: Kyle Larson – 13.400 seconds

Lincoln Electric Fast Qualifier: Kyle Larson – 13.205 seconds

Ford Performance Heat #1: Adam Wilt

All Pro Aluminum Cylinder Heads Heat #2: Ryan Smith

Hunt Brothers Pizza Heat #3: Freddie Rahmer

Mobil 1 Heat #4: Carson Macedo

JE Pistons Dash #1: Tim Glatfelter

Wix Filters Dash #2: Carson Macedo

Classic Ink USA B-Main: Tony Stewart

Daido Engine Bearings Main Event Winner: Carson Macedo

MSD Performance Hard Charger Award: Brian Montieth (+10)

(Lincoln Electric, Daido Engine Bearings, MSD Performance: Need decal to qualify for contingency award)

Qualifying

All Star Circuit of Champions Driver Standings: (after Lincoln Speedway on 8/25)

1. Aaron Reutzel – 4276

2. Carson Macedo – 4236

3. Chad Kemenah – 4214

4. Paul McMahan – 4024

5. Dave Blaney – 3990

6. Jac Haudenschild – 3850

7. Cale Conley – 3704

8. Parker Price-Miller -3466

9. Brandon Spithaler – 3412

10. Tyler Esh – 3258