Ian Madsen Wins Saturday Afternoon Program at Charlotte

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

World Finals presented by Can-Am

the Dirt Track at Charlotte Motor Speedway

Charlotte, NC

Saturday November 3, 2018

Qualifying Flight-A: 1. 19P-Paige Polyak, 12.724; 2. 13-Paul McMahan, 12.727; 3. 18-Ian Madsen, 12.728; 4. 17-Sheldon Haudenschild, 12.771; 5. 49X-Tim Shaffer, 12.785; 6. 5M-Kerry Madsen, 12.8; 7. 1S-Logan Schuchart, 12.811; 8. 83-Cory Eliason, 12.818; 9. 44-Trey Starks, 12.835; 10. 4-Kasey Kahne, 12.862; 11. 41-Joey Saldana, 12.899; 12. W20-Greg Wilson, 12.916; 13. 19-Brent Marks, 12.919; 14. 17A-Austin McCarl, 12.98; 15. 7-Lynton Jeffrey, 12.991; 16. 7S-Jason Sides, 13.009; 17. 15H-Sam Hafertepe, 13.011; 18. 70-Dave Blaney, 13.052; 19. O7-Gerard McIntyre, 13.053; 20. 1A-Jacob Allen, 13.069; 21. 51-Freddie Rahmer, 13.108; 22. 71H-Randy Hannagan, 13.154; 23. 1X-Scott Hunter, 13.232; 24. 11-Carl Bowser, 13.248; 25. 40-George Hobaugh, 13.502; 26. 14-Jeremy Hill, 14.819

Qualifying Flight-B: 1. 71P-Parker Price-Miller, 12.607; 2. 39-Spencer Bayston, 12.648; 3. 5-David Gravel, 12.675; 4. 87-Aaron Reutzel, 12.722; 5. 22-Carson Macedo, 12.729; 6. 2-Shane Stewart, 12.735; 7. 21-Brian Brown, 12.756; 8. 15-Donny Schatz, 12.763; 9. 49-Brad Sweet, 12.792; 10. 71-Giovanni Scelzi, 12.832; 11. 3Z-Brock Zearfoss, 12.838; 12. 71X-Dominic Scelzi, 12.889; 13. 11K-Kraig Kinser, 12.918; 14. 7K-Cale Conley, 12.921; 15. 9-Daryn Pittman, 12.925; 16. 9X-Paul Nienhiser, 12.994; 17. 35-Justin Henderson, 13.037; 18. 91-Kyle Reinhardt, 13.156; 19. 49K-Scott Kreutter, 13.166; 20. 97-Caleb Helms, 13.188; 21. 5A-Justin Barger, 13.229; 22. 99-Skylar Gee, 13.248; 23. 5B-Dale Blaney, 13.312; 24. 84-Tom Harris, 13.482; 25. 49H-Bradley Howard, 13.505; 26. 49D-Shawn Dancer, NT

Heat #1 – Flight (A) (8 Laps) – Top 3 Transfer: 1. 19P-Paige Polyak [1]; 2. 17-Sheldon Haudenschild [2]; 3. 4-Kasey Kahne [4]; 4. 1S-Logan Schuchart [3]; 5. O7-Gerard McIntyre [7]; 6. 19-Brent Marks [5]; 7. 71H-Randy Hannagan [8]; 8. 40-George Hobaugh [9]; 9. 7S-Jason Sides [6]

Heat #2 – Flight (A) (8 Laps) – Top 3 Transfer: 1. 49X-Tim Shaffer [2]; 2. 13-Paul McMahan [1]; 3. 83-Cory Eliason [3]; 4. 41-Joey Saldana [4]; 5. 17A-Austin McCarl [5]; 6. 15H-Sam Hafertepe [6]; 7. 1A-Jacob Allen [7]; 8. 1X-Scott Hunter [8]; 9. 14-Jeremy Hill [9]

Heat #3 – Flight (A) (8 Laps) – Top 3 Transfer: 1. 18-Ian Madsen [1]; 2. 5M-Kerry Madsen [2]; 3. W20-Greg Wilson [4]; 4. 70-Dave Blaney [6]; 5. 44-Trey Starks [3]; 6. 51-Freddie Rahmer [7]; 7. 7-Lynton Jeffrey [5]; 8. 11-Carl Bowser [8]

Heat #4 – Flight (B) (8 Laps) – Top 3 Transfer: 1. 87-Aaron Reutzel [2]; 2. 21-Brian Brown [3]; 3. 71-Giovanni Scelzi [4]; 4. 71P-Parker Price-Miller [1]; 5. 99-Skylar Gee [8]; 6. 9X-Paul Nienhiser [6]; 7. 11K-Kraig Kinser [5]; 8. 49K-Scott Kreutter [7]; 9. 49H-Bradley Howard [9]

Heat #5 – Flight (B) (8 Laps) – Top 3 Transfer: 1. 39-Spencer Bayston [1]; 2. 22-Carson Macedo [2]; 3. 3Z-Brock Zearfoss [4]; 4. 15-Donny Schatz [3]; 5. 7K-Cale Conley [5]; 6. 35-Justin Henderson [6]; 7. 97-Caleb Helms [7]; 8. 5B-Dale Blaney [8]; 9. 49D-Shawn Dancer [9]

Heat #6 – Flight (B) (8 Laps) – Top 3 Transfer: 1. 5-David Gravel [1]; 2. 2-Shane Stewart [2]; 3. 49-Brad Sweet [3]; 4. 9-Daryn Pittman [5]; 5. 91-Kyle Reinhardt [6]; 6. 84-Tom Harris [8]; 7. 71X-Dominic Scelzi [4]; 8. 5A-Justin Barger [7]

Dash – Sears Craftsman Dash (6 Laps): 1. 49X-Tim Shaffer; 2. 18-Ian Madsen; 3. 13-Paul McMahan; 4. 17-Sheldon Haudenschild; 5. 19P-Paige Polyak; 6. 5M-Kerry Madsen

Dash #2 – Sears Craftsman Dash (6 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel; 2. 2-Shane Stewart; 3. 21-Brian Brown; 4. 22-Carson Macedo; 5. 5-David Gravel; 6. 39-Spencer Bayston

C-Main (10 Laps) – Top 2 Transfer: 1. O7-Gerard McIntyre [1][-]; 2. 1A-Jacob Allen [3][-]; 3. 71H-Randy Hannagan [7][$150]; 4. 97-Caleb Helms [6][$150]; 5. 1X-Scott Hunter [9][$150]; 6. 11-Carl Bowser [11][$125]; 7. 49K-Scott Kreutter [4][$125]; 8. 84-Tom Harris [10][$125]; 9. 40-George Hobaugh [13][$125]; 10. 14-Jeremy Hill [14][$125]; 11. 91-Kyle Reinhardt [2][$125]; 12. 51-Freddie Rahmer [5][$125]; 13. 49H-Bradley Howard [12][$125]; 14. 7S-Jason Sides [18][$125]; 15. 5B-Dale Blaney [15][$125]; 16. 5A-Justin Barger [16][$125]; 17. 49D-Shawn Dancer [17][$125]; 18. 99-Skylar Gee [8][$125]

Last Chance Showdown (12 Laps) – Top 6 Transfer: 1. 71P-Parker Price-Miller [2][-]; 2. 1S-Logan Schuchart [1][-]; 3. 15-Donny Schatz [4][-]; 4. 71X-Dominic Scelzi [6][-]; 5. 44-Trey Starks [3][-]; 6. 41-Joey Saldana [5][-]; 7. 19-Brent Marks [7][$300]; 8. 11K-Kraig Kinser [8][$250]; 9. 9-Daryn Pittman [12][$225]; 10. 7-Lynton Jeffrey [11][$200]; 11. 35-Justin Henderson [16][$200]; 12. 15H-Sam Hafertepe [13][$200]; 13. O7-Gerard McIntyre [17][$200]; 14. 70-Dave Blaney [15][$200]; 15. 7K-Cale Conley [10][$200]; 16. 17A-Austin McCarl [9][$200]; 17. 9X-Paul Nienhiser [14][$200]; 18. 1A-Jacob Allen [18][$200]

Feature: (30 Laps): 1. 18-Ian Madsen [3][$12,000]; 2. 49X-Tim Shaffer [1][$5,500]; 3. 1S-Logan Schuchart [20][$3,200]; 4. 39-Spencer Bayston [12][$2,800]; 5. W20-Greg Wilson [17][$2,500]; 6. 5-David Gravel [10][$2,300]; 7. 83-Cory Eliason [15][$2,200]; 8. 22-Carson Macedo [8][$2,100]; 9. 87-Aaron Reutzel [2][$2,050]; 10. 15-Donny Schatz [21][$2,000]; 11. 49-Brad Sweet [18][$1,500]; 12. 4-Kasey Kahne [13][$1,200]; 13. 5M-Kerry Madsen [11][$1,100]; 14. 9-Daryn Pittman [25][$50]; 15. 71-Giovanni Scelzi [14][$1,000]; 16. 11K-Kraig Kinser [27][$]; 17. 1A-Jacob Allen [28][$]; 18. 41-Joey Saldana [24][$1,000]; 19. 17-Sheldon Haudenschild [7][$1,000]; 20. 19-Brent Marks [26][$]; 21. 3Z-Brock Zearfoss [16][$1,000]; 22. 13-Paul McMahan [5][$1,000]; 23. 7S-Jason Sides [29][$]; 24. 44-Trey Starks [23][$1,000]; 25. 71X-Dominic Scelzi [22][$1,000]; 26. 71P-Parker Price-Miller [19][$1,000]; 27. 19P-Paige Polyak [9][$1,000]; 28. 2-Shane Stewart [4][$1,000]; 29. 21-Brian Brown [6][$1,000]; Lap Leaders: Ian Madsen 1-4, 13-30; Shane Stewart 5-12; KSE Hard Charger Award: 1S-Logan Schuchart[+17]