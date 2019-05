Gio Scelzi Passes Kyle Larson for World of Outlaws Victory at Charlotte

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Patriot Nationals

the Dirt Track at Charlotte Motor Speedway

Concord, NC

Friday May 24, 2019

Qualifying – 1. 41-David Gravel, 12.871; 2. 83-Daryn Pittman, 13.01; 3. 15-Donny Schatz, 13.044; 4. 57-Kyle Larson, 13.056; 5. 11K-Kraig Kinser, 13.06; 6. 49-Brad Sweet, 13.065; 7. 1A-Jacob Allen, 13.09; 8. 71-Giovanni Scelzi, 13.096; 9. 17JR-Ricky Stenhouse, 13.1; 10. 1S-Logan Schuchart, 13.103; 11. 18-Ian Madsen, 13.112; 12. 17-Sheldon Haudenschild, 13.125; 13. 2M-Kerry Madsen, 13.141; 14. 7S-Jason Sides, 13.146; 15. 2-Carson Macedo, 13.175; 16. 91-Cale Thomas, 13.192; 17. 71P-Parker Price-Miller, 13.2; 18. 22-Cole Duncan, 13.311; 19. 24-Rico Abreu, 13.348; 20. K4-Chad Kemenah, 13.361; 21. 5-Shane Stewart, 13.361; 22. 19-Brent Marks, 13.372; 23. 9-James McFadden, 13.426; 24. J4-John Garvin, 13.512; 25. 41S-Dominic Scelzi, 13.622; 26. 5B-Justin Barger, 13.63; 27. 1-Jamie Myers, 13.685; 28. 98H-Dave Blaney, 13.693; 29. 47-Eric Riggins, 13.694; 30. 27G-Jay Galloway, 13.863; 31. 49H-Bradley Howard, 14.102

DRYDENE Heat #1 (8 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 41-David Gravel [1]; 2. 57-Kyle Larson [2]; 3. 1S-Logan Schuchart [4]; 4. 1A-Jacob Allen [3]; 5. 2M-Kerry Madsen [5]; 6. 19-Brent Marks [8]; 7. 98H-Dave Blaney [10]; 8. 91-Cale Thomas [6]; 9. 24-Rico Abreu [7]; 10. 41S-Dominic Scelzi [9]; 11. 49H-Bradley Howard [11]

DRYDENE Heat #2 (8 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 83-Daryn Pittman [1]; 2. 71-Giovanni Scelzi [3]; 3. 11K-Kraig Kinser [2]; 4. 18-Ian Madsen [4]; 5. 9-James McFadden [8]; 6. 7S-Jason Sides [5]; 7. 71P-Parker Price-Miller [6]; 8. 5B-Justin Barger [9]; 9. K4-Chad Kemenah [7]; 10. 47-Eric Riggins [10]

DRYDENE Heat #3 (8 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 15-Donny Schatz [1]; 2. 49-Brad Sweet [2]; 3. 17-Sheldon Haudenschild [4]; 4. 22-Cole Duncan [6]; 5. 2-Carson Macedo [5]; 6. 17JR-Ricky Stenhouse [3]; 7. 5-Shane Stewart [7]; 8. J4-John Garvin [8]; 9. 27G-Jay Galloway [10]; 10. 1-Jamie Myers [9]

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps) – 1. 57-Kyle Larson [1]; 2. 71-Giovanni Scelzi [3]; 3. 83-Daryn Pittman [5]; 4. 49-Brad Sweet [2]; 5. 41-David Gravel [6]; 6. 15-Donny Schatz [4]

Last Chance Showdown (12 Laps) – Top 6 Transfer – 1. 91-Cale Thomas [1]; 2. 71P-Parker Price-Miller [2]; 3. 5-Shane Stewart [5]; 4. 24-Rico Abreu [3]; 5. K4-Chad Kemenah [4]; 6. 41S-Dominic Scelzi [7]; 7. 98H-Dave Blaney [10]; 8. 5B-Justin Barger [8]; 9. J4-John Garvin [6]; 10. 49H-Bradley Howard [13]; 11. 47-Eric Riggins [11]; 12. 1-Jamie Myers [9]; 13. 27G-Jay Galloway [12]

NOS Energy Drink Feature (30 Laps) – 1. 71-Giovanni Scelzi [2]; 2. 57-Kyle Larson [1]; 3. 1S-Logan Schuchart [7]; 4. 49-Brad Sweet [4]; 5. 41-David Gravel [5]; 6. 11K-Kraig Kinser [8]; 7. 15-Donny Schatz [6]; 8. 18-Ian Madsen [11]; 9. 17-Sheldon Haudenschild [9]; 10. 9-James McFadden [14]; 11. 1A-Jacob Allen [10]; 12. 83-Daryn Pittman [3]; 13. 2M-Kerry Madsen [13]; 14. 19-Brent Marks [16]; 15. 2-Carson Macedo [15]; 16. 22-Cole Duncan [12]; 17. 71P-Parker Price-Miller [20]; 18. 5-Shane Stewart [21]; 19. K4-Chad Kemenah [23]; 20. 7S-Jason Sides [17]; 21. 91-Cale Thomas [19]; 22. 17JR-Ricky Stenhouse [18]; 23. 41S-Dominic Scelzi [24]; 24. 24-Rico Abreu [22]; Lap Leaders: Kyle Larson 1-24, Giovanni Scelzi 25-30; KSE Hard Charger Award: 1S-Logan Schuchart[+4]