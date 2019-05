Feature Winners: May 20 – 27, 2019

Monday May 20, 2019

Merrittville Speedway – Thorold, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Josh Hansen

Tuesday May 21, 2019

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – World of Outlaws – Danny Dietrich

Wednesday May 22, 2019

Terre Haute Action Track – Terre Haute, IN – USA – USAC National Sprint Car Championship – Tony Hulman Classic – C.J. Leary

Thursday May 23, 2019

Indiana State Fairgrounds – Indianapolis, IN – USA – USAC Silver Crown Championship – Hoosier 100 – Tyler Courtney

Friday May 24, 2019

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Jeremy Quick

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – United States Speed Association – Paul Weaver

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – Winged 305 Sprint Cars – Paul Weaver

Big Diamond Speedway – Pottsville, PA – USA – United Racing Club – Austin Bishop

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Josh Burton Memorial – Robert Ballou

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Cars – Kerry Kinser

Bloomington Speedway – Bloomington, IN – USA – USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Sterling Cling

Brewerton Speedway – Brewerton, NY – USA – Empire Super Sprints – Jason Barney

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Jase Randolph

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

Greenville Speedway – Greenville, MS – USA – United Sprint Car Series – Brad Bowden

Hagerstown Speedway – Hagerstown, MD – USA – Carolina Sprint Tour / Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series – Mason Dixon Challenge – Zach Newlin

Jacksonville Speedway – Jacksonville, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Paul Nienhiser

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – A.J. Flick

Lucas Oil Raceway at Indianapolis – Brownsburg, IN – USA – USAC Silver Crown Championship – Dave Steele Classic – Kyle Hamilton

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Dylan Westbrook

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Liam Martin

the Dirt Track at Charlotte – Concord, NC – USA – World of Outlaws – Patriot Nationals – Gio Scelzi

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Todd Leonard

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Jared Horstman

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Lynn Paxton Tribute – Jeff Halligan

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Lynn Paxton Tribute / Diamond Series – Freddie Rhamer

Saturday May 25, 2019

35 Raceway Park – Frankfort, OH – USA – Ohio Thunder RaceSaver Series – John Paynter

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Little 500 – Kody Swanson

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Angelo Cornet

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Midget Cars – Scott Farmer

Archerfield Speedway – Brisbane, QLD – AU – Winged 410 Sprint Cars – Andrew Scheuerle

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Bud Bricker Nationals – $6,500 to Win – Frankie Herr

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Thompson

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – ASCS Southwest Region – Eric Wilkins

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – Desert Sprint Car Series – Josh Shipley

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Oil Capital Racing Series – Kyle Clark

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Danny Sams III

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – ASCS Gulf South Region / ASCS Lone Star Region – Wayne Johnson

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Kevin Ramey

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Trevor Grossenbacher

El Paso Country Raceway – Calhan, CO – USA – POWRi Warrior Sprint Series – Mark Chisholm

Fulton Speedway – Fulton, NY – USA – Empire Super Sprints – Larry Wight

Grayson County Speedway – Bells, TX – USA – ASCS Elite Non-Wing Tour – Wyatt Burks

Hagerstown Speedway – Hagerstown, MD – USA – Carolina Sprint Tour / Laurel Highlands Sprint Car Series / PA Sprint Series / Virginia Sprint Series – Mason Dixon Challenge – Scott Ellerman

I-25 Speedway – Pueblo, CO – USA – Englewood Racing Association – Brian Otts

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS National Tour / ASCS Warrior Region – Sam Hafertepe Jr.

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Jack Wanger

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Montieth

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Nick Larson

Merced Speedway – Merced, CA – USA – Western RaceSaver Series – Grant Champlin

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – North East Wingless Sprints – Rich Mellor

Northline Speedway – Darwin, NT – AU – Winged 410 Sprint Cars – H. Brown

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Midwest Sprint Touring Series / Nebraska 360 Sprint Car Series – Jason Martin

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Tyler Drueke

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Joey Biasi

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Salute to Indy – Hunter Schuerenberg

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Bill Taylor

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – ICAR CRS Winged Sprints – Eric Saunders

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Weikert Memorial – Danny Dietrich

Rice Lake Speedway – Rice Lake, WI – USA – UMSS Winged Sprint Car Series – Cam Schafer

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – United Sprint Car Series – Jeff Swindell

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dale Howard

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – United Racing Club – Jack Gunn Memorial – Kyle Reinhardt

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Brad Babb

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Jimmy Sills Classic – Shane Golobic

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Jimmy Sills Classic – D.J. Netto

the Dirt Track at Charlotte – Concord, NC – USA – World of Outlaws – Patriot Nationals – Logan Schuchart

Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – J.J. Hughes

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Patrick Haynes

Sunday May 26, 2019

141 Speedway – Maribel, WI – USA – Interstate Racing Association – Bill Balog

141 Speedway – Maribel, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Rusty Egan

Bedford Speedway – Bedford, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Tyler Denochick

Bridgeport Speedway – Bridgeport, NJ – USA – USAC East Coast Sprint Car Series – Joey Biasi

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – ASCS Southwest Region – Lorne Wofford

Canyon Speedway Park – Peoria, AZ – USA – Desert Sprint Car Series – Kyle Shipley

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Northwest Focus Midget Series – Grove Classic – Nick Evans

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Grove Classic – Justyn Cox

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Lucas Smith

Devil’s Bowl Speedway – West Haven, VT – USA – Sprint Cars of New England – Lacey Hanson

Double-X Speedway – California, MO – USA – POWRi WAR Sprint Car Series – Wesley Smith

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Blank

Eagle Valley Speedway – Jim Falls, WI – USA – UMSS Traditional Sprint Car Series – Kevin Leer

Eagle Valley Speedway – Jim Falls, WI – USA – UMSS Winged Sprint Car Series – Cam Schafer

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Heart O’Texas Speedway – Elm Mott, TX – USA – ASCS Elite Non-Wing Tour – Justin Melton

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Lee Jacobs

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Phil Gresssman

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS National Tour / ASCS Warrior Region – John Carney II

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series – Logan Seavey

Lonestar Speedway – Kilgore, TX – USA – ASCS Gulf South Region / ASCS Lone Star Region – Tony Bruce Jr.

Old No. 1 Speedway – Harrisburg, AR – USA – United Sprint Car Series – Tony Stewart

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Weikert Memorial – Logan Wagner

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Utica-Rome Speedway – Vernon, NY – USA – Empire Super Sprints – Matt Tanner

Monday May 27, 2019

Lawrenceburg Speedway – Lawrenceburg, IN – USA – World of Outlaws – Memorial Day Spectacular – Kyle Larson

Lexington 104 Speedway – Lexington, TN – USA – United Sprint Car Series – Tony Stewart

Weedsport Speedway – Weedsport, NY – USA – Capital Racing Sprintcar Agency – Darryl Ruggles