Dobmeier Wins at River Cities

Northern Outlaw Sprint Association
River Cities Speedway
Grand Forks, N.D.
Friday May 31, 2019
Feature:
1. 13-Mark Dobmeier
2. 27-Chris Ranten
3. 2A-Austin Pierce
4. 9N-Wade Nygaard
5. 8H-Jade Hastings
6. 0-Nick Omdahl
7. 20A-Jordan Adams
8. 11M-Brendan Mullen
9. 31-Shane Roemeling
10. 1AJ-Trevor Mell
11. 10TRB-Bob Martin
12. 14-Tom Egeland
13. 55-Nick Ranten
14. 8C-Jack Croaker
15. 22-Tanner Wisk
16. 99-Jordan Graham
17. 47-Sabrina Hockenson
18. 26-Blake Egeland
19. 13T-Ty Hanten
20. 12-Brayden Pengilly