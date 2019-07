Feature Winners: July 1 – 6, 2019

Monday July 1, 2019

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Brian Montieth

Merrittville Speedway – Thorold, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Josh Hansen

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Sprint Series of Nebraska – Iron Cup – Tyler Drueke

Tuesday July 2, 2019

Grandview Speedway – Bechtelsville, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Christopher Bell

Wednesday July 3, 2019

Brown County Speedway – Aberdeen, SD – USA – World of Outlaws – Brad Sweet

Can-Am Speedway – LaFargeville, NY – USA – Empire Super Sprints – ESS Speedweek – Paulie Colagiovanni

Devil’s Bowl Speedway – West Haven, VT – USA – Sprint Cars of New England – Will Hull

Dodge County Fairgrounds – Beaver Dam, WI – USA – Interstate Racing Association – Harry Neitzel Tribute – Terry McCarl

Dodge County Fairgrounds – Beaver Dam, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Jim Melis

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Rocky Mountain Sprints – James Setters

Kokomo Speedway – Kokomo, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Justin Grant

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Andy Forsberg

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged Crate Sprint Cars – Nick Larson

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – United Racing Club – Kyle Reinhardt

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Lance Dewease

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – Mid-South Sprint Car Association – Cody Gardner

Riverside International Speedway – West Memphis, AR – USA – United Sprint Car Series – Howard Moore

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Jack Hewitt Classic – Cody Gardner

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – FAST 410 Sprint Car Series – Jack Hewitt Classic – Cale Conley

Waynesfield Raceway Park – Waynesfield, OH – USA – National Racing Alliance – Jack Hewitt Classic – Max Stambaugh

Thursday July 4, 2019

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dan Keltner

Belleville High Banks – Belleville, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Jake Bubak

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Freedom Cup – Tyler Thompson

Electric City Speedway – Great Falls, MT – USA – Rocky Mountain Sprints – James Setters

Hagerstown Speedway – Hagerstown, MD – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Freddie Rahmer

Land of Legends Raceway – Canandaigua, NY – USA – Empire Super Sprints – ESS Speedweek – Paulie Colagiovanni

Meridian Speedway – Meridian, ID – USA – Idaho Sprint Car Racing League – Nathan Little

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – A.J. Hopkins

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Shane Golobic

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – United Racing Club – Firecracker 30 – Kyle Reinhardt

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Sean Becker

Friday July 5, 2019

Airport Raceway – Garden City, KS – USA – POWRi West Midget Car Series – Andrew Felker

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Jamie Miller

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Byron Reed

Birch Run Speedway and Event Center – Birch Run, MI – USA – Must See Racing – Jason Blonde

Brewerton Speedway – Brewerton, NY – USA – Empire Super Sprints – ESS Speedweek – Larry Wight

Castrol Raceway – Edmonton, AB – USA – North-American Speed Association – Kelly Miller

Colorado National Speedway – Dacono, CO – USA – King of the Wing Sprint Car Series / Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Bobby Santos III

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Freedom Cup – Camden Robustelli

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Winged 410 Sprint Cars – Ryan Ruhl

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – USAC National Sprint Car Championship / POWRi WAR Sprint Car Series – Corn Belt Nationals – Brady Bacon

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Wayne Johnson

Lakeport Speedway – Lakeport, CA – USA – Northern California Modified Association – Denny Burrell

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Allegheny Sprint Tour – Greg Dobrowski

Limaland Motorsports Park – Lima, OH – USA – National Racing Alliance – Jared Horstman

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Magnolia Motor Speedway – Columbus, MS – USA – United Sprint Car Series – Derek Hagar

Monarch Motor Speedway – Iowa Park, TX – USA – Non-Wing Sprint Cars – Craig Oakes

Monarch Motor Speedway – Iowa Park, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jesse Graham

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Scott Kreuter

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Jesse McDonald

Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Thomas Radivoy

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Austin Pierce

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – ASCS Warrior Region – Stuart Snyder

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Sprint Series of Nebraska – Jake Martens

Wagner Speedway – Wagner, SD – USA – Midwest Sprint Touring Series – Jack Dover

105 Speedway – Cleveland, TX – USA – Southern United Sprints – Jacob Harris

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dave Getchell

Airport Raceway – Garden City, KS – USA – POWRi West Midget Car Series – Chance Morton

Saturday July 6, 2019

Anderson Speedway – Anderson, IN – USA – United States Speed Association – Colin Grissom

Arlington Raceway – Arlington, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Neil Stevens

Big Sky Speedway – Billings, MT – USA – ASCS Frontier Region – Jordon Mallett

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Joel Thorpe

Brighton Speedway – Brighton, ONT – CAN – Southern Ontario Sprints – Cory Turner

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – NSL Midwest Power Series – Wade Nygaard

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – World of Outlaws – Sheldon Haudenschild

Cedar Lake Speedway – New Richmond, WI – USA – World of Outlaws – Brad Sweet

Colorado National Speedway – Dacono, CO – USA – King of the Wing Sprint Car Series / Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Bobby Santos III

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Limited Sprints – Freedom Cup – Jared Hood

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Randy Wheeler Memorial – Kyle Clark

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Dalton Stevens

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Shayle Bade

Five Mile Point Speedway – Kirkwood, NY – USA – Non-Wing Sprint Cars – Mike Traver

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Jamie Miller

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Buddy Kofoid

Fulton Speedway – Fulton, NY – USA – Empire Super Sprints – ESS Speedweek – Paulie Colagiovanni

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Clinton Boyles

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Devon Borden

Greenbush Race Park – Greenbush, MN – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Nick Omdahl

I-90 Speedway – Hartford, SD – USA – Midwest Sprint Touring Series – Jack Dover

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – USAC National Sprint Car Championship / POWRi WAR Sprint Car Series – Corn Belt Nationals – Brady Bacon

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Parker Price-Miller

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – ASCS Warrior Region – Mitchell Moore

Lake Ozark Speedway – Eldon, MO – USA – POWRi RaceSaver Sprint Series – Mike Moore

Lake View Motor Speedway – Nichols, SC – USA – Carolina Sprint Tour – John Karklin

Langley Speedway – Hampton, VA – USA – Virginia Sprint Series – Jerald Harris

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – 350 Supermodifieds – Anthony Losurdo

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Anthony Losurdo

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Michael Barnes

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – ICAR CRS Winged Sprints – Eric Saunders

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – PA Speedweek – Lucas Wolfe

Sandusky Speedway – Sandusky, OH – USA – Midwest Supermodified Series – Trent Stephens

Santa Maria Speedway – Santa Maria, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series – Doug Fort Memorial – Brody Roa

Sharon Speedway – Hartford, OH – USA – All Star Circuit of Champions – Dale Blaney

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Sportsman Sprints – Chase Goetz

Skagit Speedway – Alger, WA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Colton Heath

Southern Oregon Speedway – White City, OR – USA – Winged 360 Sprint Cars – Mike Wheeler

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Patrick Bruns

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Hunt Magnetos Wingless Tour – Salute to LeRoy Van Conett – Shane Golobic

Stockton Dirt Track – Stockton, CA – USA – Sprint Car Challenge Tour – Salute to LeRoy Van Conett – Shawn Jones

TNT Speedway – Three Lakes, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Travis Arenz

Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Cars – Anton Hernandez

USA Raceway – Tucson, AZ – USA – Desert Sprint Car Series – Josh Shipley

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – Sr. Sprints – Chris Meredith

Ventura Raceway – Ventura, CA – USA – VRA Sprint Cars – Jeff Fillingame

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Zach Boden

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Jimmy Sivia

Wiscasset Speedway – Wiscasset, ME – USA – Supermodified Atlantic Charter – Sparky McIver

Sunday July 7, 2019

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Badger Midget Auto Racing Association – Davey Ray

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – POWRi National Midget League – Logan Seavey

Angell Park Speedway – Sun Prairie, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Ryan Zielski

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Blank

Utica-Rome Speedway – Vernon, NY – USA – Empire Super Sprints – ESS Speedweek – Davie Franek