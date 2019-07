Feature Winners: July 8 – 14, 2019

Updated 07/15/2019 at 7:30 a.m.

Monday July 8, 2019

Siskiyou Motor Speedway – Yreka, CA – USA – Western Sprint Tour – Mitchell Faccinto

Tuesday July 9, 2019

Red Dirt Raceway – Meeker, OK – USA – USAC National Midget Championship – Logan Seavey

Wednesday July 10, 2019

Terre Haute Action Track – Terre Haute, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Nick Bilbee

Willamette Speedway – Lebanon, OR – USA – Western Sprint Tour – Justin Sanders

Thursday July 11, 2019

Grand Rapids Speedway – Grand Rapids, MN – USA – POWRi Northern Renegades Non-Wing Sprint Car Series – Jori Hughes

Lee County Speedway – Donnellson, IA – USA – Sprint Invaders Association – Mason Daniel

Sunset Speedway – Banks, OR – USA – Western Sprint Tour – WST Speedweek – Mitchell Faccinto

Friday July 12, 2019

Accord Speedway – Accord, NY – USA – North East Wingless Sprints – Jeremy Quick

Afton Motorsports Park – Afton, Ny – USA – Capital Racing Sprintcar Agency – Jeff Trombley

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – Jamie Miller

Attica Raceway Park – Attica, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Byron Reed

Black Hills Speedway – Rapid City, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Jess Beckett

Clinton County Motor Speedway – Mill Hall, PA – USA – Laurel Highlands Sprint Car Series – Ken Duke

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Western Sprint Tour – Western Sprint Tour Speedweek – Kyle Hirst

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – ASCS Sooner Region / National Championship Racing Association – Sean McClelland

Gallatin Speedway – Belegrade, MT – USA – ASCS National Tour / ASCS Frontier Region – Grizzly Nationals – Sam Hafertepe

Gas City I-69 Speedway – Gas City, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Thomas Meseraull

Hartford Motor Speedway – Hartford, MI – USA – Michigan Traditional Sprints – Steve Irwin

Hartford Motor Speedway – Hartford, MI – USA – World of Outlaws – David Gravel

Heart O’Texas Speedway – Elm Mott, TX – USA – Sprint Car Bandits – Marcus Thomas

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – MBTS Non-Wing Sprint Car Series – Brandon Halverson

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Midwest Sprint Touring Series / NSL Midwest Power Series – Lee Grosz

Jackson Motorplex – Jackson, MN – USA – Winged 305 Sprint Cars – Elliot Amdahl

Jefferson County Speedway – Fairbury, NE – USA – USAC National Midget Championship / POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association – Jason McDougal

Lernerville Speedway – Sarver, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Jack Sodeman Jr.

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – D2 Midgets – Andy Baugh

Lincoln Speedway – Lincoln, IL – USA – Midwest Open Wheel Association – Rico Abreu

Ocean Speedway – Watsonville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Dominic Scelzi

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged 360 Sprint Cars – Dylan Westbrook

Ohsweken Speedway – Ohsweken, ONT – CAN – Winged Crate Sprint Cars – Jesse Costa

Outagamie Speedway – Seymour, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Travis Arenz

Paragon Speedway – Paragon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Jordan Kinser

Penn Can Speedway – Susquehanna, PA – USA – Non-Wing Crate Sprint Cars – Bruce Evans Jr.

River Cities Speedway – Grand Forks, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Austin Pierce

Silver Dollar Speedway – Chico, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Sean Becker

Trail-Way Speedway – Hanover, PA – USA – PA Sprint Series – John Walp

Tri-City Motor Speedway – Auburn, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Jared Horstman

US 36 Raceway – Osborn, MO – USA – Iowa Sprint Car League – Mitchell Moore

Utica-Rome Speedway – Vernon, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Aaron Reutzel

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series – Thunder in the Valley – Jake Neuman

Wagner Speedway – Wagner, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – John Otte

Wake County Speedway – Raleigh, NC – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Connor Gross

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – United Racing Club – Jason Shultz

Williams Grove Speedway – Mechanicsburg, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Lucas Wolfe

Saturday July 13, 2019

34 Raceway – Burlington, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Wayatt Wilkerson

81 Speedway – Park City, KS – USA – ASCS Sooner Region / National Championship Racing Association – Danny Wood

81 Speedway – Park City, KS – USA – USAC Wingless Sprints Oklahoma – Danny Smith (OK)

Abilene Speedway – Abilene, TX – USA – Texas Sprint Series – Casey Merrell

Antioch Speedway – Antioch, CA – USA – Wingless Sprints – Shannon Newton

Arlington Raceway – Arlington, MN – USA – Minnesota IMCA Racesaver Sprint Series – Michael Stein

Bakersfield Speedway – Bakersfield, CA – USA – Western RaceSaver Series – Brooklyn Holland

Atomic Speedway – Chillicothe, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Cole Duncan

BAPS Motor Speedway – York Haven, PA – USA – Super Sportsman – Kenny Edkin

Big O Speedway – Waco, TX – USA – ASCS Elite Non-Wing Tour – George White

Boone Speedway – Boone, IA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Val Urman

Cottage Grove Speedway – Cottage Grove, OR – USA – Western Sprint Tour – Western Sprint Tour Speedweek – Mitchell Faccinto

Creek County Speedway – Sapulpa, OK – USA – Champ Sprints – Noah Harris

Crystal Motor Speedway – Crystal, MI – USA – Sprints on Dirt – Gregg Dalman

Devil’s Bowl Speedway – Mesquite, TX – USA – Winged 305 Sprint Cars – Chad Wilson

Dillon Motor Speedway – Dillon, SC – USA – USAC Speed2 Eastern Midget Series – Preston Lattomus

Eagle Raceway – Eagle, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Stuart Snyder

El Paso Country Raceway – Calhan, CO – USA – POWRi Warrior Sprint Series – Mike Hathaway

Evergreen Speedway – Monroe, WA – USA – Granite Super Sprints – Aaron Willison

Five Mile Point Speedway – Kirkwood, NY – USA – Non-Wing Sprint Cars – Gary Huston

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 305 Sprint Cars – John Ivy

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – AFCS Winged 410 Sprint Cars – Cap Henry

Fremont Speedway – Fremont, OH – USA – Buckeye Outlaw Sprint Series – Matt Westfall

Grays Harbor Raceway – Elma, WA – USA – Wingless Sprint Series – Jonathan Jorgenson

I-25 Speedway – Pueblo, CO – USA – Englewood Racing Association – Richard Castor

Jefferson County Speedway – Fairbury, NE – USA – USAC National Midget Championship / POWRi Rocky Mountain Midget Racing Association – Tyler Courtney

Jukasa Motor Speedway – Hagersville, ONT – CAN – International Supermodified Association – Chris Perley

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Clint Garner

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Brian Brown

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Pro Sprint Cars – Matthew Stelzer

Knoxville Raceway – Knoxville, IA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Kerry Madsen

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Sprint Series of Oklahoma – Tanner Conn

Lawton Speedway – Lawton, OK – USA – Wingless Limited Sprints – T.J. Herrell

Lincoln Park Speedway – Putnamville, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Shane Cottle

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 358 Sprint Cars – Jeff Rohrbaugh

Lincoln Speedway – Abbottstown, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Kyle Moody

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Bay Cities Racing Association – Jesse Love

Madera Speedway – Madera, CA – USA – Northern California Modified Association – Justin Kawahata

Madera Speedway – Madera, CA – USA – USAC Speed2 Western Pavement Midget Car Series – Joey Lest

Magic Valley Speedway – Twin Falls, ID – USA – Idaho Sprint Car Racing League – Sid McEleath

Marysville Raceway – Marysville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Billy Wallace

Mercer Raceway Park – Mercer, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Summer Nationals – Brandon Spithaler

Mercer Raceway Park – Mercer, PA – USA – Winged 305 Sprint Cars – Summer Nationals – Greg Dobrosky

Montpelier Motor Speedway – Montpelier, IN – USA – Midget Cars – Cher Gherke

Montpelier Motor Speedway – Montpelier, IN – USA – USAC Speed2 Midwest Thunder Midget Car Series – Alex Watson

Natural Bridge Speedway – Natural Bridge, VA – USA – Virginia Sprint Series – Daren Bolac

New Egypt Speedway – New Egypt, NJ – USA – Mid-Atlantic Sprint Series – Dricky DiEva

New Paris Speedway – New Paris, In – USA – Auto Value Bumper to Bumper Super Sprints – Jason Blonde

Orange County Fair Speedway – Middletown, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Danny Dietrich

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – 350 Supermodifieds – Dalton Doyle

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Small Block Supermodifieds – Anthony Losurdo

Oswego Speedway – Oswego, NY – USA – Supermodifieds – Joe Goesek

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Midwest Sprint Touring Series – Cody Ledger

Park Jefferson International Speedway – Jefferson, SD – USA – Winged 305 Sprint Cars – Mike Moore

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – Non-Wing Super Sportsman – Tony Jackson

Path Valley Speedway Park – Spring Run, PA – USA – PA Sprint Series – Drew Ritchey

Perris Auto Speedway – Perris, CA – USA – USAC CRA Sprint Car Series / USAC Southwest Sprint Car Series – Damion Gardner

Petaluma Speedway – Petaluma, CA – USA – King of the West-NARC Sprint Car Series – Ryan Bernal

Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway – Imperial, PA – USA – RUSH Crate Sprint Car Series – Chad Ruhlman

Placerville Speedway – Placerville, CA – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tribute to Al Hinds – Sean Becker

Plymouth Dirt Track – Plymouth, WI – USA – Midwest Sprint Car Association – Josh Walter

Plymouth Speedway – Plymouth, IN – USA – ICAR CRS Winged Sprints – Jack James

Port Royal Speedway – Port Royal, PA – USA – Winged 410 Sprint Cars – Dylan Cisney

RPM Speedway – Hays, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Jeremy Huish

Selinsgrove Speedway – Selinsgrove, PA – USA – United Racing Club – 360 Sprint Open – Blane Heimbach

Spoon River Speedway – Canton, IL – USA – USAC IMRA Speed2 Midget Series – Andy Baugh

Star Speedway – Epping, NH – USA – 350 Supermodifieds – Tommy Tobarello Jr.

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – Indiana RaceSaver Sprint Cars – Chase Stockon

Tri-State Speedway – Haubstaudt, IN – USA – Midwest Sprint Car Series – Kyle Cummins

Twin Cities Raceway Park – North Vernon, IN – USA – Non-Wing 410 Sprint Cars – Logan Hupp

Vado Speedway Park – Vado, NM – USA – POWRi 305 Winged Sprint Cars – Kyle McCutcheon

Valley Speedway – Grain Valley, MO – USA – POWRi National Midget League / POWRi West Midget Car Series – Thunder in the Valley – Ace McCarthy

Wayne County Speedway – Orrville, OH – USA – Winged 410 Sprint Cars – Danny Mumaw

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – Wisconsin WingLESS Sprint Cars – Zach Raidart

Wilmot Raceway – Wilmot, WI – USA – World of Outlaws – Badger 40 – Donny Schatz

Woodhull Raceway – Woodhull, NY – USA – Patriot Sprint Tour – Davie Franek

Sunday July 14, 2019

Devil’s Bowl Speedway – West Haven, VT – USA – Sprint Cars of New England – Floyd Billington

Double-X Speedway – California, MO – USA – Winged 360 Sprint Cars – Tyler Blank

Humberstone Speedway – Port Colborne, ONT – CAN – Action Sprint Tour – Steven Beckett

Humboldt Speedway – Humboldt, KS – USA – POWRi National Midget League – Jesse Colwell

I-96 Speedway – Lake Odessa, MI – USA – Great Lakes Super Sprints – Dustin Daggett

Lebanon Valley Spedway – West Lebanon, NY – USA – All Star Circuit of Champions – Brock Zearfoss

Red River Valley Speedway – Fargo, ND – USA – Northern Outlaw Sprint Association – Mark Dobmeier

RPM Speedway – Hays, KS – USA – United Rebel Sprint Series – Jake Bubak

Stuart Raceway – Stuart, NE – USA – Winged 305 Sprint Cars – Bob Dvorak

Sweet Springs Motorsports Complex – Sweet Springs, MO – USA – USAC National Midget Championship – Tanner Carrick