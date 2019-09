Schuchart Wins Feature, Sweet Takes the Point Lead at Eldora

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Eldora Speedway

Rossburg, Ohio

Friday September 27, 2019

Qualifying Flight #1:

1. 1S-Logan Schuchart, 13.011

2. 2M-Kerry Madsen, 13.123

3. 17-Sheldon Haudenschild, 13.124

4. 41-David Gravel, 13.134

5. 13-Paul McMahan, 13.137

6. 5-Shane Stewart, 13.153

7. 70-Brock Zearfoss, 13.159

8. 83-Daryn Pittman, 13.173

9. 49-Brad Sweet, 13.183

10. 9-James McFadden, 13.191

11. 98-Dave Blaney, 13.237

12. K4-Chad Kemenah, 13.249

13. 3C-Cale Conley, 13.253

14. 12N-Joey Saldana, 13.262

15. 15-Donny Schatz, 13.274

16. W20-Greg Wilson, 13.278

17. 18-Ian Madsen, 13.289

18. 1A-Jacob Allen, 13.302

19. 70X-Justin Peck, 13.468

20. 49D-Shawn Dancer, 13.469

21. 2L-Landon Lalonde, 13.607

22. 7S – Jason Sides, NT

Qualifying Flight #2:

1. 26-Cory Eliason, 13.059

2. 2-Carson Macedo, 13.108

3. 87-Aaron Reutzel, 13.122

4. 19P-Paige Polyak, 13.150

5. 71P-Parker Price-Miller, 13.219

6. 11K-Kraig Kinser, 13.226

7. G1-Cale Thomas, 13.263

8. 2C-Wayne Johnson, 13.280

9. 71-Gio Scelzi, 13.330

10. 99-Brady Bacon, 13.331

11. 19-Brent Marks, 13.341

12. 24-Rico Abreu, 13.393

13. 67-Buddy Kofoid, 13.398

14. J4-John Garvin, 13.410

15. 71M-Paul May, 13.471

16. 99G-Skylar Gee, 13.507

17. 45-Trevor Baker, 13.513

18. 5B-Chad Blonde, 13.539

19. 41S-Dominic Scelzi, 13.557

20. 40-George Hobaugh, 13.645

21. 35-Zach Hampton, 13.795

22. 4x-Bradley Ashford, 13.963

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 1S – Logan Schuchart

2. 17 – Sheldon Haudenschild

3. 70 – Brock Zearfoss

4. 13 – Paul McMahan

5. 49 – Brad Sweet

6. 15 – Donny Schatz

7. 18 – Ian Madsen

8. 98H – Dave Blaney

9. 3C – Cale Conley

10. 70X – Justin Peck

11. 2L – Landon Lalonde

(First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps):

1. 2M – Kerry Madsen

2. 41 – David Gravel

3. 83 – Daryn Pittman

4. 5 – Shane Stewart

5. 9 – James McFaddne

6. 12N – Joey Saldana

7. K4 – Chad Kemenah

8. W20 – Greg Wilson

9. 49D – Shawn Dancer

DNS: 1A – Jacob Allen

DNS: 7S – Jason Sides

(First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps):

1. 26 – Cory Eliason

2. 87 – Aaron Reutzel

3. G1 – Cale Thomas

4. 19 – Brent Marks

5. 71P – Parker Price-Miller

6. 67 – Buddy Kofoid

7. 71 – Gio Scelzi

8. 71M – Paul May

9. 41S – Dominic Scelzi

10. 45 – Trevor Baker

11. 35 – Zach Hampton

(First five finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 Laps):

1. 2 – Carson Macedo

2. 19P – Paige Polyak

3. 11K – Kraig Kinser

4. 2C – Wayne Johnson

5. 99 – Brady Bacon

6. 24 – Rico Abreu

7. J4 – John Garvin

8. 99G – Skylar Gee

9. 5B – Chad Blonde

10. 40 – George Hobaugh

11. 4X – Bradley Ashford

(First five finishers transferred to the A-Main)

C-Main (8 Laps)

1. 18 – Ian Madsen

2. 45 – Trevor Baker

3. 41S – Dominic Scelzi

4. 5B – Chad Blonde

5. 70X – Justin Peck

6. 2L – Landon Lalonde

7. 40 – George Hobaugh

8. 4X – Bradley Ashford

DNS: 1A – Jacob Allen

DNS: 7S – Jason Sides

DNS: 49D – Shawn Dancer

DNS: 35 – Zach Hampton

(First two finishers transferred to the B-Main)

Dash (6 Laps):

1. 1S – Logan Schuchart

2. 2 – Carson Macedo

3. 17 – Sheldon Haudenschild

4. 87 – Aaron Reutzel

5. 41 – David Gravel

6. 2 – Kerry Madsen

7. 26 – Cory Eliason

8. 19P – Paige Polyak

(Finish determined the first eight starting positions for the A-Main)

B-Main (12 Laps):

1. 71 – Gio Scelzi

2. 24 – Rico Abreu

3. 98H – Dave Blaney

4. 15 – Donny Schatz

5. 3C – Cale Conley

6. 12N – Joey Saldana

7. 67 – Buddy Kofoid

8. 18 – Ian Madsen

9. K4 – Chad Kemenah

10. W20 – Greg Wilson

11. 99G – Skylar Gee

DNS: J4 – John Garvin

(First four finishers transferred to the A-Main

A-Main (30 Laps):

1. 1S – Logan Schuchart

2. 87 – Aaron Reutzel

3. 17 – Sheldon Haudenschild

4. 2M – Kerry Madsen

5. 2 – Carson Macedo

6. 49 – Brad Sweet

7. 41 – David Gravel

8. 70 – Brock Zearfoss

9. 26 – Cory Eliason

10. 9 – James McFadden

11. 19 – Brent Marks

12. 83 – Daryn Pittman

13. 19P – Paige Polyak

14. 5 – Shane Stewart

15. 24 – Rico Abreu

16. 11K – Kraig Kinser

17. 15 – Donny Schatz

18. 71P – Parker Price-Miller

19. 13 – Paul McMahan

20. 18 – Ian Madsen

21. G1 – Cale Thomas

22. 99 – Brady Bacon

23. 98H – Dave Blaney

24. 71 – Gio Scelzi

25. 2C – Wayne Johnson