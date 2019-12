Macedo Sweeps Midget and Sprint Car Features at Valvoline Raceway

GRANVILLE, NSW (December 14, 2019) — Carson Macedo joined some elite company in the history books at Valvoline Raceway on Saturday by winning the sprint car and midget car feature events. Macedo from Leemore, California is the first driver to complete a sweep of both main events in the same night since Ron Shuman in 1988 and only the third driver in the track’s history to do so.

Macedo started eighth in the sprint car main event, dropping back to 10th during the opening laps before picking his way through the field before taking the lead from Robbie Farr with four laps to go. Macedo passed Matthew Jackson on lap five to take the lead in the midget car feature and held off Kaidon Brown to complete the sweep.

Valvoline Raceway

Granville, NSW

Saturday December 14, 2019

Ultimate Sprintcar Challenge

Qualifying Flight #1:

1. NQ7-Robbie Farr, 11.865

2. N56-Michael Saller, 12.273

3. N10-Luke Stirton, 12.549

4. N24-Blake Skipper, 12.558

5. N22-James Thompson, 12.704

6. NS71-Michael Stewart, 12.760

7. V96-Andy Caruana, 12.788

8. N18-Guy Stanshall, 12.970

9. N41-Jeff Lawler, 13.132

10. N96-Bruce White, 13.313

11. NS35-Kaitlyn Anthony, 13.422

12. NS75-Damien Hart, 13.633

Qualifying Flight #2:

1. N86-Ben Atkinson JR, 12.420

2. D2-Ben Atkinson, 12.424

3. NS21-Jordyn Brazier, 12.448

4. N47-Marcus Dumesny, 12.510

5. NQ5-Danny Reidy, 12.558

6. NS4-Jake Baines, 12.628

7. N39-Jeremy Cross, 12.703

8. NS6-Matt Geering, 12.798

9. N52-Mark Attard, 12.895

10. N32-Warren Ferguson, 13.053

11. N81-Graham Lagerlow, 13.194

Qualifying Flight #3:

1. N16-Daniel Sayre, 12.171

2. N12-Thomas Jeffrey, 12.322

3. N48-Jackson Delamont, 12.355

4. A1-Andrew Scheuerle, 12.491

5. NS97-Luke Geering, 12.599

6. NS15-Daniel Cassidy, 12.661

7. N43-Alex Orr, 12.666

8. S63-Ryan Jones, 12.927

9. N68-James Duckworth, 13.005

10. N40-Chris Mcinerney, 13.362

11. NS11-Adam Hourigan, 13.599

12. N73-Darren Salmon, 13.614

Qualifying Flight #4:

1. N92-Sam Walsh, 12.279

2. N99-Carson Macedo, 12.389

3. N20-Troy Little, 12.528

4. N53-Jessie Attard, 12.731

5. V5-Max Dumesny, 12.804

6. N54-Grant Tunks, 12.899

7. NS57-Brendan Scorgie, 13.042

8. NZ69-Brett Sullivan, 13.276

9. N83-Peter O’Neill, 13.571

10. N72-Coby Elliott, 13.917

11. N97-Warren Vassall, 14.605

Heat Race #1:

1. NQ7-Robbie Farr

2. N56-Michael Saller

3. NS71-Michael Stewart

4. N22-James Thompson

5. N24-Blake Skipper

6. N10-Luke Stirton

7. N41-Jeff Lawler

8. N96-Bruce White

9. NS35-Kaitlyn Anthony

10. V96-Andy Caruana

11. N18-Guy Stanshall

DNS. NS75-Damien Hart

Heat Race #2:

1. D2-Ben Atkinson

2. N47-Marcus Dumesny

3. N86-Ben Atkinson JR

4. NS21-Jordyn Brazier

5. N39-Jeremy Cross

6. NQ5-Danny Reidy

7. N32-Warren Ferguson

8. N52-Mark Attard

9. NS4-Jake Baines

10. NS6-Matt Geering

11. N81-Graham Lagerlow

Heat Race #3:

1. N16-Daniel Sayre

2. N48-Jackson Delamont

3. S63-Ryan Jones

4. NS97-Luke Geering

5. NS15-Daniel Cassidy

6. N43-Alex Orr

7. A1-Andrew Scheuerle

8. N40-Chris Mcinerney

9. N73-Darren Salmon

10. N68-James Duckworth

11. NS11-Adam Hourigan

12. N12-Thomas Jeffrey

Heat Race #4:

1. N92-Sam Walsh

2. N99-Carson Macedo

3. N20-Troy Little

4. N53-Jessie Attard

5. V5-Max Dumesny

6. N54-Grant Tunks

7. NZ69-Brett Sullivan

8. NS57-Brendan Scorgie

9. N72-Coby Elliott

10. N83-Peter O’Neill

11. N97-Warren Vassall

C-Main:

1. NS75-Damien Hart

2. V96-Andy Caruana

3. N68-James Duckworth

4. N83-Peter O’Neill

5. NS11-Adam Hourigan

6. N18-Guy Stanshall

7. N81-Graham Lagerlow

8. N97-Warren Vassall

9. NS6-Matt Geering

DNS. N12-Thomas Jeffrey

B-Main:

1. A1-Andrew Scheuerle

2. N32-Warren Ferguson

3. N10-Luke Stirton

4. NQ5-Danny Reidy

5. NS57-Brendan Scorgie

6. NZ69-Brett Sullivan

7. N52-Mark Attard

8. N40-Chris Mcinerney

9. N72-Coby Elliott

10. N54-Grant Tunks

11. NS4-Jake Baines

12. V96-Andy Caruana

13. N83-Peter O’Neill

14. NS35-Kaitlyn Anthony

15. N41-Jeff Lawler

16. N68-James Duckworth

17. NS75-Damien Hart

18. N96-Bruce White

19. N43-Alex Orr

DNS. NS11-Adam Hourigan

A-Main:

1. N99-Carson Macedo

2. N47-Marcus Dumesny

3. N92-Sam Walsh

4. N48-Jackson Delamont

5. D2-Ben Atkinson

6. N20-Troy Little

7. N16-Daniel Sayre

8. N22-James Thompson

9. NS71-Michael Stewart

10. S63-Ryan Jones

11. N86-Ben Atkinson JR

12. N32-Warren Ferguson

13. N56-Michael Saller

14. NS15-Daniel Cassidy

15. NS21-Jordyn Brazier

16. NQ5-Danny Reidy

17. V5-Max Dumesny

18. N53-Jessie Attard

19. A1-Andrew Scheuerle

20. N24-Blake Skipper

21. NQ7-Robbie Farr

22. N39-Jeremy Cross

23. N10-Luke Stirton

24. NS97-Luke Geering

Speedcars

Qualifying Flight #1:

1. N97-Matthew Jackson, 14.972

2. N43-Glen Arnold, 15.061

3. Q3-Cal Whatmore, 15.161

4. Q6-Darren Vine, 15.218

5. N4-Bob Jackson, 15.234

6. V27-Dillon Ghent, 15.284

7. N3-Darren Jenkins, 15.371

8. N21-Robert Mackay, 15.537

9. N8-Cameron Malouf, 15.663

10. N69-Ayden Elliott, 15.843

Qualifying Flight #2:

1. N99-Carson Macedo, 14.560

2. Q11-Charlie Brown, 14.624

3. N14-Nathan Smee, 14.751

4. V71-Domain Ramsey, 14.886

5. N78-Troy Jenkins, 14.892

6. N26-Jamie Hall, 15.150

7. N58-Jeremy Evans, 15.319

8. N16-Cameron Ware, 15.338

9. N9-Rod Francis, 15.545

10. N32-Daniel Paterson, 15.546

11. N15-DJ Raw, 15.662

Qualifing Flight #3:

1. Q89-Rusty Whittaker, 14.603

2. R71-Kaidon Brown, 14.632

3. N89-Braydan Willmington, 14.715

4. N57-Harley Smee, 14.825

5. N62-Dan Biner, 14.870

6. SA6-Paul Murphy, 15.017

7. N41-Jordan Mackay, 15.155

8. N34-Jeffrey Burns, 15.593

9. N74-Alan Day, 16.031

10. N40-Dave Lambert, 19.639

DNS. SA88-Todd Wigzell, NT

Heat Race #1:

1. N97-Matthew Jackson

2. N3-Darren Jenkins

3. Q6-Darren Vine

4. Q3-Cal Whatmore

5. N4-Bob Jackson

6. V27-Dillon Ghent

7. N21-Robert Mackay

8. N69-Ayden Elliott

9. N8-Cameron Malouf

10. N43-Glen Arnold

Heat Race #2:

1. N99-Carson Macedo

2. Q11-Charlie Brown

3. N14-Nathan Smee

4. N78-Troy Jenkins

5. V71-Domain Ramsey

6. N58-Jeremy Evans

7. N9-Rod Francis

8. N26-Jamie Hall

9. N15-DJ Raw

10. N16-Cameron Ware

11. N32-Daniel Paterson

Heat Race #3:

1. R71-Kaidon Brown

2. Q89-Rusty Whittaker

3. N57-Harley Smee

4. N89-Braydan Willmington

5. SA88-Todd Wigzell

6. N40-Dave Lambert

7. N62-Dan Biner

8. N74-Alan Day

9. SA6-Paul Murphy

10. N41-Jordan Mackay

DNS: N34-Jeffrey Burns

Heat Race #4:

1. N97-Matthew Jackson

2. Q6-Darren Vine

3. N3-Darren Jenkins

4. N4-Bob Jackson

5. Q3-Cal Whatmore

6. N69-Ayden Elliott

7. N21-Robert Mackay

8. N8-Cameron Malouf

9. V27-Dillon Ghent

DNS: N43-Glen Arnold

Heat Race #5:

1. N99-Carson Macedo

2. N78-Troy Jenkins

3. N14-Nathan Smee

4. Q11-Charlie Brown

5. V71-Domain Ramsey

6. N16-Cameron Ware

7. N26-Jamie Hall

8. N15-DJ Raw

9. N9-Rod Francis

10. N58-Jeremy Evans

11. N32-Daniel Paterson

Heat Race #6:

1. R71-Kaidon Brown

2. N62-Dan Biner

3. N57-Harley Smee

4. SA88-Todd Wigzell

5. N89-Braydan Willmington

6. N40-Dave Lambert

7. Q89-Rusty Whittaker

8. N34-Jeffrey Burns

9. N74-Alan Day

10. SA6-Paul Murphy

DNS: N41-Jordan Mackay

B-Main:

1. V27-Dillon Ghent

2. SA6-Paul Murphy

3. N15-DJ Raw

4. N9-Rod Francis

5. N74-Alan Day

6. N41-Jordan Mackay

7. N34-Jeffrey Burns

DNS: N58-Jeremy Evans

DNS: N43-Glen Arnold

DNS: N21-Robert Mackay

DNS: N8-Cameron Malouf

DNS: N32-Daniel Paterson

Feature:

1. N99-Carson Macedo

2. R71-Kaidon Brown

3. N97-Matthew Jackson

4. N14-Nathan Smee

5. SA88-Todd Wigzell

6. Q6-Darren Vine

7. N62-Dan Biner

8. N40-Dave Lambert

9. N89-Braydan Willmington

10. Q89-Rusty Whittaker

11. N4-Bob Jackson

12. SA6-Paul Murphy

13. N26-Jamie Hall

14. V71-Domain Ramsey

15. N9-Rod Francis

16. N15-DJ Raw

17. N16-Cameron Ware

18. N3-Darren Jenkins

19. Q3-Cal Whatmore

20. V27-Dillon Ghent

21. N69-Ayden Elliott

22. N78-Troy Jenkins

23. N57-Harley Smee

24. Q11-Charlie Brown