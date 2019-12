Schatz Charges from Mid-Pack to Win at Brisbane

BRISBANE, QLD (December 28, 2019) — Donny Schatz collected his second consecutive victory of the season on Saturday night at Archerfield Speedway. Schatz took the BK Trading challenge to give up the pole to start 14th in the main event. Schatz worked his way through the field to take the lead from Ryan McNamara on lap 21. Schatz then drove away for the win over Cody Maroske and Luke Oldfield.

Archerfield Speedway

Brisbane, QLD

Saturday December 28, 2019

Winged 410 Sprint Cars

Qualifying:

1. USA15-Donny Schatz, 11.986

2. 16-Bryan Mann, 12.063

3. 17-Luke Oldfield, 12.196

4. Q2-Brent Kratzmann, 12.212

5. 51-Tim Farrell, 12.237

6. 8-Brock Dean, 12.241

7. A1-Andrew Scheuerle, 12.242

8. NQ15-Nick Whell, 12.244

9. 42-Kristy Bonsey, 12.280

10. 44-Dan Murray, 12.285

11. 88-Ryan McNamara, 12.298

12. 28-Allan Woods, 12.308

13. 78-Andrew Corbet, 12.330

14. 10-Adam Butler, 12.404

15. 33-Callum Walker, 12.405

16. 59-Kevin Titman, 12.412

17. 69-Mick Sauer, 12.418

18. 74-Brodie Tulloch, 12.425

19. 3-Karl Hoffmans, 12.436

20. 5-Cody Maroske, 12.436

21. NQ2-Andrew Baumber, 12.607

22. Q34-Kevin Britten, 12.651

23. 45-Jai Stephenson, 12.751

24. 72-Anthony Vanderreyden, 12.895

25. NQ34-Luke Dougherty, 12.918

26. 26-David Kenway, 13.097

27. 73-Libby Ellis, 14.129

Heat Race #1:

1. USA15-Donny Schatz

2. 74-Brodie Tulloch

3. 28-Allan Woods

4. A1-Andrew Scheuerle

5. 8-Brock Dean

6. Q34-Kevin Britten

7. 3-Karl Hoffmans

8. 73-Libby Ellis

9. 78-Andrew Corbet

Heat Race #2:

1. 5-Cody Maroske

2. 69-Mick Sauer

3. 16-Bryan Mann

4. 10-Adam Butler

5. 88-Ryan McNamara

6. 51-Tim Farrell

7. NQ15-Nick Whell

8. 26-David Kenway

9. 45-Jai Stephenson

Heat Race #3:

1. 59-Kevin Titman

2. 17-Luke Oldfield

3. 33-Callum Walker

4. 44-Dan Murray

5. 42-Kristy Bonsey

6. Q2-Brent Kratzmann

7. NQ2-Andrew Baumber

8. NQ34-Luke Dougherty

9. 72-Anthony Vanderreyden

Heat Race #4:

1. USA15-Donny Schatz

2. A1-Andrew Scheuerle

3. 74-Brodie Tulloch

4. 88-Ryan McNamara

5. 59-Kevin Titman

6. 78-Andrew Corbet

7. NQ2-Andrew Baumber

DNF. 8-Brock Dean

Heat Race #5:

1. 5-Cody Maroske

2. 17-Luke Oldfield

3. 28-Allan Woods

4. 42-Kristy Bonsey

5. 51-Tim Farrell

6. NQ34-Luke Dougherty

DNF. 3-Karl Hoffmans

DNF. 10-Adam Butler

Heat Race #6:

1. 33-Callum Walker

2. Q34-Kevin Britten

3. 69-Mick Sauer

4. NQ15-Nick Whell

5. 44-Dan Murray

6. 16-Bryan Mann

7. Q2-Brent Kratzmann

8. 72-Anthony Vanderreyden

9. 73-Libby Ellis

B-Main:

1. 74-Brodie Tulloch

2. 69-Mick Sauer

3. 8-Brock Dean

4. Q34-Kevin Britten

5. 78-Andrew Corbet

6. NQ2-Andrew Baumber

7. 3-Karl Hoffmans

8. 72-Anthony Vanderreyden

9. 73-Libby Ellis

10. NQ34-Luke Dougherty

A-Main:

1. USA15-Donny Schatz

2. 5-Cody Maroske

3. 17-Luke Oldfield

4. 59-Kevin Titman

5. 33-Callum Walker

6. 16-Bryan Mann

7. Q2-Brent Kratzmann

8. A1-Andrew Scheuerle

9. 69-Mick Sauer

10. 44-Dan Murray

11. 28-Allan Woods

12. 8-Brock Dean

13. 51-Tim Farrell

14. 88-Ryan McNamara

15. 73-Libby Ellis

16. 74-Brodie Tulloch

17. NQ15-Nick Whell

18. Q34-Kevin Britten

19. 42-Kristy Bonsey

Wingless V6 Sprint Cars

Qualifying:

1. 71-David Eggins, 15.416

2. 7-Mitchell Bootland, 15.782

3. 80-Liam Atkinson, 15.802

4. 48-Casey O’Connell, 15.840

5. 11-Rob Hamilton, 15.844

6. 12-Brock Gardiner, 15.875

7. 11-Kevin Willis, 15.903

8. 36-Michael Butcher, 15.904

9. 9-Tim Harris, 15.924

10. 98-Dan Evans, 15.925

11. 2-Robert Mazzer, 15.945

12. 91-James Barton, 16.139

13. 28-Paul Robinson, 16.162

14. 60-Michael Lampard, 16.192

15. 32-Errol Campbell, 16.200

16. 27-Jamie Usher, 16.240

17. 5-Dave Ellis, 16.245

18. 77-Mick Reid, 16.382

19. 42-Shaun Knight, 16.393

20. 10-Chris Catchpole, 16.429

21. 37-Shane Thompson, 16.475

22. 3-Ian Milnes, 16.512

23. 47-Lachie Robertson, 16.516

24. 75-Timothy Harris, 16.531

25. 99-Nathan Jones, 16.620

26. 19-Scott Graham, 16.809

Heat Race #1:

1. 80-Liam Atkinson

2. 11-Rob Hamilton

3. 48-Casey O’Connell

4. 36-Michael Butcher

5. 9-Tim Harris

6. 2-Robert Mazzer

7. 37-Shane Thompson

8. 32-Errol Campbell

9. 60-Michael Lampard

10. 91-James Barton

Heat Race #2:

1. 98-Dan Evans

2. 5-Dave Ellis

3. 75-Timothy Harris

4. 27-Jamie Usher

5. 77-Mick Reid

6. 10-Chris Catchpole

7. 3-Ian Milnes

8. 28-Paul Robinson

Heat Race #3:

1. 71-David Eggins

2. 7-Mitchell Bootland

3. 12-Brock Gardiner

4. 11-Kevin Willis

5. 42-Shaun Knight

6. 99-Nathan Jones

7. 19-Scott Graham

8. 47-Lachie Robertson

Heat Race #4:

1. 2-Robert Mazzer

2. 98-Dan Evans

3. 32-Errol Campbell

4. 28-Paul Robinson

5. 77-Mick Reid

6. 91-James Barton

7. 3-Ian Milnes

8. 37-Shane Thompson

Heat Race #5:

1. 11-Kevin Willis

2. 47-Lachie Robertson

3. 71-David Eggins

4. 12-Brock Gardiner

5. 7-Mitchell Bootland

6. 42-Shaun Knight

7. 99-Nathan Jones

8. 19-Scott Graham

Heat Race #6:

1. 27-Jamie Usher

2. 36-Michael Butcher

3. 48-Casey O’Connell

4. 9-Tim Harris

5. 5-Dave Ellis

6. 11-Rob Hamilton

7. 10-Chris Catchpole

8. 75-Timothy Harris

9. 60-Michael Lampard

B-Main:

1. 75-Timothy Harris

2. 28-Paul Robinson

3. 99-Nathan Jones

4. 10-Chris Catchpole

5. 3-Ian Milnes

6. 19-Scott Graham

7. 37-Shane Thompson

8. 60-Michael Lampard

DNF. 91-James Barton

A-Main:

1. 71-David Eggins

2. 11-Kevin Willis

3. 98-Dan Evans

4. 36-Michael Butcher

5. 27-Jamie Usher

6. 48-Casey O’Connell

7. 7-Mitchell Bootland

8. 2-Robert Mazzer

9. 12-Brock Gardiner

10. 5-Dave Ellis

11. 9-Tim Harris

12. 47-Lachie Robertson

13. 28-Paul Robinson

14. 11-Rob Hamilton

15. 77-Mick Reid

16. 10-Chris Catchpole

17. 32-Errol Campbell

18. 75-Timothy Harris

19. 42-Shaun Knight

20. 99-Nathan Jones