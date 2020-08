2020 Feature Win List Week 33: Larson Continues to Dominate

(August 18, 2020) — Kyle Larson continues to dominate the 2020 feature win list adding two victories to his total at Knoxville Raceway over the weekend bringing his season long total up to 31. Mark Smith still holds down the second position with 14 wins while Aaron Reutzel and Brad Sweet are tied for third with 11 victories. Buddy Kofoid and Tyler Courtney are tied for fifth with nine wins.

2020 Feature Win list

Updated 08/18/2020

1. Kyle Larson – 31

2. Mark Smith – 14

3. Aaron Reutzel – 11

4. Brad Sweet – 11

5. Buddy Kofoid – 9

6. Tyler Courtney – 9

7. Cap Henry – 8

8. Chris Windom – 8

9. Danny Dietrich – 8

10. James McFadden – 8

11. Tyler Drueke – 8

12. Bill Balog – 7

13. Carson Macedo – 7

14. Garrett Bard – 7

15. Jonathan Hughes – 7

16. Justin Grant – 7

17. Anthony Macri – 6

18. Brady Bacon – 6

19. Donny Schatz – 6

20. Jack Dover – 6

21. Jared Peterson – 6

22. Kenny Edkin – 6

23. Marcus Thomas – 6

24. Paul Weaver – 6

25. Sam Hafertepe Jr. – 6

26. Wyatt Burks – 6

27. A.J. Hopkins – 5

28. Aaron Leffel – 5

29. Brian Brown – 5

30. Chad Wilson – 5

31. Dale Howard – 5

32. David Gravel – 5

33. Elliot Amdahl – 5

34. Jake Bubak – 5

35. Logan Schuchart – 5

36. Rico Abreu – 5

37. Steven Drevicki – 5

38. T.J. Herrell – 5

39. Tanner Thorson – 5

40. Trey Walters – 5

41. Zach Blurton – 5

42. A.J. Flick – 4

43. Andy Baugh – 4

44. Austin Pierce – 4

45. Brandon McMullen – 4

46. Brett Youngman – 4

47. C.J. Leary – 4

48. Cannon McIntosh – 4

49. Cody Wehrle – 4

50. Cory Eliason – 4

51. D.J. Netto – 4

52. Davey Ray – 4

53. Derek Hagar – 4

54. Freddie Rahmer – 4

55. Gary Owens – 4

56. Howard Moore – 4

57. Jade Hastings – 4

58. Justin Clark – 4

59. Michael Pickens – 4

60. Riley Kreisel – 4

61. Ryan Ruhl – 4

62. Sean Becker – 4

63. Seth Bergman – 4

64. Shane Cottle – 4

65. Shane Golobic – 4

66. Alex Sewell – 3

67. Austin McCarl – 3

68. Blake Carrick – 3

69. Blake Hahn – 3

70. Brandon Palm – 3

71. Cole Duncan – 3

72. David Prickett – 3

73. Dean Jacobs – 3

74. Devon Borden – 3

75. Ethan Barrow – 3

76. Frankie Herr – 3

77. Garrett Green – 3

78. Jack Berger – 3

79. Jacob Dykstra – 3

80. Jadon Rogers – 3

81. James Setters – 3

82. Jared Horstman – 3

83. Jared Jansen – 3

84. Jason Martin – 3

85. Jeremy Weaver – 3

86. Joey Danley – 3

87. Joey Montgomery – 3

88. Justin Henderson – 3

89. Justin Sanders – 3

90. Kalib Henry – 3

91. Keith Martin – 3

92. Kerry Madsen – 3

93. Kevin Ramey – 3

94. Kody Swanson – 3

95. Kyle Kruger – 3

96. Lance Dewease – 3

97. Nathan Smee – 3

98. Rob Caho Jr. – 3

99. Ryan Bickett – 3

100. Ryan Robinson – 3

101. Scott Koerner – 3

102. Shane Stewart – 3

103. Steven Shebester – 3

104. Stu Snyder – 3

105. Thomas Meseraull – 3

106. Troy DeCaire – 3

107. Will Hull – 3

108. A.J. Maddox – 2

109. Ace McCarthy – 2

110. Adrian Redpath – 2

111. Alvin Roepke – 2

112. Alysha Bay – 2

113. Andrew Scheuerle – 2

114. Andy Forsberg – 2

115. Andy McElhannon – 2

116. Anthony McCune – 2

117. Aric Sooter – 2

118. Austin Mundie – 2

119. Avery Goodman – 2

120. Ayrton Gennetten – 2

121. Bill Johnson – 2

122. Blake Robertson – 2

123. Bobby Parrow – 2

124. Bradley Sterrett – 2

125. Bradley Terrell – 2

126. Brandon Spithaler – 2

127. Brendan Mullen – 2

128. Brent Marks – 2

129. Brett Milburn – 2

130. Brett Ream – 2

131. Brock Zearfoss – 2

132. Bryan Stanfill – 2

133. Cale Conley – 2

134. Carl Bowser – 2

135. Carson McCarl – 2

136. Casey Wills – 2

137. Chad Goff – 2

138. Channin Tankersley – 2

139. Chase McDermand – 2

140. Chris Donnelly – 2

141. Colton Heath – 2

142. Colton Nelson – 2

143. Cory Lockwood – 2

144. Craig Perigo – 2

145. Dale Schweikart – 2

146. Dallas Hewitt – 2

147. Daniel King – 2

148. Daniel Miller – 2

149. Daniel Nekolite – 2

150. Danny Wood – 2

151. Darryl Ruggles – 2

152. Derek Locke – 2

153. Devin Kline – 2

154. Dominic Scelzi – 2

155. Don Droud Jr. – 2

156. Doug Hammaker – 2

157. Doug Lovegrove – 2

158. Dustin Daggett – 2

159. Dusty Lawson – 2

160. Dylan Cisney – 2

161. Dylan Shatzer – 2

162. Evan Margeson – 2

163. Greg Olsen – 2

164. Hunter Schuerenberg – 2

165. Jack Sodeman Jr. – 2

166. Jake Swanson – 2

167. Jamie Larsen – 2

168. Jamie Miller – 2

169. Jan Howard – 2

170. Jeff Champagne – 2

171. Jett Hays – 2

172. John Carney II – 2

173. John Inman – 2

174. John Lambertz – 2

175. Johnny Giesler – 2

176. Justyn Cox – 2

177. Kevin Nouse – 2

178. Kinzer Edwards – 2

179. Koby Walters – 2

180. Kyle Clark – 2

181. Kyle Cummins – 2

182. Kyler Johnson – 2

183. Lachlan McHugh – 2

184. Logan Seavey – 2

185. Lorne Wofford – 2

186. Lynton Jeffrey – 2

187. Matt Covington – 2

188. Michael Fanelli – 2

189. Mike Leraas – 2

190. Mitchell Faccinto – 2

191. Monty Ferriera – 2

192. Nick Bilbee – 2

193. Nick Sweigart – 2

194. Nick Tucker – 2

195. Paul Nienhiser – 2

196. Ricky Peterson – 2

197. Russ Hall – 2

198. Russ Mitten – 2

199. Ryan Voss – 2

200. Ryan Zielski – 2

201. Scott Bogucki – 2

202. Scott Brandt – 2

203. Seth Carlson – 2

204. Shane Butler – 2

205. Shane Cockrum – 2

206. Shawn Jones – 2

207. Sheldon Haudenschild – 2

208. Sid McElreath – 2

209. Spencer Bayston – 2

210. Sterling Cling – 2

211. Stevie Sussex – 2

212. Tanner Carrick – 2

213. Tim Crawley – 2

214. Tim King – 2

215. Tim Shaffer – 2

216. Toby Chapman – 2

217. Todd Rittenhouse Jr. – 2

218. Travis Arenz – 2

219. Trent Martin – 2

220. Zach Daum – 2

221. Zach Morrow – 2

222. Zane DeVault – 2

223. Adam Carberry – 1

224. Adam Gullion – 1

225. Adam Kekich – 1

226. Adam Miller – 1

227. Adam Pierson – 1

228. Adam Speckman – 1

229. Adam Taylor – 1

230. Adam Trimble – 1

231. Alan Krimes – 1

232. Alex Bright – 1

233. Alex Schutte – 1

234. Andrew Felker – 1

235. Andy Alberding – 1

236. Andy Best – 1

237. Andy Bradley – 1

238. Andy Russell – 1

239. Anthony Nicholson – 1

240. Ash Hounsfield – 1

241. Austin Alumbaugh – 1

242. Austin Liggett – 1

243. Austin Sause – 1

244. Auustin Pierce – 1

245. Avery Storehr – 1

246. Ben Wagoner – 1

247. Bill Brian Jr. – 1

248. Bill Rice – 1

249. Bill Rude – 1

250. Bill Wanner – 1

251. Billy Johnson – 1

252. Blake Scott – 1

253. Blane Heimbach – 1

254. Bob Dvorak – 1

255. Bob Shank – 1

256. Bobby Martin – 1

257. Bobby Santos III – 1

258. Brad Peterson – 1

259. Bradley Galedrige – 1

260. Brandon Allen – 1

261. Brandon Matus – 1

262. Brandon Rahmer – 1

263. Brandyn Griffin – 1

264. Brant O’Banion – 1

265. Brendan Warmerdam – 1

266. Brent Beauchamp – 1

267. Brent Burrows – 1

268. Brent Kratzmann – 1

269. Brenton Farrer – 1

270. Brett Becker – 1

271. Brett Strickler – 1

272. Brett Wilson – 1

273. Brian Montieth – 1

274. Brian Ruhlman – 1

275. Brian Spencer – 1

276. Brock Dean – 1

277. Brock Lemley – 1

278. Brock Martin – 1

279. Brooklyn Holland – 1

280. Bryan Mann – 1

281. Bryan Warf – 1

282. Bud Kaeding – 1

283. Caleb Saiz – 1

284. Caley Emerson – 1

285. Callum Williamson – 1

286. Cameron Hagen – 1

287. Carson Short – 1

288. Casey Burkham – 1

289. Casey O’Donnell – 1

290. Casey Tillman – 1

291. Chad Frewaldt – 1

292. Chad Kemenah – 1

293. Chad Nichols – 1

294. Chad Trout – 1

295. Charlie Brown – 1

296. Charlie Schultz – 1

297. Chase Dunham – 1

298. Chase Goetz – 1

299. Chase Majdic – 1

300. Chase Metheney – 1

301. Chase Randall – 1

302. Chase Ridenour – 1

303. Chase Young – 1

304. Chaz Goatz – 1

305. Chaz Groat – 1

306. Chris Dodd – 1

307. Chris Douglas – 1

308. Chris Graf – 1

309. Chris James – 1

310. Chris Klemko – 1

311. Chris Lamb – 1

312. Chris Meredith – 1

313. Chris Thram – 1

314. Chris Walraven – 1

315. Christian Rumsey – 1

316. Christopher Bell – 1

317. Christopher Halesworth – 1

318. Chuck Groat – 1

319. Clay Dow – 1

320. Clinton Boyles – 1

321. Cody Gerdes – 1

322. Cody Price – 1

323. Colby Copeland – 1

324. Colby Hill – 1

325. Colby Thornhill – 1

326. Colin Grissom – 1

327. Colin Smith – 1

328. Corey McCullagh – 1

329. Corey McGehee – 1

330. Cory Sparks – 1

331. D.J. Johnson – 1

332. Daison Pursley – 1

333. Dakota Jackson – 1

334. Dalton Stevens – 1

335. Dan Keltner – 1

336. Daniel Eggleton – 1

337. Daniel Rogers – 1

338. Daniel Storer – 1

339. Danny Clark – 1

340. Darien Roberts – 1

341. Darnny Martin Jr. – 1

342. Darren Vine – 1

343. Daryn Pittman – 1

344. Dave Blaney – 1

345. Dave Guss – 1

346. Dave Helliwell – 1

347. Dave Schullick Jr. – 1

348. David Hoiness – 1

349. David Holbrook – 1

350. David Murcott – 1

351. Davie Franek – 1

352. Dayn Bentvelzen – 1

353. Dean Brindle – 1

354. Derek Crane – 1

355. Devin Wignall – 1

356. Dewayne White – 1

357. Don Grable – 1

358. Doug McPhail – 1

359. Doug Sandborn – 1

360. Drake Standley – 1

361. Dustin Shatzer – 1

362. Dusty Ballenger – 1

363. Dylan Bloomfield – 1

364. Dylan Westbrook – 1

365. Eddie Gallagher – 1

366. Emerson Axsom – 1

367. Eric Fisher – 1

368. Eric Riggins – 1

369. Evan Martin – 1

370. Garen Linder – 1

371. Garet Williamson – 1

372. Garrett Duff – 1

373. Garrett Hill – 1

374. Gary Johnston – 1

375. Grant Anderson – 1

376. Grant Duinkerken – 1

377. Greg Dobrosky – 1

378. Harli White – 1

379. Harry Hanson – 1

380. Harry Ross – 1

381. Hunter O’Neal – 1

382. Hunter Stanley – 1

383. Isaiah Garcia – 1

384. J.J. Henes – 1

385. J.J. Hickle – 1

386. J.R. Topper – 1

387. Jack Macenko – 1

388. Jack McCarthy – 1

389. Jack Wagner – 1

390. Jacob Denney – 1

391. Jacob Gamola – 1

392. Jacob Jolly – 1

393. Jake Ashworth – 1

394. Jake Frye – 1

395. Jake Gomola – 1

396. Jake Kouba – 1

397. Jake Morgan – 1

398. James Kinder – 1

399. Jamie Ball – 1

400. Jamie Duff – 1

401. Jamie Landrigan – 1

402. Jamie Veal – 1

403. Jason Bates – 1

404. Jason Dalney – 1

405. Jason Goff – 1

406. Jason Keith – 1

407. Jason Shultz – 1

408. Jason Tanner – 1

409. Jay Dishneau – 1

410. Jay Steinebach – 1

411. Jeb Sessums – 1

412. Jed Werner – 1

413. Jeff Geiges – 1

414. Jeff Halligan – 1

415. Jeff Macedo – 1

416. Jeff Oliver – 1

417. Jeff Seesholtz – 1

418. Jeffery Weaver – 1

419. Jeffrey Battle – 1

420. Jeffrey Weaver – 1

421. Jeremy Campbell – 1

422. Jeremy McCune – 1

423. Jeremy Quick – 1

424. Jeremy Schultz – 1

425. Jeremy Smith – 1

426. Jesse Lindberg – 1

427. Jesse Mack – 1

428. Jesse Schlotfeldt – 1

429. Jim Birges – 1

430. Jim Cataldo – 1

431. Jimmy McCune – 1

432. Joe Bob Lee – 1

433. Joel Heinrich – 1

434. John Carney – 1

435. John Edkin – 1

436. John Lewerer – 1

437. John Michael Bunch – 1

438. John Scarborough – 1

439. John Walp – 1

440. Jon McKennedy – 1

441. Jonathan Beason – 1

442. Jonathon Hughes – 1

443. Jordan Caskey – 1

444. Jordan Garretson – 1

445. Jordan Knight – 1

446. Jordan Poirier – 1

447. Jordan Welch – 1

448. Josh Spicer – 1

449. Justin Barger – 1

450. Justin Jacobsma – 1

451. Justin Zimmerman – 1

452. K.J. Snow – 1

453. Kaiden Manders – 1

454. Kaidon Brown – 1

455. Kaleb Montgomery – 1

456. Keaton Dahm – 1

457. Keith Day Jr. – 1

458. Keith Sheffer Jr1

459. Keke Falland – 1

460. Kelsey Carpenter – 1

461. Ken Duke – 1

462. Kenny Potter – 1

463. Kevin Ruhlman – 1

464. Kevin Thomas Jr. – 1

465. Kevin Titman – 1

466. Koby Barksdale – 1

467. Kory Schudy – 1

468. Koty Adams – 1

469. Kurt Davis – 1

470. Kyle Amerson – 1

471. Kyle Capodice – 1

472. Kyle Hamilton – 1

473. Kyle Hirst – 1

474. Kyle Jones – 1

475. Kyle Mock – 1

476. Kyle Offill – 1

477. Kyle Peterson – 1

478. Kyle Reinhardt – 1

479. Lance Moss – 1

480. Landon Price – 1

481. Layne Himebaugh – 1

482. Lee Grosz – 1

483. Lindsay Barney – 1

484. Logan Scherb – 1

485. Lucas Wolfe – 1

486. Luke Cranston – 1

487. Luke Dillon – 1

488. Luke Redpath – 1

489. Luke Storer – 1

490. Luke Weel – 1

491. Marcus Dumesny – 1

492. Mario Clouser – 1

493. Mark Caruso – 1

494. Mark Cole – 1

495. Marshall Blyton – 1

496. Mason Smith – 1

497. Matt Dumesny – 1

498. Matt Egel – 1

499. Matt Elliott – 1

500. Matt Foos – 1

501. Matt Jackson – 1

502. Matt Juhl – 1

503. Matt Mills – 1

504. Matt Westfall – 1

505. Matthew Leversedge – 1

506. Max Pozsgai – 1

507. Max Stambaugh – 1

508. Micah Slendy – 1

509. Michael Bauer – 1

510. Michael Keen – 1

511. Michael Stewart – 1

512. Michael Stien – 1

513. Mike Galajda – 1

514. Mike McVetta – 1

515. Mike Ordway Jr. – 1

516. Mike Pennel – 1

517. Mike Wagner – 1

518. Miles Paulus – 1

519. Mitchell Broome – 1

520. Natalie Waters – 1

521. Nate Dussel – 1

522. Nathan Crane – 1

523. Nathan Howard – 1

524. Neil Stevens – 1

525. Nick DaRonco – 1

526. Nick Evans – 1

527. Nick Haygood – 1

528. Nick Omdahl – 1

529. Nick Parker – 1

530. Nick Ranten – 1

531. Nik Larson – 1

532. Noah Gass – 1

533. Noah Harris – 1

534. Parker Price-Miller – 1

535. Paul Pokorski – 1

536. Paulie Colagiovanni – 1

537. Peter Hunnibell – 1

538. Quentin Blonde – 1

539. R.J. McGahney – 1

540. Randy Sterling – 1

541. Rich Eaton – 1

542. Rich Reid – 1

543. Rick Hendrix – 1

544. Rick Kobs – 1

545. Rick Lovelady – 1

546. Rick Ziehl – 1

547. Ricky Otts – 1

548. Riley Rogers – 1

549. Rob Grice – 1

550. Robbie Farr – 1

551. Robbie Standridge – 1

552. Robbie Stillwaggon – 1

553. Robby Bartchy – 1

554. Rod Craddock – 1

555. Rodney Wood – 1

556. Rusty Whittaker – 1

557. Ryan Bowers – 1

558. Ryan Jones – 1

559. Ryan Kissinger – 1

560. Ryan Newman – 1

561. Ryan Watt – 1

562. Scott Dellinger – 1

563. Scott Fisher – 1

564. Sean Johnson – 1

565. Sean Murphy – 1

566. Seth Schneider – 1

567. Shane Forte – 1

568. Shane Hopkins – 1

569. Shane Morgan – 1

570. Shayle Helget – 1

571. Sierra Geisler – 1

572. Stephen Schnapf – 1

573. Sterling Hoff – 1

574. Steve Buckwalter – 1

575. Steve Diamond – 1

576. Steve Owings – 1

577. Steve Pedley – 1

578. Steve Poirier – 1

579. Steven Richardson – 1

580. Stuart Brubaker – 1

581. Stuart Snyder – 1

582. Sye Lynch – 1

583. Tanner Conn – 1

584. Tanner Holmes – 1

585. Taylor Velasquez – 1

586. Taylor Velasquez – 1

587. Taylor Walton – 1

588. Terry Easum – 1

589. Terry McCarl – 1

590. Tim Alberding – 1

591. Tim Harris – 1

592. Tim Kent – 1

593. Tim McClelland – 1

594. Tim Tanner – 1

595. Tim Tanner Jr1

596. Toby Stark – 1

597. Todd Plemons – 1

598. Tom Lumsden – 1

599. Tom Payet – 1

600. Tommy Worley Jr. – 1

601. Travis Arnez – 1

602. Travis Jacobson – 1

603. Travis Reber – 1

604. Trefer Waller – 1

605. Trent Stephens – 1

606. Trevor Grossenbacher – 1

607. Trey Gropp – 1

608. Trey Marcham – 1

609. Troy Ware – 1

610. Tucker Boulton – 1

611. Tucker Doughty – 1

612. Ty Hulsey – 1

613. Ty Miachao – 1

614. Ty Williams – 1

615. Tyler Baran – 1

616. Tyler Roahrig – 1

617. Tyler Ross – 1

618. Tyler Slay – 1

619. Tyler Street – 1

620. Wayne Milburn – 1

621. Wes Wofford – 1

622. Wesley Smith – 1

623. Will Armitage – 1

624. Will Scribner – 1

625. William Hull – 1

626. Willy Reed – 1

627. Zach Chappell – 1

628. Zack Merritt – 1

629. Zeb Wise – 1