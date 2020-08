Peterson Passes Daggett to Win at I-96

LAKE ODESSA, MI (August 21, 2020) — Ricky Peterson made the trip from Rawson, Ohio worthwhile winning the Great Lakes Super Sprints regular season finale for the 2020 season Friday night at I-96 Speedway. Peterson working the bottom of the race track passed Dustin Daggett with two laps to go and drove away for the victory. Daggett held on for the runner up position while Max Stambaugh, Ryan Ruhl, and Tyler Gunn rounded out the top five.

Great Lakes Super Sprints

I-96 Speedway

Lake Odessa, Michigan

Friday August 21, 2020

Qualifying:

1. 23-Devon Dobie, 14.977

2. 17-Jared Horstman, 15.029

3. 28M-Connoer Morrell, 15.038

4. 16W-Chase Ridenour, 15.048

5. 2-Ricky Peterson, 15.078

6. 97-Max Stambaugh, 15.117

7. 46-Ryan Coniam, 15.131

8. 71H-Ryan Ruhl, 15.133

9. 85-Dustin Daggett, 15.164

10. 77-Andrew Scheid, 15.241

11. 22M-Dan McCarron, 15.257

12. 10S-Jay Steinebach, 15.298

13. 7C-Phil Gressman, 15.317

14. 27W-Tyler Gunn, 15.388

15. 49T-Gregg Dalman, 15.514

16. 19-Jett Mann, 15.635

17. 3A-Mike Astrauskas, 15.681

18. 27-Brad Lamberson, 15.748

19. 13-Nathan Barouch, 15.779

20. 88N-Frank Neill, 16.059

21. 19J-Linden Jones, 16.081

22. 07-Shane Simmons, 16.230

23. 2-Doug Stepkie, 16.326

24. 14-Chris Webster, 16.458

25. 8-Justin Ward, 16.561

26. 16-Gary Fritts, 16.686

27. 70-Eli Lankin, 16.709

28. 84-Kyle Poortenga, 16.826

29. 21T-Troy Chehowski, 16.865

30. 54-Joel Hummel, 16.998

31. 11-Joe Conway, 17.328

32. 87-Logan Easterday, 17.435

33. 33-R.J. Payne, 17.986

34. 15-Darel Woolsey, 18.461

35. 5QB-Quentin Blonde, NT

36. 20A-Andy Chehowski, NT

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 71H-Ryan Ruhl

2. 2-Ricky Peterson

3. 10S-Jay Steinebach

4. 28M-Conner Morrell

5. 3A-Mike Austrauskas

6. 07-Shane Simmons

7. 13-Nathan Barouch

8. 16-Gary Fritts

9. 11-Joe Conway

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 17-Jared Horstman

2. 7C-Phil Gressman

3. 22M-Dan McCarron

4. 23-Devon Dobie

5. 88N-Frank Neill

6. 54-Joel Hummel

7. 20A-Andy Chehowski

8. 2S-Doug Stepke

9. 14-Chris Webster

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 85-Dustin Daggett

2. 16W-Chase Ridenour

3. 19J-Linden Jones

4. 70-Eli Lankin

5. 21T-Troy Chehowski

6. 87-Logan Easterday

7. 27-Brad Lamberson

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 27W-Tyler Gunn

2. 97-Max Stambaugh

3. 49T-Gregg Dalman

4. 77-Andrew Scheid

5. 46-Ryan Coniam

6. 19-Jett Mann

7. 84-Kyle Poortenga

8. 33-R.J. Payne

9. 15-Darel Woolsey

B-Main #1 (10 Laps)

1. 3A-Mike Astrauskas

2. 87-Logan Easterday

3. 21T-Troy Chehowski

4. 13-Nathan Barouch

5. 16-Gary Fritts

6. 07-Shane Simmons

7. 11-Joe Conway

8. 15-Darel Woolsey

9. 8-Justin Ward

B-Main #2 (10 Laps)

1. 46-Ryan Conaim

2. 88N-Frank Neill

3. 19-Jett Mann

4. 84-Kyle Poortenga

5. 33-R.J. Payne

6. 2S-Doug Stepke

7. 54-Joel Hummel

A-Main

1. 2-Ricky Peterson

2. 85-Dustin Daggett

3. 97-Max Stambaugh

4. 71H-Ryan Ruhl

5. 27W-Tyler Gunn

6. 49T-Gregg Dalman

7. 17-Jared Horstman

8. 22M-Dan McCarron

9. 23-Devon Dobie

10. Chase Ridenour

11. 19-Jett Mann

12. 28M-Conner Morrell

13. 46-Ryan Coniam

14. 10S-Jay Steinebach

15. 79-Eli Lankin

16. 87-Logan Easterday

17. 3A-Mike Astrauskas

18. 7C-Phil Gressman

19. 77-Andrew Scheid

20. 19J-Linden Jones

21. 21T-Troy Chehowski

22. 88N-Frank Neill