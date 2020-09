Wise, Ingle, and Weaver Win Features at Fremont

FREMONT, Ohio (September 26, 2020) — Zeb Wise, Dustin Ingle, and Paul Weaver claimed feature victories on Saturday at Fremont Speedway during an all sprint car program. Wise was able to hold off Craig Mintz and Travis Philo to win the winged 410 sprint car main event. Ingle scored his first career sprint car victory with the Buckeye Outlaw Sprint Series over Dallas Hewitt and Luke Hall. Weaver picked up his 12th feature victory of the 2020 season in the 305 sprint car division.

Fremont Speedway

Fremont, Ohio

Saturday September 26, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 11-Zeb Wise

2. 09-Craig Mintz

3. 5T-Travis Philo

4. 16-DJ Foos

5. 68G-Tyler Gunn

6. 9Z-Duane Zablocki

7. 22B-Ryan Broughton

8. 9J-Dean Jacobs

9. 35-Stuart Brubaker

10. 8M-TJ Michael

11. 15-Mitch Harble

12. 97-Max Stambaugh

13. 2+ Brian Smith

14. 23-Cole Macedo

15. 3J-Trey Jacobs

16. 1-Nate Dussel

17. 99-Skylar Gee

18. 2-Ricky Peterson

19. 27z-Zane Devault

20. 2L-Landon Lalonde

21. 77I-John Ivy

22. 83x-Nate Reeser

Buckeye Outlaw Sprint Series

Feature:

1. 2DI-Dustin Ingle

2. 18-Dallas Hewitt

3. 9N-Luke Hall

4. 52-Isaac Chapple

5. 3J-Trey Jacobs

6. 9x-Ricky Peterson

7. 68G-Tyler Gunn

8. 0-Steve Irwin

9. 26W-Cody White

10. 33M-Matt Westfall

11. 26-Jamie Miller

12. 16-DJ Foos

13. 23s-Kyle Simon

14. 53-Steve Little

15. 5M-Mike Moore

16. 7m-Brandon Moore

17. 24L-Lee Underwood

18. 1H-Zeth Sabo

19. 18D-Bobby Distel

20. 13-Jeremy Duposki

21. 20R-Tayte Williamson

22. 31L-Buddy Lowther

Winged 305 Sprint Cars

Feature:

1. 1W-Paul Weaver

2. 12F-Matt Foos

3. X-Mike Keegan

4. Z10-Brandon Moore

5. 21-Larry Kingseed Jr.

6. 21x-Dustin Stroup

7. 19R-Steve Rando

8. 36-Seth Schneider

9. 99-Alvin Roepke

10. 61-Tyler Shullick

11. 97-Kyle Peters

12. 9-Logan Riehl

13. 5-Kody Brewer

14. 3X-Brandon Riehl

15. 29-Rich Farmer

16. X15-Kasey Ziebold

17. 13-Jeremy Duposki

18. 51-Garrett Craine

19. 26-Jamie Miller

20. 12-Kyle Capodice

21. 47-Matt Lucius

22. 3V-Chris Verda