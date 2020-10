Chase McDermand Wins Fall 40 at Circus City Speedway

PERU, IN (October 3, 2020) — Chase McDermand won the USAC Regional Midget Car portion of the “Fall 40’s” on Saturday at Circus City Speedway. McDermand topped former USAC National Midget Car Series champion Russ Gamester for the victory. ian Creager, Aaaron Leffel, and Abby Hohlbein rounded out the top five.

The Fall 40’s

USAC Regional Midget Car Series

Circus City Speedway

Peru, Indiana

Saturday September 3, 2020

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 71-Stratton Briggs[2]

2. 11H-Abby Hohlbein[1]

3. 11C-Glenn Waterland[5]

4. 001-Greg Mitchell[4]

5. 39-Kyle May[6]

6. 8M-Cody Meyer[8]

7. 17K-Brent Watson[7]

8. 38-Jordan Calendine[3]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 46-Russ Gamester[3]

2. 10B-Zane Briggs[1]

3. 18-Tyler Baran[4]

4. 11T-Jacob Denney[6]

5. 40A-Will Armitage[5]

6. 26-Tristen Thomas[2]

7. 17L-Billy Lawless[8]

8. 10-Jon Steed[7]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 40-Chase McDermand[3]

2. 36-Ian Creager[5]

3. 23D-Bryce Dues[1]

4. 82-Doug Hewitt[7]

5. 2-Kyle Dager[4]

6. 83-Jeff Beasley[6]

7. 8-Jacob Goeglein[2]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 11L-Aaron Leffel[2]

2. 7-Adam Taylor[7]

3. 10G-Chett Gehrke[4]

4. 14-Lamont Critchett[5]

5. 20-Denny Smith[6]

6. 4-Stefan Sidur[1]

B-Main (12 Laps)

1. 40A-Will Armitage[2]

2. 26-Tristen Thomas[6]

3. 2-Kyle Dager[3]

4. 4-Stefan Sidur[8]

5. 39-Kyle May[1]

6. 17S-Tylar Rankin

7. 8M-Cody Meyer[5]

8. 8-Jacob Goeglein[11]

9. 17K-Brent Watson[9]

10. 10-Jon Steed[13]

11. 83-Jeff Beasley[7]

12. 20-Denny Smith[4]

13. 38-Jordan Calendine[12]

A-Main (40 Laps)

1. 40-Chase McDermand[3]

2. 46-Russ Gamester[2]

3. 36-Ian Creager[7]

4. 11L-Aaron Leffel[4]

5. 11H-Abby Hohlbein[5]

6. 10B-Zane Briggs[6]

7. 10G-Chett Gehrke[12]

8. 71-Stratton Briggs[1]

9. 001-Greg Mitchell[13]

10. 2-Kyle Dager[19]

11. 82-Doug Hewitt[15]

12. 18-Tyler Baran[10]

13. 11C-Glenn Waterland[9]

14. 39-Kyle May[21]

15. 26-Tristen Thomas[18]

16. 4-Stefan Sidur[20]

17. 14-Lamont Critchett[16]

18. 40A-Will Armitage[17]

19. 23D-Bryce Dues[11]

20. 11T-Jacob Denney[14]

DNS: 7-Adam Taylor