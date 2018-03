Dale Howard Wins USCS Feature at North Alabama Speedway

TUSCUMBIA, Al. (March 24, 2018) — Dale Howard outlasted a rain delay and the field to win the United Sprint Car Series feature Saturday night at North Alabama Speedway. Tony Stewart, Morgan Turpen, Sammy Swindell, and Derek Hagar rounded out the top five.

United Sprint Car Series Outlaw Thunder Tour presented by K&N Filters

North Alabama Speedway

Tuscumbia, AL

Saturday March 24, 2018

Dash (6 Laps): 1. 47-Dale Howard[2] ; 2. 40-Howard Moore[4] ; 3. 10m-Morgan Turpen[1] ; 4. 14t-Tony Stewart[3] ; 5. 14m-Jordon Mallett[5] ; 6. 44-Ronny Howard[6]

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 1s-Joey Schmidt[1] ; 2. 40-Howard Moore[7] ; 3. 44-Ronny Howard[4] ; 4. 14m-Jordon Mallett[5] ; 5. 38-Tony Agin[6] ; 6. 12m-Greg Merritt[3] ; 7. 10k-Dewayne White[2]

Heat Race #2: 1. 47-Dale Howard[2] ; 2. 9jr-Derek Hagar[5] ; 3. 28-Jeff Willingham[1] ; 4. 29-Kyle Amerson[4] ; 5. 6-Sean Hosey[6] ; 6. 44c-Chase Howard[3] ; 7. 21-Marty Meredith[7]

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 14t-Tony Stewart[2] ; 2. 10m-Morgan Turpen[1] ; 3. 10-Terry Gray[4] ; 4. 3-Sammy Swindell[5] ; 5. 25-Ray Bugg[3] ; 6. 72K-Rick Kahler[6]

Feature (30 Laps): 1. 47-Dale Howard[2] ; 2. 14t-Tony Stewart[1] ; 3. 10m-Morgan Turpen[6] ; 4. 3-Sammy Swindell[10] ; 5. 9jr-Derek Hagar[3] ; 6. 10-Terry Gray[8] ; 7. 14m-Jordon Mallett[9] ; 8. 1s-Joey Schmidt[5] ; 9. 40-Howard Moore[4] ; 10. 38-Tony Agin[13] ; 11. 44-Ronny Howard[7] ; 12. 29-Kyle Amerson[12] ; 13. 6-Sean Hosey[14] ; 14. 21-Marty Meredith[17] ; 15. 44c-Chase Howard[16] ; 16. 25-Ray Bugg[15] ; 17. 28-Jeff Willingham[11] ; 18. 10k-Dewayne White[18] DNS – 12m Greg Merritt, DNS – 72k Rick Kahler