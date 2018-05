Brad Sweet Wins at Lawrenceburg Speedway

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Lawrenceburg Speedway

Lawrenceburg, IN

Monday May 28, 2018

Qualifying: 1. 5-David Gravel, 11.835; 2. 57-Kyle Larson, 11.847; 3. 13X-Paul McMahan, 11.89; 4. 41-Jason Johnson, 11.947; 5. 49-Brad Sweet, 11.961; 6. 2-Shane Stewart, 11.972; 7. 17-Sheldon Haudenschild, 11.974; 8. 15-Donny Schatz, 12; 9. 11K-Kraig Kinser, 12.032; 10. 71-Giovanni Scelzi, 12.034; 11. 1S-Logan Schuchart, 12.037; 12. 4-Parker Price-Miller, 12.054; 13. 20-Hunter Schuerenberg, 12.063; 14. 5B-Christopher Bell, 12.081; 15. 1A-Jacob Allen, 12.11; 16. 18-Ian Madsen, 12.114; 17. 49X-Tim Shaffer, 12.133; 18. 5X-Justin Peck, 12.146; 19. 11-Dominic Scelzi, 12.174; 20. 26-Joey Saldana, 12.183; 21. 87-Aaron Reutzel, 12.185; 22. 99-Brady Bacon, 12.207; 23. 3-Jac Haudenschild, 12.208; 24. 7K-Cale Conley, 12.23; 25. 9-Daryn Pittman, 12.235; 26. A79-Brandon Wimmer, 12.249; 27. 19P-Paige Polyak, 12.286; 28. 7S-Jason Sides, 12.294; 29. 19-Brent Marks, 12.318; 30. 30-CJ Leary, 12.459; 31. 2S-Nathan Skaggs, 12.463; 32. W20-Greg Wilson, 12.522; 33. 13-Clyde Knipp, 12.802; 34. 21X-Carson Short, NT

Heat #1 (10 Laps) – Top 5 Transfer: 1. 5-David Gravel [1]; 2. 49-Brad Sweet [2]; 3. 11K-Kraig Kinser [3]; 4. 20-Hunter Schuerenberg [4]; 5. 9-Daryn Pittman [7]; 6. 49X-Tim Shaffer [5]; 7. 87-Aaron Reutzel [6]; 8. 19-Brent Marks [8]; 9. 13-Clyde Knipp [9]

Heat #2 (10 Laps) – Top 5 Transfer: 1. 57-Kyle Larson [1]; 2. 2-Shane Stewart [2]; 3. 5B-Christopher Bell [4]; 4. 71-Giovanni Scelzi [3]; 5. 99-Brady Bacon [6]; 6. A79-Brandon Wimmer [7]; 7. 21X-Carson Short [9]; 8. 30-CJ Leary [8]; 9. 5X-Justin Peck [5]

Heat #3 (10 Laps) – Top 5 Transfer: 1. 13X-Paul McMahan [1]; 2. 17-Sheldon Haudenschild [2]; 3. 1A-Jacob Allen [4]; 4. 11-Dominic Scelzi [5]; 5. 1S-Logan Schuchart [3]; 6. 3-Jac Haudenschild [6]; 7. 19P-Paige Polyak [7]; 8. 2S-Nathan Skaggs [8]

Heat #4 (10 Laps) – Top 5 Transfer: 1. 15-Donny Schatz [2]; 2. 41-Jason Johnson [1]; 3. 18-Ian Madsen [4]; 4. 4-Parker Price-Miller [3]; 5. 7K-Cale Conley [6]; 6. 26-Joey Saldana [5]; 7. 7S-Jason Sides [7]; 8. W20-Greg Wilson [8]

Sears Craftsman Dash (8 Laps): 1. 13X-Paul McMahan [2]; 2. 41-Jason Johnson [1]; 3. 15-Donny Schatz [4]; 4. 57-Kyle Larson [8]; 5. 5-David Gravel [3]; 6. 17-Sheldon Haudenschild [5]; 7. 2-Shane Stewart [7]; 8. 49-Brad Sweet [6]

Last Chance Showdown (12 Laps) – Top 4 Transfer: 1. 26-Joey Saldana [3][-]; 2. 87-Aaron Reutzel [4][-]; 3. 49X-Tim Shaffer [1][-]; 4. A79-Brandon Wimmer [6][-]; 5. 5X-Justin Peck [2][$300]; 6. 3-Jac Haudenschild [5][$250]; 7. 7S-Jason Sides [8][$225]; 8. 21X-Carson Short [14][$200]; 9. 30-CJ Leary [10][$200]; 10. W20-Greg Wilson [12][$200]; 11. 19-Brent Marks [9][$200]; 12. 13-Clyde Knipp [13][$200]; 13. 19P-Paige Polyak [7][$200]; 14. 2S-Nathan Skaggs [11][$200]

Feature (35 Laps): 1. 49-Brad Sweet [8][$10,000]; 2. 15-Donny Schatz [3][$5,500]; 3. 5-David Gravel [5][$3,200]; 4. 2-Shane Stewart [7][$2,800]; 5. 4-Parker Price-Miller [16][$2,500]; 6. 41-Jason Johnson [2][$2,300]; 7. 87-Aaron Reutzel [22][$2,200]; 8. 71-Giovanni Scelzi [14][$2,100]; 9. 5B-Christopher Bell [10][$2,050]; 10. 26-Joey Saldana [21][$2,000]; 11. 9-Daryn Pittman [17][$1,500]; 12. 99-Brady Bacon [18][$1,200]; 13. 1S-Logan Schuchart [19][$1,100]; 14. 11K-Kraig Kinser [9][$1,050]; 15. 7K-Cale Conley [20][$1,000]; 16. 18-Ian Madsen [12][$900]; 17. 57-Kyle Larson [4][$800]; 18. 13X-Paul McMahan [1][$800]; 19. 1A-Jacob Allen [11][$800]; 20. A79-Brandon Wimmer [24][$800]; 21. 49X-Tim Shaffer [23][$800]; 22. 11-Dominic Scelzi [15][$800]; 23. 20-Hunter Schuerenberg [13][$800]; 24. 17-Sheldon Haudenschild [6][$800]; 25. 13-Clyde Knipp [25][$800]; Lap Leaders: Paul McMahan 1-9, Donny Schatz 10-25, Brad Sweet 26-35; KSE Hard Charger Award: 87-Aaron Reutzel[+15]