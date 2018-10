Jake Swanson Wins USAC Western States Midget Feature at Ventura

LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET SERIES PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACE RESULTS: October 27, 2018 – Ventura, California – Ventura Raceway

WOODLAND AUTO DISPLAY QUALIFICATIONS: 1. Alex Schutte, 28, Schutte/McElwee-11.945; 2. Jake Swanson, 68W, Six8-11.982; 3. Michael Faccinto, 9D, Dodenhoff-12.051; 4. Damion Gardner, 25, Rodela-12.076; 5. Buddy Kofoid, 73X, Ford-12.149; 6. Cody Swanson, 71S, Campbell-12.258; 7. Shannon McQueen, 7, McQueen-12.261; 8. Tristan Thomas, 1P, Nichols-12.296; 9. Randi Pankratz, 8, Pankratz-12.336; 10. Robert Dalby, 4D, Dalby-12.341; 11. Frankie Guerrini, 9F, Dodenhoff-12.354; 12. Kyle Beilman, 31, Beilman-12.388; 13. Bryan Drollinger, 71, Drolinger-12.465; 14. Dylan Ito, 73, Ford-12.585; 15. C.J. Sarna, 20, Sarna-12.767; 16. Ashley Hazelton-Heredia, 15, Hazelton-12.896; 17. Jessica Clark, 68, Six8-12.980; 18. Tony Everhart, 55, Everhart-13.135; 19. Gage Rucker, 16K, Kruseman-13.379; 20. Daniel Anderson, 77, Anderson-NT; 21. David Prickett, 24X, Neverlift-NT; 22. Robby Josett, 2, Josett-NT; 23. Mike Leach Jr, 33P, Leach-NT.

EXTREME MUFFLERS FIRST HEAT: (8 laps) 1. Gardner, 2. Schutte, 3. Dalby, 4. McQueen, 5. Rucker, 6. Hazelton-Heredia, 7. Drollinger, 8. Prickett. NT

KEIZER ALUMINUM WHEELS / ROD END SUPPLY SECOND HEAT: (8 laps) 1. J.Swanson, 2. Guerrini, 3. Kofoid, 4. Thomas, 5. Anderson, 6. Ito, 7. Clark, 8. Josett. NT

COMPETITION SUSPENSION INCORPORATED / ROD END SUPPLY THIRD HEAT: (8 laps) 1. C.Swanson, 2. Beilman, 3. Pankratz, 4. Leach, 5. Everhart, 6. Sarna, 7. Faccinto. NT

FEATURE: (30 laps) 1. Jake Swanson, 2. Cody Swanson, 3. Damion Gardner, 4. Buddy Kofoid, 5. Alex Schutte, 6. Michael Faccinto, 7. C.J. Sarna, 8. Kyle Beilman, 9. Randi Pankratz, 10. Gage Rucker, 11. Jessica Clark, 12. Tony Everhart, 13. Daniel Anderson, 14. Frankie Guerrini, 15. Bryan Drollinger, 16. Shannon McQueen, 17. Dylan Ito, 18. Robert Dalby, 19. Tristan Thomas, 20. Mike Leach Jr., 21. David Prickett, 22. Ashley Hazelton-Heredia, 23. Robby Josett. NT

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-30 J.Swanson.

SALDANA RACING PRODUCTS / RACING OPTICS HARD CHARGER: Michael Faccinto (21st to 6th)

NEW LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER POINTS:

NEXT LIGHT UP THE WORLD USAC WESTERN STATES MIDGET PRESENTED BY CBD LIVING WATER RACES: November 17 – Bakersfield (CA) Speedway – co-sanctioned with P1 Insurance USAC National Midgets