Windom Wins the King of Kokomo

King of Kokomo

Kokomo Speedway

Kokomo, IN

Sunday May 6, 2019

Non-Wing 410 Sprint Cars

Heat Race #1

1. 17GP-Dave Darland, [2]

2. 57-Clinton Boyles, [3]

3. 47-Thomas Meseraull, [4]

4. 27-Zan Hendricks, [5]

5. 75-Dustin Christie, [1]

6. 34-Parker Frederickson, [6]

7. 42-Brayden Clark, [7]

8. 8-Michael Clark, [8]

Heat Race #2

1. 5-Chris Windom, [7]

2. 18-Jarrett Andretti, [3]

3. 4P-Scotty Weir, [4]

4. 7BC-Tyler Courtney, [1]

5. 77-Dustin Smith, [2]

6. 16K-Ben Knight, [5]

7. 14-Jadon Rogers, [6]

8. 20-Chayse Hayhurst, [8]

9. 19-Kevin Thomas Jr,

Heat Race #3

1. 98E-Chad Boespflug, [4]

2. 19-Kevin Thomas Jr, [7]

3. 21H-Travis Hery, [1]

4. 24-Nathan McMillin, [3]

5. 21S-Bryar Schroeter, [6]

6. 20T-Steve Thomas, [8]

7. 23-Brian Karraker, [2]

8. 43R-Michael Roehling, [5]

Heat Race #4

1. 4-Justin Grant, [1]

2. 24P-Shane Cottle, [4]

3. 04-Joe Stornetta Jr, [5]

4. 22-Koby Barksdale, [3]

5. 52-Isaac Chapple, [6]

6. 66S-Corey Smith, [2]

7. 01-Anthony D’Alessio, [7]

8. 41-Cole Ketcham, [8]

B-Main

1. 75-Dustin Christie, [1]

2. 77-Dustin Smith, [2]

3. 52-Isaac Chapple, [4]

4. 23-Brian Karraker, [11]

5. 01-Anthony D’Alessio, [12]

6. 41-Cole Ketcham, [16]

7. 14-Jadon Rogers, [10]

8. 20T-Steve Thomas, [7]

9. 42-Brayden Clark, [9]

10. 43R-Michael Roehling, [15]

11. 20-Chayse Hayhurst, [14]

12. 37-Dave Gross, [17]

13. 66S-Corey Smith, [8]

14. 34-Parker Frederickson, [5]

15. 16K-Ben Knight, [6]

16. 21S-Bryar Schroeter, [3]

DNS: 8-Michael Clark

A-Main

1. 5-Chris Windom, [2]

2. 4-Justin Grant, [4]

3. 7BC-Tyler Courtney, [14]

4. 4P-Scotty Weir, [10]

5. 17GP-Dave Darland, [1]

6. 24P-Shane Cottle, [8]

7. 98E-Chad Boespflug, [3]

8. 21H-Travis Hery, [11]

9. 19-Kevin Thomas Jr, [7]

10. 52-Isaac Chapple, [19]

11. 24-Nathan McMillin, [15]

12. 77-Dustin Smith, [18]

13. 23-Brian Karraker, [20]

14. 75-Dustin Christie, [17]

15. 01-Anthony D’Alessio, [21]

16. 18-Jarrett Andretti, [6]

17. 27-Zan Hendricks, [13]

18. 22-Koby Barksdale, [16]

19. 47-Thomas Meseraull, [9]

20. 04-Joe Stornetta Jr, [12]

DNS: 57-Clinton Boyles