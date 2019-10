Grant Anderson Scores SRA Feature Victory at Avalon Raceway

LARA, VIC (October 26, 2019) — Grant Anderson won the Sprint Car Racing Association of Victory Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series main event on Saturday night at Avalon Raceway. Anderson took the lead from David Murcott at the midway point of the 30-lap main event and drove away for the victory. Murcott held on for second while Bobby Daly rounded out the podium.

SRA Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series

Avalon Raceway

Lara, VIC

Saturday October 26, 2019

Qualifying Flight A:

1. V8-Bobby Daly, 12.824

2. VA81-Rhys Baxter, 12.837

3. V68-Brett Milburn, 12.967

4. T7-Tim Hutchins, 12.973

5. V3-Corey McCullagh, 13.096

6. V19-Sam Wren, 13.131

7. V39-Brett Smith, 13.172

8. T62-Tate Frost, 13.183

9. V32-Stephen Spark, 13.432

10. V57-Troy Hose, 13.817

Qualifying Flight B:

1. V88-David Murcott, 12.466

2. V44-Tim Van Ginneken, 12.641

3. V83-Chris Solomon, 12.713

4. V92-Matthew Reed, 12.797

5. VA88-Grant Stansfield, 12.817

6. V42-Jye Okeeffe, 12.845

7. V29-Michael Tancredi, 12.957

8. V34-Brenten Farrer, 13.383

9. VA10-Steven Loader, 13.420

10. V50-Darren Clarke, 13.806

Qualifying Flight C:

1. V73-Charles Hunter, 12.836

2. V2-Domain Ramsay, 13.020

3. VA29-Terry Rankin, 13.131

4. VA12-Mark Carlin, 13.140

5. V75-Mitchell Smith, 13.166

6. V60-Jordyn Charge, 13.199

7. V17-Dennis Jones, 13.280

8. S37-Terry Kelly, 13.450

9. VA75-David Donegan, 13.685

10. V49-Ricky Clarke, 14.194

Qualifying Flight D:

1. V98-Peter Doukas, 12.707

2. V45-Mike Van Bremen, 12.768

3. N36-Eddie Lumbar, 12.783

4. V37-Grant Anderson, 12.794

5. S20-Glen Sutherland, 13.094

6. V77-Brayden Parr, 13.255

7. V95-Ryan Davis, 13.285

8. V48-Adam King, 13.348

9. V78-Chris Campbell, 13.436

10. V71-Marcus Green, 13.495

Heat Race #1:

1. V8-Bobby Daly

2. T7-Tim Hutchins

3. VA81-Rhys Baxter

4. V68-Brett Milburn

5. V3-Corey McCullagh

6. T62-Tate Frost

7. V19-Sam Wren

8. V39-Brett Smith

9. V32-Stephen Spark

10. V57-Troy Hose

Heat Race #2:

1. V88-David Murcott

2. V44-Tim Van Ginneken

3. V92-Matthew Reed

4. V83-Chris Solomon

5. V42-Jye Okeeffe

6. VA88-Grant Stansfield

7. V34-Brenten Farrer

8. V29-Michael Tancredi

9. VA10-Steven Loader

DNF. V50-Darren Clarke

Heat Race #3:

1. V73-Charles Hunter

2. VA29-Terry Rankin

3. VA12-Mark Carlin

4. V60-Jordyn Charge

5. V2-Domain Ramsay

6. V75-Mitchell Smith

7. V17-Dennis Jones

8. S37-Terry Kelly

9. VA75-David Donegan

10. V49-Ricky Clarke

Heat Race #4:

1. V37-Grant Anderson

2. V45-Mike Van Bremen

3. N36-Eddie Lumbar

4. S20-Glen Sutherland

5. V77-Brayden Parr

6. V95-Ryan Davis

7. V48-Adam King

8. V71-Marcus Green

9. V98-Peter Doukas

10. V78-Chris Campbell

Heat Race #5:

1. V3-Corey McCullagh

2. V42-Jye Okeeffe

3. V68-Brett Milburn

4. V34-Brenten Farrer

5. T62-Tate Frost

6. V44-Tim Van Ginneken

7. V8-Bobby Daly

8. V57-Troy Hose

9. VA10-Steven Loader

10. V92-Matthew Reed

Heat Race #6:

1. V88-David Murcott

2. V32-Stephen Spark

3. V83-Chris Solomon

4. V29-Michael Tancredi

5. VA81-Rhys Baxter

6. T7-Tim Hutchins

7. VA88-Grant Stansfield

8. V19-Sam Wren

9. V39-Brett Smith

10. V50-Darren Clarke

Heat Race #7:

1. V98-Peter Doukas

2. S37-Terry Kelly

3. V60-Jordyn Charge

4. S20-Glen Sutherland

5. VA12-Mark Carlin

6. N36-Eddie Lumbar

7. V2-Domain Ramsay

8. V49-Ricky Clarke

9. V78-Chris Campbell

10. V95-Ryan Davis

Heat Race #8:

1. V37-Grant Anderson

2. V71-Marcus Green

3. V17-Dennis Jones

4. V48-Adam King

5. V77-Brayden Parr

6. V73-Charles Hunter

7. V45-Mike Van Bremen

8. V75-Mitchell Smith

9. VA29-Terry Rankin

10. VA75-David Donegan

C-Main:

1. V34-Brenten Farrer

2. VA88-Grant Stansfield

3. V29-Michael Tancredi

4. T62-Tate Frost

5. V48-Adam King

6. VA75-David Donegan

7. V19-Sam Wren

8. V75-Mitchell Smith

9. V39-Brett Smith

10. V50-Darren Clarke

11. VA10-Steven Loader

12. V57-Troy Hose

13. V49-Ricky Clarke

B-Main:

1. N36-Eddie Lumbar

2. V60-Jordyn Charge

3. T62-Tate Frost

4. V17-Dennis Jones

5. VA29-Terry Rankin

6. VA12-Mark Carlin

7. S20-Glen Sutherland

8. V77-Brayden Parr

9. V34-Brenten Farrer

10. S37-Terry Kelly

11. V32-Stephen Spark

12. VA88-Grant Stansfield

13. V71-Marcus Green

14. V29-Michael Tancredi

15. V2-Domain Ramsay

16. V42-Jye Okeeffe

A-Main:

1. V37-Grant Anderson

2. V88-David Murcott

3. V8-Bobby Daly

4. V68-Brett Milburn

5. V3-Corey McCullagh

6. T62-Tate Frost

7. V17-Dennis Jones

8. T7-Tim Hutchins

9. V83-Chris Solomon

10. VA81-Rhys Baxter

11. V60-Jordyn Charge

12. V45-Mike Van Bremen

13. VA29-Terry Rankin

14. V44-Tim Van Ginneken

15. V98-Peter Doukas

16. N36-Eddie Lumbar

17. VA12-Mark Carlin

18. V73-Charles Hunter