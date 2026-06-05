Brock Zearfoss takes Selinsgrove win

Selinsgrove,Pa (June 4,2026)- Brock Zearfoss won the 25 lap Kramer Kup Part 1 Thursday night at Selinsgrove Speedway. Following Zearfoss was Chase Dietz, Troy Wagaman, Cameron Smith and Ryan Taylor.
410 Sprints – Winged
410 A Feature (25 Laps): 1. 3Z-Brock Zearfoss[2]; 2. 23-Chase Dietz[1]; 3. 27-Troy Wagaman Jr[5]; 4. 1A-Cameron Smith[10]; 5. 20-Ryan Taylor[12]; 6. 71-Parker Price Miller[15]; 7. 33-Derek Hauck[3]; 8. 77-Michael Walter[11]; 9. 35B-Buddy Schweibinz[18]; 10. 39-JJ Loss[7]; 11. 11-TJ Stutts[17]; 12. 17-Mark Smith[14]; 13. 5-Dylan Cisney[13]; 14. 47K-Kody Lehman[8]; 15. 9-Ryan Linder[9]; 16. 7-Chris Smith[20]; 17. 11T-Mike Thompson[16]; 18. 10-Jake Waters[21]; 19. 48-Danny Dietrich[4]; 20. 35-Jason Shultz[19]; 21. 11A-Austin Bishop[6]; 22. (DNS) 20B-Brady Bacon; 23. (DNS) 5K-Jake Karklin
410 Heat 1 (8 Laps): 1. 23-Chase Dietz[4]; 2. 48-Danny Dietrich[1]; 3. 39-JJ Loss[2]; 4. 1A-Cameron Smith[3]; 5. 5-Dylan Cisney[7]; 6. 11T-Mike Thompson[6]; 7. 35-Jason Shultz[5]; 8. 20B-Brady Bacon[8]
410 Heat 2 (8 Laps): 1. 33-Derek Hauck[1]; 2. 3Z-Brock Zearfoss[4]; 3. 47K-Kody Lehman[2]; 4. 77-Michael Walter[6]; 5. 17-Mark Smith[5]; 6. 11-TJ Stutts[3]; 7. 7-Chris Smith[7]
410 Heat 3 (8 Laps): 1. 11A-Austin Bishop[1]; 2. 27-Troy Wagaman Jr[4]; 3. 9-Ryan Linder[2]; 4. 20-Ryan Taylor[5]; 5. 71-Parker Price Miller[8]; 6. 35B-Buddy Schweibinz[6]; 7. 10-Jake Waters[7]; 8. 5K-Jake Karklin[3]
410 Qualifying (2 Laps): 1. 23-Chase Dietz, 16.047[13]; 2. 3Z-Brock Zearfoss, 16.132[8]; 3. 27-Troy Wagaman Jr, 16.155[10]; 4. 48-Danny Dietrich, 16.218[5]; 5. 33-Derek Hauck, 16.258[17]; 6. 11A-Austin Bishop, 16.279[1]; 7. 39-JJ Loss, 16.302[7]; 8. 47K-Kody Lehman, 16.331[12]; 9. 9-Ryan Linder, 16.376[2]; 10. 1A-Cameron Smith, 16.446[6]; 11. 11-TJ Stutts, 16.465[18]; 12. 5K-Jake Karklin, 16.469[4]; 13. 35-Jason Shultz, 16.482[15]; 14. 17-Mark Smith, 16.532[16]; 15. 20-Ryan Taylor, 16.541[11]; 16. 11T-Mike Thompson, 16.584[19]; 17. 77-Michael Walter, 16.586[21]; 18. 35B-Buddy Schweibinz, 16.780[22]; 19. 5-Dylan Cisney, 16.928[23]; 20. 7-Chris Smith, 17.148[20]; 21. 10-Jake Waters, 18.858[9]; 22. (DNS) 20B-Brady Bacon; 23. (DNS) 71-Parker Price Miller