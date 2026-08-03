Waelti, Thiel, and Sivia Win Features During Kevin’s Klassic at Angell Park

SUN PAIRIE, WI (August 2, 2026) — Brandon Waelti, Scotty Thiel, and Colin Sivia won feature events Sunday night at Angell Park Speedway during “Kevin’s Klassic” in honor of the late hall of fame midget car driver Kevin Olson.
Waelti started on the pole and drive off for the Badger Midget Auto Racing Association main event over Cody Weisensel, Derek Doerr, Mark Chisholm, and R.J Corson.
Thiel was victorious in the Midwest Sprint Car Association main event charging from seventh starting position for the victory. Tristan Furseth, Ben Schmidt, Tyler Davis, and T.J. Smith rounded out the top five.
Sivia won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series feature event.
Kevin’s Klassic
Angell Park Speedway
Sun Pairie, Wisconsin
Sunday, August 2, 2026
Badger Midget Auto Racing Association
Rod End Supply Fast Time Qualifying (25 Laps):
1. 73W-Luke Wackerlin, 15.225[15]
2. 31-Jace Sparks, 15.446[8]
3. 20D-Derek Doerr, 15.466[11]
4. 15C-RJ Corson, 15.470[7]
5. 5X-Cody Weisensel, 15.473[16]
6. 56X-Mark Chisholm, 15.514[10]
7. 3W-Brandon Waelti, 15.547[3]
8. 51-Bryan Stanfill, 15.576[4]
9. 45-Trey Weishoff, 15.648[2]
10. 68-Eric Blumer, 15.690[20]
11. 57-Matt Rechek, 15.693[18]
12. 2-Jake Dohner, 15.695[24]
13. 17-Nick Kilian, 15.720[23]
14. 92-Karter Stark, 15.800[26]
15. 11K-Charles Kunz, 15.951[13]
16. 29-Harrison Kleven, 15.988[22]
17. 29K-Mike Stroik, 15.990[1]
18. 67U-Mike Unger, 16.056[5]
19. 7-Brian Peterson, 16.079[12]
20. 1W-Robby Wirth, 16.488[21]
21. 59-Kyle Koch, 16.643[19]
22. 81-Mike Gebhard, 16.750[9]
23. 53A-Spyder Akright, 17.226[14]
24. (DNS) 5-Bryon Walters
25. (DNS) 73-Logan Wackerlin
26. (DNS) 3-Will Gerrits
Auto Meter Heat 1 (8 Laps):
1. 2-Jake Dohner[4]
2. 56X-Mark Chisholm[6]
3. 7-Brian Peterson[2]
4. 20D-Derek Doerr[7]
5. 45-Trey Weishoff[5]
6. 81-Mike Gebhard[1]
7. 29-Harrison Kleven[3]
8. 53A-Spyder Akright[8]
Hoosier Tire Heat 2 (8 Laps):
1. 5X-Cody Weisensel[6]
2. 57-Matt Rechek[4]
3. 67U-Mike Unger[2]
4. 11K-Charles Kunz[3]
5. 31-Jace Sparks[7]
6. 59-Kyle Koch[1]
7. 92-Karter Stark[8]
8. (DNS) 51-Bryan Stanfill
Hoosier Tire Heat 3 (8 Laps):
1. 3W-Brandon Waelti[6]
2. 73W-Luke Wackerlin[8]
3. 68-Eric Blumer[5]
4. 17-Nick Kilian[4]
5. 15C-RJ Corson[7]
6. 1W-Robby Wirth[2]
7. 29K-Mike Stroik[3]
8. 5-Bryon Walters[1]
Lyco Manufacturing A – Feature (25 Laps):
1. 3W-Brandon Waelti[1]
2. 5X-Cody Weisensel[3]
3. 20D-Derek Doerr[5]
4. 56X-Mark Chisholm[2]
5. 15C-RJ Corson[4]
6. 68-Eric Blumer[9]
7. 57-Matt Rechek[10]
8. 92-Karter Stark[23]
9. 31-Jace Sparks[6]
10. 7-Brian Peterson[15]
11. 2-Jake Dohner[11]
12. 45-Trey Weishoff[8]
13. 51-Bryan Stanfill[22]
14. 67U-Mike Unger[14]
15. 29-Harrison Kleven[20]
16. 81-Mike Gebhard[18]
17. 1W-Robby Wirth[16]
18. 17-Nick Kilian[12]
19. 29K-Mike Stroik[19]
20. 59-Kyle Koch[17]
21. 53A-Spyder Akright[24]
22. 73W-Luke Wackerlin[7]
23. 5-Bryon Walters[21]
24. (DNS) 11K-Charles Kunz
Midwest Sprint Car Association
Qualifying Flight A:
1. 69S-TJ Smith, 14.176[4]
2. 39S-Scotty Thiel, 14.280[2]
3. 14AJ-Ryan Zielski, 14.568[3]
4. 08-Katelyn Krebsbach, 14.816[1]
5. 59S-Hayden Schmuhl, 15.044[6]
6. 68T-Tyler Davis, 15.238[5]
7. 59-Ethon Stear, 15.483[7]
8. (DNS) 20W-Weston Finke
Qualifying Flight B:
1. 35-Ben Schmidt, 14.805[2]
2. 63K-Kevin Karnitz, 14.851[3]
3. 55P-Brady Portschy, 14.997[5]
4. 51C-Brok Clifcorn, 15.094[4]
5. 14J-Joseph Hintz, 15.199[6]
6. 25-Cody Schlafer, 15.352[8]
7. 11-Tony Wondra, 15.400[7]
8. 5K-Kevin Seidler, 16.251[1]
Qualifying Flight C:
1. 57-Tristan Furseth, 14.547[7]
2. 22B-Brandon Berth, 14.664[3]
3. 24X-Eric Wilke, 14.885[5]
4. 5-Chad Stouthamer, 15.130[4]
5. 69-Bill Taylor, 15.294[6]
6. 29JR-Ralph Johnson, 16.183[1]
7. 55S-Ryan Sawusch, 16.356[2]
Heat 1 (8 Laps):
1. 39S-Scotty Thiel[3]
2. 68T-Tyler Davis[6]
3. 69S-TJ Smith[4]
4. 14AJ-Ryan Zielski[2]
5. 59-Ethon Stear[7]
6. 59S-Hayden Schmuhl[5]
7. 20W-Weston Finke[8]
8. 08-Katelyn Krebsbach[1]
Heat 2 (8 Laps):
1. 51C-Brok Clifcorn[1]
2. 55P-Brady Portschy[2]
3. 35-Ben Schmidt[4]
4. 63K-Kevin Karnitz[3]
5. 14J-Joseph Hintz[5]
6. 25-Cody Schlafer[6]
7. 11-Tony Wondra[7]
8. 5K-Kevin Seidler[8]
Heat 3 (8 Laps):
1. 22B-Brandon Berth[3]
2. 5-Chad Stouthamer[1]
3. 57-Tristan Furseth[4]
4. 24X-Eric Wilke[2]
5. 29JR-Ralph Johnson[6]
6. 69-Bill Taylor[5]
7. 55S-Ryan Sawusch[7]
Feature 1 (25 Laps):
1. 39S-Scotty Thiel[7]
2. 57-Tristan Furseth[2]
3. 35-Ben Schmidt[1]
4. 68T-Tyler Davis[8]
5. 69S-TJ Smith[3]
6. 22B-Brandon Berth[6]
7. 59-Ethon Stear[10]
8. 55P-Brady Portschy[4]
9. 59S-Hayden Schmuhl[18]
10. 14AJ-Ryan Zielski[14]
11. 20W-Weston Finke[17]
12. 51C-Brok Clifcorn[5]
13. 5-Chad Stouthamer[9]
14. 25-Cody Schlafer[16]
15. 63K-Kevin Karnitz[12]
16. 29JR-Ralph Johnson[11]
17. 08-Katelyn Krebsbach[23]
18. 69-Bill Taylor[19]
19. 11-Tony Wondra[20]
20. 55S-Ryan Sawusch[21]
21. 5K-Kevin Seidler[22]
22. 24X-Eric Wilke[15]
23. 14J-Joseph Hintz[13]
Wiconsin WingLESS Sprint Car Series
Qualifying:
1. 57-Tristan Furseth, 15.975[6]
2. 29J-Ralph Johnson, 16.034[3]
3. 14-Tim Cox, 16.057[8]
4. 0-John Fahl, 16.065[4]
5. 11S-Colin Sivia, 16.134[7]
6. 38-Allen Hafford, 16.203[13]
7. 50-Rusty Egan, 16.216[1]
8. 4G-George Gaertner III, 16.368[5]
9. 24-Eric Wilke, 16.454[11]
10. 99J-Seth Johnson, 16.502[10]
11. 7-Trinity Uttech, 16.559[2]
12. 22-Greg Alt, 16.612[14]
13. 41-Dennis Spitz, 16.748[12]
14. 7D-Josh Davidson, 16.972[9]
Heat 1 (8 Laps):
1. 50-Rusty Egan[1]
2. 57-Tristan Furseth[4]
3. 24-Eric Wilke[5]
4. 11S-Colin Sivia[2]
5. 14-Tim Cox[3]
6. 7-Trinity Uttech[6]
7. 41-Dennis Spitz[7]
Heat 2 (8 Laps):
1. 38-Allen Hafford[2]
2. 22-Greg Alt[6]
3. 29J-Ralph Johnson[4]
4. 99J-Seth Johnson[5]
5. 7D-Josh Davidson[7]
6. 0-John Fahl[3]
7. 4G-George Gaertner III[1]
A Feature (20 Laps):
1. 11S-Colin Sivia[5]
2. 50-Rusty Egan[3]
3. 22-Greg Alt[9]
4. 38-Allen Hafford[4]
5. 99J-Seth Johnson[1]
6. 29J-Ralph Johnson[7]
7. 57-Tristan Furseth[8]
8. 24-Eric Wilke[2]
9. 14-Tim Cox[6]
10. 7-Trinity Uttech[12]
11. 0-John Fahl[11]
12. 41-Dennis Spitz[13]
13. 7D-Josh Davidson[10]
14. (DNS) 4G-George Gaertner III