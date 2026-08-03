Feature Winners: Sunday, August 2, 2026

|Track
|City/ST
|Co.
|Track/Series
|Event
|Winner
|Belle Claire Speedway
|Belleville, IL
|USA
|Midget Cars
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|Jacob Denney
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|USA
|Badger Midget Auto Racing Association
|Kevin’s Classic
|Brandon Waelti
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|USA
|Midwest Sprint Car Association
|Kevin’s Classic
|Scotty Thiel
|Angell Park Speedway
|Sun Prairie, WI
|USA
|Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
|Kevin’s Classic
|Colin Sivia
|Double-X Speedway
|California, MO
|USA
|Winged 360 Sprint Cars
|Season Championship
|Jack Wagner
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Winged 305 Sprint Cars
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|Trevor Serbus
|Huset’s Speedway
|Brandon, SD
|USA
|Winged 410 Sprint Cars
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|Rees Moran
|Mason City Motor Speedway
|Mason City, IA
|USA
|Western Iowa Non-Wing Sprint Cars
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|Cam Schafer
|McLean County Speedway
|Underwood, ND
|USA
|Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series
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|Jeremy Lizakowski
|Thayer City Speedway
|Deshler, NE
|USA
|ASCS Gunsmoke Region / ASCS Midwest Region
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|Jake Bubak