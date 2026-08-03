Feature Winners: Sunday, August 2, 2026

_Top Features, Angell Park Speedway, ASCS Gunsmoke Region, ASCS Midwest Region, Badger Midget Auto Racing Association, Double X Speedway, Huset's Speedway, Midwest Sprint Car Association (WI), Western Iowa Non-Wing Sprint Series, Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series, Wisconsin WingLESS Sprint Cars
Rees Moran with his team in victory lane Sunday at Huset's Speedway. (Tylan Porath Photo)
Rees Moran with his team in victory lane Sunday at Huset's Speedway. (Tylan Porath Photo)
Track City/ST Co. Track/Series Event Winner
Belle Claire Speedway Belleville, IL USA Midget Cars Jacob Denney
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Badger Midget Auto Racing Association Kevin’s Classic Brandon Waelti
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Midwest Sprint Car Association Kevin’s Classic Scotty Thiel
Angell Park Speedway Sun Prairie, WI USA Wisconsin WingLESS Sprint Car Series Kevin’s Classic Colin Sivia
Double-X Speedway California, MO USA Winged 360 Sprint Cars Season Championship Jack Wagner
Huset’s Speedway Brandon, SD USA Winged 305 Sprint Cars Trevor Serbus
Huset’s Speedway Brandon, SD USA Winged 410 Sprint Cars Rees Moran
Mason City Motor Speedway Mason City, IA USA Western Iowa Non-Wing Sprint Cars Cam Schafer
McLean County Speedway Underwood, ND USA Western Renegade Non-Wing Sprint Car Series Jeremy Lizakowski
Thayer City Speedway Deshler, NE USA ASCS Gunsmoke Region / ASCS Midwest Region Jake Bubak