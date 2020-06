Marci Wins at Port Royal

PORT ROYAL, PA (June 20, 2020) — After several weeks of traveling Anthony Macri returned home and in turn visited victory lane following his feature victory on Saturday at Port Royal Speedway. Dylan Cisney, Justin Whittal, TJ Stutts, and Logan Wagner rounded out the top five.

Doug Hammaker won the winged 358 sprint car feature while Nick Sweigart won the PA Sprint Series 305 sprint car main event.

Port Royal Speedway

Port Royal, PA

Saturday June 20, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 5M-Brent Marks

2. 55-Mike Wagner

3. 55K-Robbie Kendall

4. 35-Tyler Reeser

5. 25-Tyler Bear

6. 880-Drew Ritchey

7. 12-Robert Ballou

8. 24B-Dustin Baney

9. 97-Brie Hershey

10. 1-Logan Wagner

11. 98-Kyle Reinhardt

Heat Race #2:

1. 39M-Anthony Macri

2. 57J-Jeff Miller

3. 67-Justin Whittal

4. 4R-Jason Shultz

5. 47K-Kody Lehman

6. 7-Gerard McIntyre

7. 19-Curt Stroup

8. 17-Kyle Smith

9. 8S-Trenton Sheaffer

10. 33-Jared Esh

Heat Race #3:

1. 2-AJ Flick

2. 5-Dylan Cisney

3. 11-TJ Stutts

4. 12-Blane Heimbach

5. 3Z-Brock Zearfoss

6. 14T-Tyler Walton

7. 24-Lucas Wolfe

8. 40-George Hobaugh

9. 29-Dan Shetler

10. 20-Ryan Taylor

B-Main:

1. 12-Robert Ballou

2. 1-Logan Wagner

3. 40-George Hobaugh

4. 24B-Dustin Baney

5. 24-Lucas Wolfe

6. 29-Dan Shetler

7. 98-Kyle Reinhardt

8. 33-Jared Esh

9. 17-Kyle Smith

10. 20-Ryan Taylor

11. 19-Curt Stroup

12. 97-Brie Hershey

DNS. 8S-Trenton Sheaffer

A-Main:

1. 39M-Anthony Macri

2. 5-Dylan Cisney

3. 67-Justin Whittal

4. 11-TJ Stutts

5. 1-Logan Wagner

6. 55-Mike Wagner

7. 2-AJ Flick

8. 55K-Robbie Kendall

9. 35-Tyler Reeser

10. 3Z-Brock Zearfoss

11. 12-Blane Heimbach

12. 57J-Jeff Miller

13. 4R-Jason Shultz

14. 47K-Kody Lehman

15. 25-Tyler Bear

16. 5M-Brent Marks

17. 24-Lucas Wolfe

18. 880-Drew Ritchey

19. 29-Dan Shetler

20. 7-Gerard McIntyre

21. 14T-Tyler Walton

22. 40-George Hobaugh

23. 12-Robert Ballou

24. 24B-Dustin Baney

Winged 358 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 54-Brett Wanner

2. 66A-Cody Fletcher

3. 21R-Tyler Brehm

4. 0-Chris Frank

5. 35-Steve Owings

6. 21M-Jay Kraut

7. U2-Billy Heltzel, Jr.

Heat Race #2:

1. 39-Eric Parker

2. 1J-Kevin Nouse

3. 66H-Doug Hammaker

4. 23-Justin Foster

5. 1-Scott Flammer

6. 11Z-Zack Newlin

7. 99-Zachary Cool

Heat Race #3:

1. 77-Derek Locke

2. 90-Jordan Givler

3. 13S-John Stewart

4. 89-Ashley Capetta

5. 7-Colton Hoover

6. 28-Matt Findley

7. 15-Tyler Templin

Feature:

1. 66H-Doug Hammaker

2. 54-Brett Wanner

3. 77-Derek Locke

4. 1J-Kevin Nouse

5. 66A-Cody Fletcher

6. 39-Eric Parker

7. 21R-Tyler Brehm

8. 90-Jordan Givler

9. 11Z-Zack Newlin

10. 0-Chris Frank

11. 23-Justin Foster

12. 28-Matt Findley

13. 35-Steve Owings

14. 13S-John Stewart

15. 89-Ashley Capetta

16. 1-Scott Flammer

17. 99-Zachary Cool

18. 15-Tyler Templin

19. 21M-Jay Kraut

20. U2-Billy Heltzel, Jr.

21. 7-Colton Hoover

PA Sprint Series

Heat Race #1:

1. 83-Larry Mcvay

2. 95-Garrett Bard

3. 8-Nick Sweigart

4. 88D-Greg Dabrosky

5. 69K-Kassidy Kreitz

6. 41Z-Jared Zionkowski

7. 71-Josh Spicer

8. 83K-Kristina Pratt

9. 23M-Tom Wise

10. 4C-Cody Hackenberry

11. 92-Dylan Proctor

Heat Race #2:

1. 3D-Dave Grube

2. 56-Jake Frye

3. 1R-Christian Rumsey

4. 36-Jaremi Hanson

5. 20-Doug Dodson

6. 56D-Peter Dance

7. 19-Cruz Kepner

8. 25D-Dustin Young

9. 80-Dave Wickham

10. 10-Jake Waters

Heat Race #3:

1. 2-Erin Statler

2. 5-John Walp

3. 2H-Derek Hauck

4. 21M-Cassandra Minium

5. 61-John Scarborough

6. 11X-Robert Garvey

7. 69P-Landon Price

8. 99A-Devin Adams

9. 17K-Kyle Keen

DNS. 19M-Brody Adamsky

Heat Race #4:

1. 1-Tom Carberry

2. 86-Ron Aurand

3. 55-Domenic Melair

4. 0-Jason Roush

5. 67-Ken Duke

6. 23-Nathan Gramley

7. 46-Mike Alleman

8. 88-Fred Arnold

9. M1-Michael Potts

10. 53W-Jimmy White

B-Main:

1. 41Z-Jared Zionkowski

2. 23-Nathan Gramley

3. 99A-Devin Adams

4. 19-Cruz Kepner

5. 69P-Landon Price

6. 56D-Peter Dance

7. 71-Josh Spicer

8. 11X-Robert Garvey

9. 46-Mike Alleman

10. 17K-Kyle Keen

11. 88-Fred Arnold

12. 25D-Dustin Young

13. 4C-Cody Hackenberry

14. 80-Dave Wickham

15. 83K-Kristina Pratt

16. M1-Michael Potts

17. 53W-Jimmy White

DNS. 23M-Tom Wise

DNS. 10-Jake Waters

DNS. 92-Dylan Proctor

A-Main:

1. 8-Nick Sweigart

2. 95-Garrett Bard

3. 3D-Dave Grube

4. 83-Larry Mcvay

5. 2H-Derek Hauck

6. 20-Doug Dodson

7. 56-Jake Frye

8. 1R-Christian Rumsey

9. 2-Erin Statler

10. 1-Tom Carberry

11. 5-John Walp

12. 36-Jaremi Hanson

13. 99A-Devin Adams

14. 69K-Kassidy Kreitz

15. 88D-Greg Dabrosky

16. 41Z-Jared Zionkowski

17. 67-Ken Duke

18. 86-Ron Aurand

19. 61-John Scarborough

20. 69P-Landon Price

21. 21M-Cassandra Minium

22. 55-Domenic Melair

23. 0-Jason Roush

24. 19-Cruz Kepner

25. 23-Nathan Gramley

26. 56D-Peter Dance