Kevin Ramey Wins the Texas 305 RaceSaver Sprint Nationals

MESQUITE, Tex. (March 13, 2021) Veteran sprint car driver Kevin Ramey won the finale of the Texas 305 RaceSaver Sprint Nationals Saturday night at Devil’s Bowl Speedway. Ramey from Fort Worth, Texas held off Zach Blurton, Marcus THomas, Dalton Stevens, and Tyler Drueke for the victory.

Texas 305 RaceSaver Sprint Nationals

Devil’s Bowl Speedway

Mesquite, Texas

Saturday March 13, 2021

Heat Race #1:

1. 44C-Cody Price

2. 1M-Larry Long

3. 3-Raven Culp

4. 14B-Robert Byrom

5. 7C-Toby Chapman

6. 9TX-Brad Wesp

7. 65-Richard Wilbee

8. 7-Shane SunDQ:ist

9. 1O-Michael Oliver

Heat Race #2:

1. 7L-Jesse Lindberg

2. 18-Logan Scherb

3. 29$-Blake Scott

4. 49-Justin Fifield

5. 4-Austin Mundie

6. 33K-J.T. Kelly

7. 32-Corby Scherb

8. 4X-Heath Nestrick

9. 15-Michael Colaluca

Heat Race #3:

1. 1-Brenham Crouch

2. 5R-John Ricketts

3. 82-Austin Sanders

4. 5-Chip Graham

5. 5X-Jason Martin

6. 41J-Joshua Harner

7. 62-Tim Fricke

8. 2B-Brett Becker

Heat Race #4

1. 30-Dennis Engelhaupt

2. 11-Zach Blurton

3. V8-Robert Vetter

4. 2-Colby Stubblefield

5. 10G-Marcus Thomas

6. 72-Daniel Estes

7. 45K-Kyler Johnson

8. 24-Joseph Kasper

Heat Race #5

1. 45B-Casey Burkham

2. 11P-Preston Peebles II

3. M1-Taylor Courtney

4. #1-Justin Zimmerman

5. 41M-Steve McMackin

6. 22D-Daniel Nekolite

7. 12-Brandon Howle

8. 00-Jaden Brown

Qualifier #1:

1. 49-Justin Fifield

2. 5X-Jason Martin

3. 11-Zach Blurton

4. 45B-Casey Burkham

5. 29$-Blake Scott

6. 7C-Toby Chapman

7. 33K-J.T. Kelly

8. 7-Shane SunDQ:ist

9. 72-Daniel Estes

10. 32-Corby Scherb

Qualifer #2:

1. 10G-Marcus Thomas

2. 82-Austin Sanders

3. 1M-Larry Long

4. 5R-John Ricketts

5. 18-Logan Scherb

6. 41M-Steve McMackin

7. 9TX-Brad Wesp

8. 62-Tim Fricke

9. 7L-Jesse Lindberg

DNS: 24-Joseph Kasper

Qualifier #3:

1. 4-Austin Mundie

2. V8-Robert Vetter

3. 11P-Preston Peebles II

4. M1-Taylor Courtney

5. 1-Brenham Crouch

6. 65-Richard Wilbee

7. 4X-Heath Nestrick

8. 12-Brandon Howle

9. 2-Colby Stubblefield

10. 41J-Joshua Harner

Qualifier #4:

1. 3-Raven Culp

2. 14B-Robert Byrom

3. 5-Chip Graham

4. 22D-Daniel Nekolite

5. 45K-Kyler Johnson

6. 44C-Cody Price

7. 1O-Michael Oliver

8. 00-Jaden Brown

9. 30-Dennis Engelhaupt

DQ: #1-Justin Zimmerman

B-Main #1:

1. V8-Robert Vetter

2. 1-Brenham Crouch

3. 5-Chip Graham

4. 7-Shane SunDQ:ist

5. 45K-Kyler Johnson

6. 2-Colby Stubblefield

7. 41M-Steve McMackin

8. 14B-Robert Byrom

9. 4X-Heath Nestrick

10. 33K-J.T. Kelly

11. 41J-Joshua Harner

12. 7L-Jesse Lindberg

13. #1-Justin Zimmerman

DNS: 2B-Brett Becker

DNS: 00-Jaden Brown

B-Main #2:

1. 44C-Cody Price

2. 29$-Blake Scott

3. 22D-Daniel Nekolite

4. 18-Logan Scherb

5. 12-Brandon Howle

6. 72-Daniel Estes

7. 1O-Michael Oliver

8. 15-Michael Colaluca

9. 62-Tim Fricke

10. 30-Dennis Engelhaupt

11. 32-Corby Scherb

12. 65-Richard Wilbee

DNS: 7C-Toby Chapman

DNS: 9TX-Brad Wesp

DNS: 24-Joseph Kasper

A-Main:

1. 11M-Kevin Ramey

2. 11-Zach Blurton

3. 10G-Marcus Thomas

4. 99X-Dalton Stevens

5. 12T-Tyler Drueke

6. 49-Justin Fifield

7. 5X-Jason Martin

8. 3-Raven Culp

9. 11P-Preston Peebles II

10. 4-Austin Mundie

11. M1-Taylor Courtney

12. 82-Austin Sanders

13. 5-Chip Graham

14. 29$-Blake Scott

15. 7-Shane SunDQ:ist

16. 45-Martin Edwards

17. V8-Robert Vetter

18. 22D-Daniel Nekolite

19. 18-Logan Scherb

20. 1-Brenham Crouch

21. 44C-Cody Price

22. 5R-John Ricketts

23. 45B-Casey Burkham

24. 1M-Larry Long