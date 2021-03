Sewell Becomes the Fourth Different Winner in Four Races with OCRS

SAPULPA Okla. (March 20, 2021) — Alex Sewell won the Oil Capital Racing Series feature Saturday at Creek County Speedway. The victory made Sewell the fourth different winner in four races with OCRS during the 2021 season. Jase Randolph, Casey Wills, Noah Harris, and Danny Smith rounded out the top five.

Oil Capital Racing Series

Creek County Speedway

Sapulpa, Oklahoma

Saturday March 20, 2021

Schure Built Suspension Heat Race #1 (8 Laps)

1. 5$-Danny Smith[1]

2. 50Z-Zach Chappell[2]

3. 26M-Fred Mattox[6]

4. 08E-Elizabeth Phillips[4]

5. 8X-Austin Shores[5]

6. 45X-Kyler Johnson[3]

7. 1-Travis Wilson[8]

8. 22-David Stephenson[7]

Lightning Wings Powder Coating Heat Race #2 (8 Laps)

1. 8-Alex Sewell[1]

2. 31-Casey Wills[3]

3. 7F-Noah Harris[5]

4. 77-Dean Drake Jr[4]

5. 27-Jesse Frazier[7]

6. 55M-Corey McGehee[6]

7. 22C-Charlie Crumpton[2]

8. 29-Shane Duke[8]

Smith Titanium Heat Race #3 (8 Laps)

1. 15D-Andrew Deal[3]

2. 55-Johnny Kent[4]

3. 88-Terry Easum[1]

4. 32K-Chris Kelly[2]

5. 9$-Kyle Clark[7]

6. 777-Bailey Hughes[6]

7. 30J-Larry Bratti[5]

Car Fleet Parts Heat Race #4 (8 Laps)

1. 15-Jase Randolph[4]

2. 78-Tanner Conn[1]

3. 6-Alison Slaton[2]

4. 53-Brett Wilson[5]

5. 55W-Danny Wood[3]

6. 2L-Brandon Leland[6]

7. 22Z-Zach Campbell[7]

MyRacePass Heat Race #5 (8 Laps)

1. 4-Joshua Tyre[2]

2. 22T-Frank Taft[4]

3. 5-Joe Bob Lee[5]

4. 79-Tim Kent[3]

5. 38-Jimmy Forrester[7]

6. 13$-Len Larkin[1]

7. 24-Craig Carroll[6]

Hoosier Racing Tire B-Main #1 (12 Laps)

1. 53-Brett Wilson[1]

2. 79-Tim Kent[4]

3. 55M-Corey McGehee[6]

4. 08E-Elizabeth Phillips[3]

5. 24-Craig Carroll[9]

6. 22C-Charlie Crumpton[10]

7. 8X-Austin Shores[5]

8. 2L-Brandon Leland[7]

9. 38-Jimmy Forrester[11]

10. 22Z-Zach Campbell[8]

11. 27-Jesse Frazier[2]

12. 29-Shane Duke[12]

Hoosier Racing Tire B-Main #2 (12 Laps)

1. 9$-Kyle Clark[2]

2. 88-Terry Easum[1]

3. 32K-Chris Kelly[4]

4. 77-Dean Drake Jr[3]

5. 55W-Danny Wood[5]

6. 22-David Stephenson[10]

7. 777-Bailey Hughes[6]

8. 45X-Kyler Johnson[7]

9. 30J-Larry Bratti[9]

10. 1-Travis Wilson[11]

11. 13$-Len Larkin[8]

AmeriFlex Hose Accessories A-Main (30 Laps)

1. 8-Alex Sewell[8]

2. 15-Jase Randolph[1]

3. 31-Casey Wills[9]

4. 7F-Noah Harris[10]

5. 5$-Danny Smith[6]

6. 6-Alison Slaton[14]

7. 5-Joe Bob Lee[11]

8. 88-Terry Easum[18]

9. 4-Joshua Tyre[4]

10. 79-Tim Kent[17]

11. 22T-Frank Taft[5]

12. 26M-Fred Mattox[7]

13. 9$-Kyle Clark[16]

14. 32K-Chris Kelly[20]

15. 15D-Andrew Deal[3]

16. 78-Tanner Conn[13]

17. 53-Brett Wilson[15]

18. 55-Johnny Kent[2]

19. 50Z-Zach Chappell[12]

20. 55M-Corey McGehee[19]