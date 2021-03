Justin Sanders Wins Opening Night Feature at Ocean Speedway

WATSONVILLE, Calif. (March 26, 2021) — Justin Sanders picked up the sprint car feature victory on opening night of the 2021 season at Ocean Speedway. Tanenr Carrick, Justyn Cox, Colby Copeland, and James Ringo rounded out the top five.

David Prickett won the Western Midget Racing main event.

Ocean Speedway

Watsonville, California

Friday March 26, 2021

Winged 360 Sprint Cars

A-Main:

1. 17-Justin Sanders

2. 83T-Tanner Carrick

3. 31C-Justyn Cox

4. 5c Colby Copeland

5. 2K-James Ringo

6. 46JR-Joel Myers

7. 88-Koen Shaw

8. 5C-Trent Canales

9. 72W-Kurt Nelson

10. 5-Mark Chaves Jr

11. 12J-John Clark

12. 25Z-Jason Chisum

13. 8-Jeremy Chisum

14. 6D-Josh Chisum

15. 72JR-Chris Nelson

16. 19-Art McCarthy Jr

17. 58-Jerry Bonnema

18. 38B-Blake Carrick

19. 4-Jodie Robinson

20. 3M-Adam Kaeding

21. 88A-Joey Ancona

22. 78-Bret Barney

Western Midget Racing

A-Main:

1. 22Q-David Prickett

2. 9-Blake Bower

3. 74-David Taft

4. 24-Cameron Beard

5. 17-Megan Moorehead

6. 12H-Steve Durant

7. 0FG-Jon Santibanes

8. 10-Antonia Boscacci

9. 99-Darren Brent

10. 35-Shawn Arriaga

11. 58-Tyler Slay