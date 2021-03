Ryan Smith Wins 2021 URC Season Opener at Bridgeport

BRIDGEPORT, N.J. (March 27, 2021) — Ryan Smith drove from 15th starting spot to win the season opening event for the United Racing Club’s 74th season Saturday at Bridgeport Speedway. Smith charged from 15th starting spot to top Andy Best and Dallas Schott. Jason Shultz and Derek Locke rounded out the top five.

United Racing Club

Bridgeport Speedway

Bridgeport, New Jersey

Saturday March 27, 2021

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 55-Dallas Schott[3]

2. 77-Derek Locke[1]

3. 66-Ryan Kissinger[4]

4. 25-JJ Grasso[9]

5. 79-Jordan Thomas[7]

6. 27C-Craig Pellegrini Jr[6]

7. 11T-Mike Thompson[8]

8. 7-Ed Aikin[5]

9. 89-Robbie Stillwaggon[2]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 20-Alex Bright[3]

2. 34K-Andy Best[5]

3. 5G-Briggs Danner[7]

4. 39-Josh Weller[1]

5. 11-Ryan Stillwaggon[8]

6. 669-Brandon McGough[6]

7. 9S-Rick Stief[4]

8. 14B-Brett Wright[2]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 8C-Brian Carber[2]

2. 23-Justin Foster[3]

3. 10-Joe Kata[4]

4. 10X-Ryan Smith[6]

5. 18-Tim Tanner Jr[8]

6. 88J-Joey Amantea[7]

7. 9D-Kevin Darling[5]

8. 42-Jesse Pruchnik[1]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 3-Denny Peebles[4]

2. 28F-Davie Franek[1]

3. 10C-Paulie Colagiovanni[3]

4. 47-Adam Carberry[6]

5. 35-Jason Shultz[5]

6. 22-Troy Betts[8]

7. 5K-Jake Karklin[7]

DNS: 4S-Johnny Smith

B-Main (10 Laps)

1. 9S-Rick Stief[6]

2. 27C-Craig Pellegrini Jr[1]

3. 669-Brandon McGough[2]

4. 5K-Jake Karklin[8]

5. 11T-Mike Thompson[5]

6. 7-Ed Aikin[9]

7. 88J-Joey Amantea[3]

8. 9D-Kevin Darling[7]

DNS: 22-Troy Betts

DNS: 14B-Brett Wright

DNS: 42-Jesse Pruchnik

DNS: 4S-Johnny Smith

DNS: 89-Robbie Stillwaggon

A-Main (25 Laps)

1. 10X-Ryan Smith[15]

2. 34K-Andy Best[6]

3. 55-Dallas Schott[1]

4. 35-Jason Shultz[20]

5. 77-Derek Locke[12]

6. 8C-Brian Carber[2]

7. 10C-Paulie Colagiovanni[9]

8. 20-Alex Bright[8]

9. 39-Josh Weller[14]

10. 3-Denny Peebles[4]

11. 5G-Briggs Danner[7]

12. 25-JJ Grasso[13]

13. 18-Tim Tanner Jr[19]

14. 23-Justin Foster[5]

15. 79-Jordan Thomas[17]

16. 9S-Rick Stief[21]

17. 11-Ryan Stillwaggon[18]

18. 669-Brandon McGough[23]

19. 27C-Craig Pellegrini Jr[22]

20. 28F-Davie Franek[11]

21. 22-Troy Betts[25]

22. 5K-Jake Karklin[24]

23. 66-Ryan Kissinger[10]

24. 47-Adam Carberry[16]

25. 10-Joe Kata[3]