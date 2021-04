Broc Martin Scores Season Opener at Wayne County

ORRVILLE, Ohio (April 3, 2021) — Broc Martin picked up the feature victory on opening night of the 2021 season at Wayne County Speedway. Martin inherited the lead when Tyler Street spun out while navigating through slower traffic. Henry Malcuit, Jordan Ryan, Jason Dolick, and Chris Myers rounded out the top five.

Wayne County Speedway

Orrville, Ohio

Saturday April 3, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Feature:

1. 83M-Broc Martin

2. 70-Henry Malcuit

3. 25R-Jordan Ryan

4. D12-Jason Dolick

5. 38K-Chris Myers

6. 81-Lee Jacobs

7. 28-Skylar Gee

8. 38W-Leyton Wagner

9. 23P-Nick Patterson

10. 4* Tyler Street

11. 7DK-Dylan Kingan

12. 6-Bob Felmlee

13. 6Z-Zach Ames

14. 12-Corbin Gurley

15. 20-Danial Burkhart

16. 14Z-Wyatt Zimmerman

17. 97J-Andy Fike

18. 15B-Brad Reber

19. 1-Jamie Myers

20. 86-Mike Lutz Jr.