Dewease Wins at Port Royal

PORT ROYAL, Penn. (April 3, 2021) — Lance Dewease won the sprint car feature Saturday at Port Royal Speedway. Dewease quickly moved up from third starting position on the grid to pass Jeff Miller for the lead. Dewease then held off challenges from Anthony Macri and Logan Wagner for the win. Wagner held onto the runner up position while Macri, George Houghbaugh, and Lynton Jeffrey rounded out the top five.

Port Royal Speedway

Port Royal, Pennsylvania

Saturday April 3, 2021

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 69K – Lance Dewease

2. 15 – Lynton Jeffrey

3. 1 – Logan Wagner

4. 47K – Kody Lehman

5. 29 – Michael Bauer

6. 0 – Rick Lafferty

7. 14T – Tyler Walton

8. 35 – Tyler Reeser

9. 880 – Drew Ritchey

10. 45 – Jeff Halligan

Heat Race #2:

1. 55 – Mike Wagner

2. 39M – Anthony Macri

3. 10X – Ryan Smith

4. 2 – AJ Flick

5. 5 – Dylan Cisney

6. 23 – Pat Cannon

7. 7NY – Matt Farnham

8. 19 – Curt Stroup

9. 33 – Gerard McIntyre

Heat Race #3:

1. 40 – George Hobaugh

2. 57J – Jeff Miller

3. 24 – Kerry Madsen

4. 98 – Jared Esh

5. 12 – Blane Heimbach

6. 11 – TJ Stutts

7. 35S – Jason Shultz

8. 67 – Justin Whittal

9. 28F – Davie Franek

B-Main:

1. 35S – Jason Shultz

2. 19 – Curt Stroup

3. 67 – Justin Whittal

4. 45 – Jeff Halligan

5. 7NY – Matt Farnham

6. 880 – Drew Ritchey

7. 35 – Tyler Reeser

8. 28F – Davie Franek

9. 14T – Tyler Walton

10. 33 – Gerard McIntyre

A-Main:

1. 69K – Lance Dewease

2. 1 – Logan Wagner

3. 39M – Anthony Macri

4. 40 – George Hobaugh

5. 15 – Lynton Jeffrey

6. 55 – Mike Wagner

7. 5 – Dylan Cisney

8. 10X – Ryan Smith

9. 45 – Jeff Halligan

10. 24 – Kerry Madsen

11. 35S – Jason Shultz

12. 2 – AJ Flick

13. 57J – Jeff Miller

14. 12 – Blane Heimbach

15. 98 – Jared Esh

16. 11 – TJ Stutts

17. 67 – Justin Whittal

18. 0 – Rick Lafferty

19. 23 – Pat Cannon

20. 29 – Michael Bauer

21. 880 – Drew Ritchey

22. 19 – Curt Stroup

23. 47K – Kody Lehman

24. 7NY – Matt Farnham

PA Sprint Series

Heat Race #1:

1. 3D – Dave Grube

2. 95 – Garrett Bard

3. 121 – Steven Glover

4. 21 – Andrew Boyer

5. 54 – Mike Melair

6. 88 – Fred Arnold

7. 0Z – Zach Rhodes

8. 7 – Benjamin McCall

9. 1H – Rowdy Heffner

10. 5 – John Walp

11. 2 – Erin Statler

Heat Race #2:

1. 34 – Austin Reed

2. 7 – Drew Young

3. 44 – Christian Rumsey

4. 97 – Kenny Heffner

5. 69K – Kassidy Kreitz

6. 8B – Will Brunson

7. 71 – Josh Spicer

8. 21B – Brandon Mclain

9. 19 – Kruz Kepner

10. 46 – Mike Alleman

11. 1M – Paul Moyer

Heat Race #3:

1. 99A – Devin Adams

2. 8 – Nick Sweigart

3. 78 – Justin Clark

4. 11M – Mikell McGee

5. 5E – Wally Eshenaur

6. 10 – Jake Waters

7. 78S – Dale Schweikart

8. 28R – Jason Roush

9. 44V – Daren Bolac

10. 19A – Brody Adamsky

11. 31 – Roger Weaver

Heat Race #4:

1. 20 – Doug Dodson

2. 3 – Branston Shue

3. 67 – Ken Duke

4. 53W – Jimmy White

5. 78C – Dakota Schweikart

6. 0X – Josh Bricker

7. 52 – Jeff Weaver

8. 86 – Sean Vardell

9. 25 – Dustin Young

10. 107 – Colton Hoover

11. 80J – Kyle Colwell

Heat Race #5:

1. 36 – Jaremi Hanson

2. 70 – Nick Tucker

3. 80 – Dave Wickham

4. 87 – Austin Graby

5. 11X – Robert Garvey

6. 21M – Cassandra Minium

7. 11W – Donald Wise

8. 83 – Larry Mcvay

9. 41Z – Jared Zionkowski

10. 55 – Domenic Melair

C-Main:

1. 21B – Brandon Mclain

2. 1H – Rowdy Heffner

3. 55 – Domenic Melair

4. 41Z – Jared Zionkowski

5. 46 – Mike Alleman

6. 25 – Dustin Young

7. 44V – Daren Bolac

8. 1M – Paul Moyer

9. 86 – Sean Vardell

10. 7 – Benjamin McCall

11. 28R – Jason Roush

12. 19 – Kruz Kepner

DNS. 83 – Larry Mcvay

DNS. 5 – John Walp

DNS. 19A – Brody Adamsky

DNS. 107 – Colton Hoover

DNS. 2 – Erin Statler

DNS. 31 – Roger Weaver

DNS. 80J – Kyle Colwell

B-Main:

1. 69K – Kassidy Kreitz

2. 54 – Mike Melair

3. 78C – Dakota Schweikart

4. 8B – Will Brunson

5. 0X – Josh Bricker

6. 10 – Jake Waters

7. 11X – Robert Garvey

8. 78S – Dale Schweikart

9. 71 – Josh Spicer

10. 52 – Jeff Weaver

11. 1H – Rowdy Heffner

12. 21B – Brandon Mclain

13. 55 – Domenic Melair

14. 0Z – Zach Rhodes

15. 21M – Cassandra Minium

16. 88 – Fred Arnold

DNS. 5E – Wally Eshenaur

DNS. 11W – Donald Wise

A-Main:

1. 8 – Nick Sweigart

2. 3D – Dave Grube

3. 95 – Garrett Bard

4. 78 – Justin Clark

5. 67 – Ken Duke

6. 99A – Devin Adams

7. 34 – Austin Reed

8. 70 – Nick Tucker

9. 7 – Drew Young

10. 20 – Doug Dodson

11. 3 – Branston Shue

12. 11M – Mikell McGee

13. 44 – Christian Rumsey

14. 69K – Kassidy Kreitz

15. 97 – Kenny Heffner

16. 78C – Dakota Schweikart

17. 54 – Mike Melair

18. 121 – Steven Glover

19. 10 – Jake Waters

20. 8B – Will Brunson

21. 87 – Austin Graby

22. 53W – Jimmy White

23. 80 – Dave Wickham

24. 36 – Jaremi Hanson

25. 21 – Andrew Boyer

26. 0X – Josh Bricker