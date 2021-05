A.J. Hopkins Wins at Putnamville

PUTNAMVILLE, Ind. (May 1, 2021) — A.J. Hopkins returned to victory lane Saturday night Lincoln Park Speedway after winning the non-wing sprint car feature. Hopkins moved up from third starting position for the victory over 12th starting Tye Mihocko. Davey Ray, Jake Scott, and Matthew McDonald rounded out the top five.

Lincoln Park Speedway

Putnamville, Indiana

Saturday May 1, 2021

Heat Race #1

1. 33-Jake Scott

2. 27-Evan Mosley

3. 24M-Nate McMillin

4. N2-Nic Harris

5. 22S-Brandon Spencer

6. 11-Aaron Davis

7. 84-Stan Beadles

8. 63LK-Ted Kirkpatrick

9. 114-Brent Moore

Heat Race #2

1. 24V-Brian VanMeveren

2. 2C-Tim Creech II

3. 16B-Harley Burns

4. 73-Blake Vermillion

5. 17S-Shey Owens

6. 18-Dallas Hewitt

7. 77S-Travis Berryhill

8. 10-Aric Gentry

Heat Race #3

1. 04-AJ Hopkins

2. 53-Brayden Fox

3. 5M-Matthew McDonald

4. 23-Colin Parker

5. 20D-Chad Davenport

6. 83-Carl Rhuebottom

7. 45-Eric Perrott

8. 14C-Nathan Carle

Heat Race #4

1. 5T-Jake Swanson

2. 14AJ-Davey Ray

3. 24P-Tye Mihocko

4. 32-Garrett Aitken

5. 22-Koby Barksdale

6. 15J-Jeff Wimmenauer

7. 5-Jesse Vermillion

8. 56-Nick Montani

B-Main #1

1. 11-Aaron Davis

2. 22S-Brandon Spencer

3. 63LK-Ted Kirkpatrick

4. 20D-Chad Davenport

5. 83-Carl Rhuebottom

6. 114-Brent Moore

7. 84-Stan Beadles

8. 45-Eric Perrott

9. 14C-Nathan Carle

B-Main #2

1. 22-Koby Barksdale

2. 15J-Jeff Wimmenauer

3. 17S-Shey Owens

4. 56-Nick Montani

5. 5-Jesse Vermillion

6. 10-Aric Gentry

DNS: 18-Dallas Hewitt

DNS: 77S-Travis Berryhill

A-Main

1. 04-AJ Hopkins

2. 24P-Tye Mihocko

3. 14AJ-Davey Ray

4. 33-Jake Scott

5. 5M-Matthew McDonald

6. 32-Garrett Aitken

7. 22-Koby Barksdale

8. 27-Evan Mosley

9. 53-Brayden Fox

10. 73-Blake Vermillion

11. 5T-Jake Swanson

12. 24V-Brian VanMeveren

13. 22S-Brandon Spencer

14. N2-Nic Harris

15. 11-Aaron Davis

16. 23-Colin Parker

17. 15J-Jeff Wimmenauer

18. 2C-Tim Creech II

19. 16B-Harley Burns

20. 24M-Nate McMillin