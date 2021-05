Klemko Wins Wisconsin WingLESS Feature at Beaver Dam

BEAVER DAM, Wisc. (May 7, 2021) — Chris Klemko won the Wisconsin WingLESS Sprint Car Series feature Friday night at Beaver Dam Raceway. Sixth starting Klemko held off eighth starting Chris Dodd for the victory. Jake Kouba, Tim Cox from 14th starting spot, and 10th starting Ryan Zielski rounded out the top five.

Wisconsin WingLESS Sprint Car Series

Beaver Dam Raceway

Beaver Dam, Wisconsin

Friday May 7, 2021

Qualifying

1. 01-Chris Dodd, 15.105[6]

2. 14AJ-BG Wood, 15.273[1]

3. 19X-Nathan Crane, 15.306[9]

4. 70-Chris Klemko, 15.358[2]

5. 4L-Lance Thompson, 15.469[38]

6. 6-Jake Kouba, 15.528[32]

7. 7X-Ryan Marshall, 15.588[35]

8. 19K-Derek Crane, 15.606[7]

9. 38C-Craig Campton, 15.613[15]

10. 61-Zach Hansen, 15.651[4]

11. 14Z-Ryan Zielski, 15.704[11]

12. 9-Greg Olsen, 15.723[31]

13. 38-Allen Hafford, 15.769[37]

14. 54-Scott Grissom, 15.862[19]

15. 69-TJ Smith, 15.934[10]

16. 91-Jimmy Sivia, 15.980[13]

17. 40-Tim Cox, 15.983[16]

18. 4-Jordan Paulsen, 15.992[25]

19. 50-Rusty Egan, 15.998[18]

20. 41-Dennis Spitz, 16.010[34]

21. 22S-Brian Strane, 16.087[33]

22. 9X-Mike Sullivan, 16.104[30]

23. 99J-Seth Johnson, 16.196[5]

24. 22-Greg Alt, 16.308[21]

25. 70H-Tate Hensley, 16.322[28]

26. 66-Denny Smith, 16.429[36]

27. 20-Natalie Klemko, 16.452[22]

28. 6B-Vince Bartolotta, 16.537[17]

29. 15-Dan Wade, 16.849[8]

30. 12-Shawn Swim, 17.072[12]

31. 7D-Josh Davidson, 17.292[3]

32. 39-William Huck, 17.360[26]

33. 29A-Bryce Andrews, 17.582[20]

34. 29OG-Tom Eller, 17.799[24]

35. O9-Clayton Rossmann, 19.164[27]

36. 7-Trinity Uttech, 19.299[23]

37. 8-Daniel Walldan, 19.335[29]

38. 17-Darren Ihrke, 20.032[14]

39. 29J-Ralph Johnson, 20.032[39]

All Star Performance Heat Race #1 (8 Laps)

1. 38C-Craig Campton[2]

2. 01-Chris Dodd[4]

3. 22S-Brian Strane[6]

4. 40-Tim Cox[5]

5. 38-Allen Hafford[1]

6. 15-Dan Wade[8]

7. 70H-Tate Hensley[7]

8. 29A-Bryce Andrews[9]

9. 4L-Lance Thompson[3]

10. 8-Daniel Walldan[10]

Vahlco Wheels Heat Race #2 (8 Laps)

1. 6-Jake Kouba[3]

2. 61-Zach Hansen[2]

3. 54-Scott Grissom[1]

4. 4-Jordan Paulsen[5]

5. 9X-Mike Sullivan[6]

6. 12-Shawn Swim[8]

7. 29OG-Tom Eller[9]

8. 66-Denny Smith[7]

9. 29J-Ralph Johnson[10]

10. 14AJ-BG Wood[4]

AutoMeter Heat Race #3 (8 Laps)

1. 14Z-Ryan Zielski[2]

2. 19X-Nathan Crane[4]

3. 7X-Ryan Marshall[3]

4. 50-Rusty Egan[5]

5. 69-TJ Smith[1]

6. 99J-Seth Johnson[6]

7. 20-Natalie Klemko[7]

8. O9-Clayton Rossmann[9]

9. 7D-Josh Davidson[8]

DNS: 17-Darren Ihrke

Diversified Machine \ DMI Heat Race #4 (8 Laps)

1. 91-Jimmy Sivia[1]

2. 9-Greg Olsen[2]

3. 70-Chris Klemko[4]

4. 41-Dennis Spitz[5]

5. 19K-Derek Crane[3]

6. 22-Greg Alt[6]

7. 6B-Vince Bartolotta[7]

8. 39-William Huck[8]

9. 7-Trinity Uttech[9]

Behling Racing Equipment B-Main (12 Laps)

1. 99J-Seth Johnson[2]

2. 20-Natalie Klemko[7]

3. 6B-Vince Bartolotta[8]

4. 22-Greg Alt[3]

5. O9-Clayton Rossmann[13]

6. 15-Dan Wade[4]

7. 70H-Tate Hensley[6]

8. 12-Shawn Swim[5]

9. 39-William Huck[11]

10. 4L-Lance Thompson[1]

11. 7-Trinity Uttech[15]

12. 29A-Bryce Andrews[12]

13. 7D-Josh Davidson[14]

14. 66-Denny Smith[10]

15. 29OG-Tom Eller[9]

DNS: 17-Darren Ihrke

DNS: 8-Daniel Walldan

DNS: 29J-Ralph Johnson

AutoMeter A-Main (20 Laps)

1. 70-Chris Klemko[6]

2. 01-Chris Dodd[8]

3. 6-Jake Kouba[5]

4. 40-Tim Cox[14]

5. 14Z-Ryan Zielski[10]

6. 91-Jimmy Sivia[9]

7. 19X-Nathan Crane[7]

8. 50-Rusty Egan[16]

9. 38C-Craig Campton[2]

10. 69-TJ Smith[19]

11. 9-Greg Olsen[11]

12. 7X-Ryan Marshall[4]

13. 38-Allen Hafford[18]

14. 19K-Derek Crane[3]

15. 9X-Mike Sullivan[20]

16. 6B-Vince Bartolotta[23]

17. 4-Jordan Paulsen[15]

18. 61-Zach Hansen[1]

19. 99J-Seth Johnson[21]

20. 22-Greg Alt[24]

21. 41-Dennis Spitz[17]

22. 54-Scott Grissom[12]

23. 22S-Brian Strane[13]

24. 20-Natalie Klemko[22]