Macedo Wins Opening Night of the Morgan Cup at Williams Grove

MECHANCISBURG, Penn. (May 14, 2021) — Carson Macedo won the opening night of the Morgan Cup for the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series Friday night at Williams Grove Speedway. Macedo held off a last lap challenge from Lance Dewease for the victory. Brent Marks continues his hot streak since returning to his family owned #19 car taking the final podium position. James McFadden and Aaron Reutzel rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Williams Grove Speedway

Mechanicsburg, Pennsylvania

Friday May 14, 2021

Slick Woody’s Qualifying Flight-A

1. 69K-Lance Dewease, 16.666

2. 14-Kerry Madsen, 16.674

3. 8-Devon Borden, 16.675

4. 9-James McFadden, 16.734

5. 57-Kyle Larson, 16.76

6. 15-Donny Schatz, 16.767

7. 19M-Brent Marks, 16.967

8. 11-TJ Stutts, 16.986

9. 51-Freddie Rahmer, 17.009

10. 49H-Bradley Howard, 17.05

11. 19MX-Landon Myers, 17.083

12. 17B-Steve Buckwalter, 17.099

13. 99M-Kyle Moody, 17.151

14. 44-Dylan Norris, 17.175

15. 48-Danny Dietrich, 17.186

16. 2C-Wayne Johnson, 17.188

17. 1W-Brandon Rahmer, 17.286

18. 6-Ryan Smith, 17.289

19. 67-Justin Whittall, 17.434

20. 91-Tony Fiore, NT

Slick Woody’s Qualifying Flight-B

1. 17-Sheldon Haudenschild, 16.599

2. 83-Aaron Reutzel, 16.663

3. 2-David Gravel, 16.749

4. 15H-Sam Hafertepe, 16.89

5. 41-Carson Macedo, 16.893

6. 18-Giovanni Scelzi, 16.908

7. 49-Brad Sweet, 16.949

8. 39M-Anthony Macri, 16.95

9. 11K-Kraig Kinser, 17.006

10. 24-Jeff Halligan, 17.11

11. 1S-Logan Schuchart, 17.152

12. 12-Brent Shearer, 17.157

13. 72-Tim Shaffer, 17.169

14. 1A-Jacob Allen, 17.25

15. 55K-Robbie Kendall, 17.279

16. 27S-Alan Krimes, 17.304

17. 39-Chase Dietz, 17.373

18. 21-Matt Campbell, 17.473

19. 3Z-Brock Zearfoss, 17.522

DRYDENE Heat Race #1 (8 Laps):

1. 69K-Lance Dewease [1]

2. 19M-Brent Marks [4]

3. 57-Kyle Larson [3]

4. 48-Danny Dietrich [8]

5. 19MX-Landon Myers [6]

6. 8-Devon Borden [2]

7. 99M-Kyle Moody [7]

8. 67-Justin Whittall [10]

9. 1W-Brandon Rahmer [9]

10. 51-Freddie Rahmer [5]

DRYDENE Heat Race #2 (8 Laps):

1. 9-James McFadden [2]

2. 14-Kerry Madsen [1]

3. 15-Donny Schatz [3]

4. 11-TJ Stutts [4]

5. 44-Dylan Norris [7]

6. 2C-Wayne Johnson [8]

7. 17B-Steve Buckwalter [6]

8. 49H-Bradley Howard [5]

9. 6-Ryan Smith [9]

DRYDENE Heat Race #3 (8 Laps):

1. 2-David Gravel [2]

2. 41-Carson Macedo [3]

3. 17-Sheldon Haudenschild [1]

4. 49-Brad Sweet [4]

5. 72-Tim Shaffer [7]

6. 1S-Logan Schuchart [6]

7. 11K-Kraig Kinser [5]

8. 39-Chase Dietz [9]

9. 3Z-Brock Zearfoss [10]

10. 55K-Robbie Kendall [8]

DRYDENE Heat Race #4 (8 Laps):

1. 83-Aaron Reutzel [1]

2. 15H-Sam Hafertepe [2]

3. 18-Giovanni Scelzi [3]

4. 39M-Anthony Macri [4]

5. 24-Jeff Halligan [5]

6. 1A-Jacob Allen [7]

7. 21-Matt Campbell [9]

8. 27S-Alan Krimes [8]

9. 12-Brent Shearer [6]

DIRTVision Fast Pass Dash (6 Laps):

1. 41-Carson Macedo [2]

2. 69K-Lance Dewease [1]

3. 2-David Gravel [4]

4. 9-James McFadden [3]

5. 15H-Sam Hafertepe [6]

6. 83-Aaron Reutzel [8]

7. 14-Kerry Madsen [7]

8. 19M-Brent Marks [5]

Last Chance Showdown (12 Laps):

1. 11K-Kraig Kinser [2][-]

2. 1S-Logan Schuchart [4][-]

3. 99M-Kyle Moody [5][-]

4. 17B-Steve Buckwalter [7][-]

5. 8-Devon Borden [1][$300]

6. 39-Chase Dietz [10][$250]

7. 2C-Wayne Johnson [3][$225]

8. 21-Matt Campbell [8][$200]

9. 3Z-Brock Zearfoss [14][$200]

10. 1A-Jacob Allen [6][$200]

11. 27S-Alan Krimes [12][$200]

12. 1W-Brandon Rahmer [13][$200]

13. 67-Justin Whittall [9][$200]

14. 12-Brent Shearer [16][$200]

15. 55K-Robbie Kendall [18][$200]

16. 49H-Bradley Howard [11][$200]

17. 6-Ryan Smith [15][$200]

18. 51-Freddie Rahmer [17][$200]

19. 91-Tony Fiore [19][$200]

NOS Energy Drink Feature (25 Laps):

1. 41-Carson Macedo [1][$10,000]

2. 69K-Lance Dewease [2][$5,500]

3. 19M-Brent Marks [8][$3,200]

4. 9-James McFadden [4][$2,600]

5. 83-Aaron Reutzel [6][$2,350]

6. 14-Kerry Madsen [7][$2,150]

7. 2-David Gravel [3][$2,100]

8. 15-Donny Schatz [11][$1,950]

9. 17-Sheldon Haudenschild [10][$1,900]

10. 57-Kyle Larson [9][$1,850]

11. 18-Giovanni Scelzi [12][$1,400]

12. 48-Danny Dietrich [13][$1,200]

13. 15H-Sam Hafertepe [5][$1,000]

14. 49-Brad Sweet [14][$950]

15. 39M-Anthony Macri [16][$900]

16. 51-Freddie Rahmer [25][$]

17. 1S-Logan Schuchart [22][$900]

18. 11-TJ Stutts [15][$900]

19. 72-Tim Shaffer [18][$900]

20. 11K-Kraig Kinser [21][$900]

21. 99M-Kyle Moody [23][$900]

22. 19MX-Landon Myers [17][$900]

23. 24-Jeff Halligan [20][$900]

24. 44-Dylan Norris [19][$900]

25. 17B-Steve Buckwalter [24][$900]

26. 39-Chase Dietz [26][$]

Lap Leaders Carson Macedo 1-25

KSE Hard Charger Award: 51-Freddie Rahmer[+9]