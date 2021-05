Kyle Jones Wins POWRi West Feature at Riverside I-44 Speedway

OKLAHOMA CITY, Ok. (May 15, 2021) — Kyle Jones won the POWRi West Midget Car Series feature Saturday at Riverside I-44 Speedway. Tanner Berryhill, Emilio Hoover, Kameron Key, and Michelle Decker rounded out the top five.

POWRi West Midget Car Series

I-44 Riverside Speedway

Oklahoma City, Oklahoma

Saturday, May 15, 2021

Smith Titanium Heat Race #1 (8 Laps)

1. 25-Taylor Reimer[1]

2. 17-Tanner Berryhill[4]

3. 44-Branigan Roark[2]

4. 70-Cade Cowles[3]

5. 7-Michelle Decker[8]

6. 98-Ryan Padgett[6]

7. 5A-Ava Gropp[5]

8. 17X-Mason Daugherty[7]

Saldana Race Products Heat Race #2 (8 Laps)

1. 11A-Andrew Felker[1]

2. 7U-Kyle Jones[3]

3. 21-Emilio Hoover[2]

4. 00-Trey Gropp[8]

5. 44S-Kameron Key[7]

6. 2S-Cole Scott[4]

7. 08-Cannon McIntosh[5]

8. 14H-Jason Wilson[6]

Lucas Oil A-Main (25 Laps)

1. 7U-Kyle Jones[5]

2. 17-Tanner Berryhill[4]

3. 21-Emilio Hoover[8]

4. 44S-Kameron Key[9]

5. 7-Michelle Decker[6]

6. 25-Taylor Reimer[3]

7. 44-Branigan Roark[7]

8. 17X-Mason Daugherty[15]

9. 2S-Cole Scott[12]

10. 11A-Andrew Felker[2]

11. 08-Cannon McIntosh[14]

12. 5A-Ava Gropp[13]

13. 14H-Jason Wilson[16]

14. 00-Trey Gropp[1]

15. 98-Ryan Padgett[11]

16. 70-Cade Cowles[10]